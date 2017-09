Prva liga: Celje - Olimpija 0:0

Prva zmaga Ankarana med elito

23. september 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 23. september 2017 ob 20:57

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Celja in Olimpije zaključujejo sobotne tekme 10. kroga državnega prvenstva. Zmaji bi se z zmago znova zavihteli na vrh lestvice, ki so ga včeraj zavzeli Mariborčani.

Ljubljančani so si prvo večjo priložnost priigrali v 20. minuti, ko je Andres Vombergar vtekel na globinsko podajo in ustrelil, a je vratar Metod Jurhar s pravočasnim iztekanjem preprečil zadetek. Varovanci Igorja Bišćana so bili tudi v nadaljevanju boljši nasprotnik, pletli so akcije za gol, a so se Celjani dobro branili.

V 36. minuti so zapretili tudi domači, ko je Rudi Požeg Vancaš kakšen meter znotraj kazenskega prostora silovito sprožil, a se je Rok Vodišek izkazal s parado.

Ankaran Hrvatini so s 3:1 premagali Triglav v gosteh. Ankaran se je veselil prve zmage med elito, s katero se je "rešil" zadnjega mesta, kamor je padel Triglav. Gostje so v Kranju povedli v 25. minuti. Tim Vodeb je žogo iz avta vrgel globoko v domači kazenski prostor, kjer je z glavo zadel Emir Burkić.

Domači so izenačili v 41. minuti. Johan Chinwendu Nkama je po mnenju sodnika Slavka Vinčića v kazenskem prostoru spotaknil Mateja Poplatnika, kar je pomenilo enajstmetrovko. Zanesljivo jo je izvedel Poplatnik sam.

Cerovec in avtogol Zeca zapečatila usodo domačih

Odločitev o zmagovalcu je padla v 62. minuti, ko je Vodeb žogo podal za hrbet domače obrambe, kamor je stekel Vinko Cerovec in nato žogo mimo Elvisa Džafića poslal v mrežo. Domači so jalovo poskušali izenačiti. Vseh njihovih upov je bilo konec v 85. minuti Timotej Mate je streljal s 15 metrov malce z desne strani, žoga je vmes zadela Davida Zeca, spremenila smer in končala v mreži domačih.

Krško povedlo in zapravilo še enajstmetrovko

Gorica je bila z 2:1 boljša od Krškega. Na tekmi v Novi Gorici so gostje pobudo na začetku kronali v 6. minuti, ko je po podaji Tončija Mujana iz kota žogo na drugi vratnici v mrežo pospravili Leo Ejup. Krčani so imeli malo kasneje še eno veliko priložnost, a je vratar Grega Sorčan ubranil "zicer" Marinu Jurini. In kdor ne da, dobi. Gorica je v 21. minuti izenačila. Po akciji Matije Škarabota in Leona Mariniča se je žoga odbila do Bedeja Osujija, ki jo je s približno enajstih metrov "pospravil" pod prečko. Krško si je tik pred koncem polčasa priigralo še enajstmetrovko, a je Mujan zgrešil okvir vrat.

Kapić meril milimetrsko natančno

Po odmoru je sledila izenačena igra med obema kazenskima prostoroma. V 73. minuti pa vodstvo Gorice. Rifet Kapić je s kakšnih 20 metrov mojstrsko meril in s pomočjo vratnice matiral Marka Zalokarja. Krčani so nato neuspešno poskusili izenačiti. V sodnikovem podaljšku se je velika priložnost ponudila Jurini, a je meril čez vrata. Še statistika: posest žoge 52:48 za domače, streli v okvir vrat pa 4:5 za goste. Novogoričani so se tako veselili pete zmage na zadnjih šestih tekmah.

Že v petek je Maribor z 2:3 slavil v Kidričevem, v nedeljo pa bo še srečanje Domžale - Rudar.



10. KROG

Danes ob 20.20:

CELJE - OLIMPIJA 0:0 (-:-)

GORICA - KRŠKO 2:1 (1:1)

Osuji 21., Kapić 73.; Ejup 6.

Gorica: Sorčan, Škarabot, Lipušček, Kavčič, Gregorič (14./Curk), Žigon, Grudina, Marinič (55./Kolenc), Kapić, Osuji, Nwabueze (70./Filipović ).

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Jakolič, Jovanović , Dušak (79./Gajič), Mujan (85./Nakić), Balić , Jurina, Mandić (65./Škrbić).

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI 1:3 (1:1)

450; Poplatnik 40./11-m; Burkić 25., Cerovec 62., Zec 85./ag

Triglav: Džafić, Šmit , Arh Česen, Zec, Krcić , Tijanić (76./Pušnik), Bukara (65./Kuhar), Robnik , Poplatnik, Kopač, Žurga (67./Majcen).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Primc, Burkić, Pahor, Badžim, Gliha , Nkama , Klapan, Vodeb (90./Karamatić), Cerovec, Meledje (80./Mate).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)







Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - RUDAR



Odigrano v petek:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:3 (1:0)

1.500; Tahiraj 15., Nunić 69.; Ahmedi 65., Billong 74., Hotić 89.

RK: Einbrom 82./Maribor

Lestvica: MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 OLIMPIJA 9 7 2 0 21:4 23 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 9 3 3 3 19:12 12 KRŠKO 10 3 3 4 17:19 12 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 ANKARAN HRVATINI 10 1 3 6 11:24 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

M. R., A. V.