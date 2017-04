Pušnik po manj kot mesecu že zapušča Olimpijo

Šokterapija pred sredinim pokalnim obračunom z Mariborom

3. april 2017 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sila kratka je bila tokratna epizoda Marijana Pušnika na klopi nogometašev Olimpije, saj se po le treh tekmah Prve lige in eni osvojeni točki že poslavlja.

"Žal mi je. Zaradi nas in za Marijana, ki ga izjemno cenim. A po dolgem pogovoru sva ugotovila, da je treba nekaj narediti, nekaj spremeniti, saj tako ne gre več naprej," je sporazumno odločitev pojasnil predsednik kluba Milan Mandarić.

Pušnik je 9. marca zamenjal Luko Elsnerja, ki je spomladanski del sezone začel z dvema porazoma. A krivulje ni mogel obrniti navzgor, na treh tekmah Prve lige je osvojil le eno točko. Odnosi z igralci niso bili dobri, proti Pušniku pa so se obrnili tudi navijači Green Dragonsi. Vse to je pretehtalo v prid Mandarićevi odločitvi, da se odloči za novo trenersko menjavo.

Dragonsi so sicer obiskali ponedeljkov trening, ki ga je še vodil Pušnik, in od igralcev zahtevali več spoštovanja do Olimpijinega dresa. V državnem prvenstvu je Maribor Olimpiji ušel že 13 točk, tako da Olimpija najverjetneje ne bo ubranila naslova prvaka, je pa še vedno v igri za pokalni naslov. Prva tekma polfinala proti Mariboru bo v sredo v Stožicah, kdo bo na Olimpijini klopi, pa še ni znano.

T. O.