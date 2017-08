Randolph tudi uradno član slovenske reprezentance

Leta 2008 izbran kot 14. na naboru za Ligo NBA

17. avgust 2017 ob 10:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anthony Randolph, ki se od 19. julija s slovensko reprezentanco pripravlja na nastop na evropskem prvenstvu, je prejel slovensko državljanstvo.

"Navdušen sem, da sem prejel slovensko državljanstvo in uradno postal del slovenske košarkarske reprezentance. Veselim se nastopa na evropskem prvenstvu, kjer bom naredil vse, da dosežemo zastavljene cilje. Vedno se bom rad vračal v Slovenijo, nad katero sem navdušen," je povedal 27-letni Randolph, ki se je rodil v Nemčiji.

Leta 2008 je bil kot 14. izbran na naboru Lige NBA. Prvi dve sezoni je prebil pri Golden Statu, nato se je preselil k New York Knicksom, onkraj Atlantika pa je igral še za Minnesoto in Denver. V Evropi je igral za Lokomotivo iz Kubana, od začetka prejšnje sezone pa je soigralec Luke Dončića pri madridskem Realu.

"Iskreno se zahvaljujemo državnemu zboru in vladi Republike Slovenije, pristojnemu ministrstvu, Petru Vilfanu in vsem drugim, ki so pripomogli, da je Anthony Randolph prejel slovensko državljanstvo. Randolph je v pripravljalnem obdobju dokazal, da gre za izjemno osebo in odličnega igralca. Zelo dobro se je ujel z novimi soigralci ter strokovnim štabom. Slovenska reprezentanca je imela v zadnjih letih primanjkljaj na položaju krilnega centra. Verjamem, da se bo naša odločitev pokazala za pravilno tudi na evropskem prvenstvu," je povedal generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Radoslav Nesterović.

R. K.