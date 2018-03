Razočarani Domen Prevc: Žirija bi lahko malce počakala

Zaradi konstitucije telesa uspešnejši na letalnicah

23. marec 2018 ob 06:31

Planica - MMC RTV SLO

Glede na zadnjo tekmo v Vikersundu je morda celo kot glavni slovenski adut v Planico prišel Domen Prevc, a je nastope na posamičnih tekmah pod Poncami končal že v kvalifikacijah.

V nedeljo je bil na norveški velikanki četrti in zato so apetiti pred koncem tedna na Letalnici bratov Gorišek razumljivo narasli. Na petkovi tekmi bi si nato moral z neko solidno uvrstitvijo priboriti še nedeljski nastop, ko bo letelo najboljših 30 skakalcev svetovnega pokala. Pred Planico je bil 18-letnik iz Dolenje vasi 33., od želene trideseterice pa ga je ločilo samo sedem točk. Toda neposrečen poskus v kvalifikacijski seriji je načrte v kali zatrl.

Že prvi dan se je v zibelki poletov letelo zelo daleč, Gregor Schlierenzauer celo do svetovnega rekorda, a je ob pristanku podrsal, toda ob koncu štartne liste so se razmere krepko poslabšale. Izmed zadnje trinajsterice, ki je v seštevku poletov najboljša, jih je kar pet ostalo brez petkove tekme. Dva od teh sta bila med štirimi najboljšimi v boju za mali kristalni globus. Domen je pred planiškim koncem tedna s 74 točkami četrti, mesto pred njim pa je s 140 točkami Daniel Andre Tande. Tudi Norvežan, ki je v Oberstdorfu letos postal svetovni prvak v poletih, se v težkih razmerah ni znašel in je zaostal za najboljšo štirideseterico, ki bo skakala v petek. Prav njega je pred začetkom tekem v Planici Domen navedel, ko je govoril, kdo od Norvežanov, ki so v Vikersundu zasedli prva tri mesta in odločno dobili ekipno tekmo, ga je najbolj navdušil.

Od tretjega do 53. mesta

"Če pogledamo samo točkovno, so nekateri, ki so šli z osmega zaletnega mesta, imeli 20 točk odbitka, jaz, ki sem šel s sedmega, pa sem dobil +7. To je tudi do 3 m/s vetra, kar se pa na taki skakalnici močno pozna. Sem razočaran in žalosten. Jeza se morda zdaj nabira, ampak predvsem sem žalosten. Seveda skok ni bil idealen, a je bil podoben tistemu na treningu. Če sem bil s tistim na tretjem mestu, zdaj s tem pa 53... Če razmere naredijo 50-mestno razliko, ne vem, ali je to potem pošteno. Lahko bi naredili 15-minutni premor, kot so na primer počakali Stjernena, in bi videli, ali se razmere spreminjajo. Sicer bi pa lahko preprosto prekinili in kvalifikacije izvedli v petek, ko bi bile razmere stabilnejše. Toda tako pač je, in to moram sprejeti. To je šport v naravi in kdaj se tako izide," je dejal Domen, ki bo v petek predskakalec.

V seriji za trening je pokazal, ko je imel po poletu 232,5 m skupno tretjo oceno, da je dobro pripravljen, vendar pa so nato sledile težave. Kakor koli že, planiškega konca tedna zanj še ni konec, četudi je ostal brez nedeljske tekme, pa ga zaradi dobrih predstav v Vikersundu Goran Janus še ni izločil iz boja za sobotno ekipno tekmo. Prejšnjo soboto je bil Domen del ekipe, ki je prvič letos na moštvenih preizkušnjah svetovnega pokala prišla na stopničke. Vendar je mladenič na tej tekmi v drugi seriji naredil veliko napako, ko je pristal le pri 132,0 m. Naslednji dan je na posamični preizkušnji poletel do 239,5 m.

Skoki niso šli po načrtih, a je vseeno napredoval

Prav odpravo padcev v formi je poudaril pred začetkom zime. "Da bi sezona minila mirno in brez velikih nihanj," si je tedaj zaželel. A ni šlo po načrtih. Uspelo se mu ni uvrstiti v ekipo za uvodni konec tedna v Wisli. V Engelbergu se je pridružil karavani svetovnega pokala, obakrat osvojil točke, a nato so se težave nadaljevale. V Vikersundu, kjer je v ekipi zamenjal Timija Zajca, je šele petič v tej sezoni osvojil točke. Ima jih le 81, kar je precej manj kot pred dvema letoma ob debitantski sezoni, ko jih je zbral 486, in lani, ko je blestel ob uvodu v zimo, saj je tudi štirikrat zmagal. Lani je bila njegova bera točk kar 963, s čimer je bil s šestim mestom najboljši Slovenec v svetovnem pokalu.

"Sezona seveda ni taka, kot sem si zamislil, da bo. Sem pa na nekaterih drugih področjih napredoval. Rezultatsko ni bila uspešna, a so to bolj teme za začetek naslednje sezone. Človek potrebuje malce časa, da se stvari usedejo v njem in jih premislil, kako je bilo. Potem pa lahko analiziraš in rečeš, kakšna je bila. Zagotovo pa je bila slabša kot lanska. Kar se pa tiče napredka, imam zagotovo zdaj stvari bolj urejene. Bolj vse pospravim po predalih. Tudi v glavi nimam toliko misli in mi kar ne letijo. Tako sem lahko popolnoma osredotočen na skoke," je sezono opisal Domen, ki tudi med zimo, kot pravi, ni razmišljal o krizi, ampak je raje poskušal ostati miren in slediti navodilom trenerjev.

Že lani je med sezono sledil občuten padec v formi. Na prvih štirih tekmah sezone je kar trikrat zmagal in na novoletno turnejo, kjer pa nato ni bil konkurenčen za skupno zmago, prišel v rumeni majici. Letos je imel težave že na začetku sezone. Kot zapisano, je moral na prvo priložnost v slovenski ekipi počakati, a ob tem pravi: "Ni bilo težko ostati doma, saj sem vedel, zakaj me ni poleg. Če ne skačeš dobro, je samo muka biti v svetovnem pokalu. Recimo se ne uvrstiš na tekmo in potem v štirih dneh narediš le tri skoke, kar je največja muka."

V Oberstdorfu član srebrne ekipe

Lani je v Vikersundu poletel do 243,5 m, kar je njegov osebni rekord. Nato je letos dosegel lepo četrto mesto in že večkrat je poudaril, da se na norveški letalnici najbolje počuti in tam res uživa, četudi se mu zdi planiška lepša. Po zadnjem spodrsljaju bo verjetno svoje prepričanje še utrdil. Vendarle pa svetla točka letošnjih Domnovih nastopov, ki so bili bistveno slabši od pričakovanj, ni le Vikersund, dobro je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu. Že teden prej je na letalnici na Kulmu zasedel 11. mesto. Na posamični tekmi je bil v Nemčiji sicer 21., je pa zato prispeval pomemben delež k srebrni medalji na ekipni tekmi.

"Saj sem tudi že marsikatero tekmo pred tem dobro oddelal. Recimo Engleberg ni bil slab. Tudi na treningih sem pokazal dobre skoke, mogoče se pa res tekme niso izšle, kot bi si želel. Oberstdorf je bil rezultatsko in medijsko v ospredju, nisem pa naredil res vrhunskih skokov," se je spomnil tekem na letalnici Heinija Klopferja in pristavil: "Večkrat primerjam občutke na letalnicah in manjših napravah, a stvar ni v tem, da bi na letalnicah res bolje skakal, ampak bolj v tem, da mi konstitucija telesa, ker imam veliko plovnost telesa, dopušča, da imam večji upor v zraku in tam pridobivam metre. Na manjši napravah tega ne morem toliko pridobiti."

"Zagotovo sem se letos tudi precej več naučil kot lani. Naučil sem se, da če rezultati tako nihajo in ti padci kar nekoliko "zabijejo" glavo, kot jo je na primer meni Lahti, ko mi ni šlo, čeprav sem prej v Kranju na treningih skakal dobro, moraš ostati osredotočen tudi za naprej. Lahti mi je dal kar precej misliti. Bil sem zelo razočaran, a sem si govoril, da sem prej skakal dobro in da bo v redu, nato pa se je v Vikersundu poklopilo," je dodal na koncu mladenič, ki je navduševal v zadnjih dveh sezonah, po tej pa ga najprej čaka matura.

Tilen Jamnik