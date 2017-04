Real z Dončićem na čelu prek Carigrada v Carigrad

Filipovski, Vidmar in Murić v finalu Lige prvakov

28. april 2017 ob 20:50,

zadnji poseg: 28. april 2017 ob 21:09

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so se uvrstili na zaključni turnir Evrolige, potem ko so z 89:78 premagali Darüšafako v gosteh in jo izločili s skupnim izidom 3:1 v zmagah.

Najkoristnejši igralec tekme v Carigradu (MVP) je bil drugič zapored v seriji slovenski as Luka Dončić, ki je v 30 minutah dosegel 11 točk in jim dodal pet skokov ter sedem asistenc za statistični indeks 21.

Real vodil od 14. minute naprej

Izid je bil nazadnje izenačen v 14. minuti pri izidu 28:28, nato pa je Real povedel in vodstva ni več izpustil iz rok. "Dačka" se mu je najbolj približala pri 49:52 v 25. minuti. Dve minuti pred koncem je Darüšafaka po -17 znižala le na -6 (76:82), a je nato Sergio Llull s košem in zadetim prostim metom razblinil vse upe domačih (85:76).

Dončić: Ničesar nismo še osvojili

"Dosegli smo tisto, kar smo si pred začetkom sezone tudi želeli, vendar nismo še ničesar osvojili," je po koncu tekme dejal slovenski košarkarski biser, ki se bo s soigralci v polfinalu zaključnega turnirja v Carigradu pomeril z domačim Fenerbahčejem.

Za zadnjo vstopnico na zaključni turnir, ki bo prav tako v Carigradu, se bosta pomerila Efes Pilsen in Olympiacos. Efes vodi z 2:1 v zmagah.

Trije Slovenci v finalu Lige prvakov

Tenerife na Kanarskih otokih pa gosti zaključni turnir Fibine Lige prvakov. Turški Banvit, ki ga vodi slovenski trener Sašo Filipovski, je v polfinalu s 83:74 porazil Monaco. Gašper Vidmar je za Banvit v 19 minutah dosegel 12 točk in jim dodal še šest skokov. Edo Murić v 14 minutah ni dosegel točke, je pa zbral tri skoke in dve podaji.

KOŠARKA



EVROLIGA (M)



ČETRTFINALE, četrti tekmi

Darüšafaka - REAL MADRID 1:3

78:89 (21:24, 17:21, 20:27, 20:17)

Wanamaker 25, Wilbekin 14, Clyburn 21; Llull 17, Randolph in Thompkins 15, Carroll 12, Dončić 11 (met 2/5), 5 skokov in 7 podaj v 30 minutah.



Danes ob 20.15:

EFES PILSEN - OLYMPIACOS 2:1



V odebeljenem tisku je izid tekme. Igrajo na tri zmage.

ZAKLJUČNI TURNIR, Carigrad



Petek, 19. maj (dvorana Sinan Erdem):

REAL MADRID - FENERBAHČE



CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS/ANADOLU EFES



Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo, 21. maja.



FIBINA LIGA PRVAKOV



ZAKLJUČNI TURNIR, Tenerife



Polfinale:

BANVIT - AS MONACO

83:74 (14:23, 23:22, 18:8, 28:21)

Theodore 21, Orelik 16 ... Vidmar 12 (4/6 za dve) in 6 skokov v 19 minutah, Murić 0 (0/2 za dve, 0/2 za tri), 3 skoki in 2 podaji v 14 minutah; Shuler 20, Ouattara 11.



Danes ob 21.00:

IBEROSTAR TENERIFE - REYER VENEZIA

