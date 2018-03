Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Slovenska hokejska reprezentanca bo aprila odigrala tri pripravljalne tekme. Foto: Reuters Dodaj v

Risi aprila proti Hrvatom, Madžarom in Avstrijcem

Prva tekma 8. aprila v Celju

13. marec 2018 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hokejska reprezentanca, ki je februarja nastopila na olimpijskih igrah, se bo naslednjič zbrala pred svetovnim drugoligaškim prvenstvom v Budimpešti.

Pred SP-jem, na katerem je cilj Slovenije vrnitev med elito, bodo izbranci selektorja Karija Savolainena odigrali še tri prijateljske tekme, so danes sporočili s Hokejske zveze Slovenije.

SP divizije I (skupina A) bo od 22. do 28. aprila potekalo v Budimpešti. Priprave na to tekmovanje pa se bodo za slovenske hokejiste začele 6. aprila, ko se bodo zbrali na pripravah.

Podobno kot v preteklih sezonah pa bodo posamezni igralci skupinske priprave začeli še pred uradnim reprezentančnim zborom, odvisno od tekmovanj in morebitnih drugih obveznosti v matičnih klubih.

Med pripravami bo reprezentanca Slovenije odigrala tudi tri pripravljalne tekme. V nedeljo, 8. aprila, se bo v Celju pomerila z izbrano vrsto Hrvaške, tri dni pozneje, 11. aprila, pa v domači bazi na Bledu z gostitelji svetovnega prvenstva Madžari. Zaključni test pred prihodom na SP bo v četrtek, 19. aprila, na Dunaju proti Avstriji. Na svetovnem prvenstvu v madžarski prestolnici Savolainena in njegove igralce čakajo obračuni z Italijo, Kazahstanom, Madžarsko, Poljsko in Veliko Britanijo, prva tekma bo z Britanci 22. aprila ob 12.30, to bo obenem tudi uvodni obračun na SP-ja.

Pripravljalne tekme, 8. april:

SLOVENIJA - HRVAŠKA (Celje)

11. april:

SLOVENIJA - MADŽARSKA (Bled)

19. april:

AVSTRIJA - SLOVENIJA (Dunaj)

