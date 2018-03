Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jeseničani (na sliki Andrej Tavželj) so imeli močno podporo s tribun, a kljub temu niso uspeli ubraniti "brejka" iz Rittna. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Pem odločil v podaljšku - železarji povedli v polfinalu Jeseničani kujejo načrt za presenečenje Dodaj v

Ritten v Podmežakli vrnil udarec Jeseničanom

Uvodni plošček vrgel Jernej Slivnik

24. marec 2018 ob 20:48

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Sij Acronija Jesenic so na drugi tekmi polfinala Alpske lige na domačem ledu izgubili proti Rittnu z 0:4. Južnotirolci so tako izid v seriji izenačili na 1:1.

Pred 2.200 gledalci v Podmežakli je uvodni plošček vrgel paraolimpijec Jernej Slivnik. Gostje so hitro pokazali, da jih zanima le revanša za četrtkov poraz. Povedli so po golu Thomasa Spinella, ki je odbiti plošček spravil v gol v deveti minuti, po nasprotnem napadu pa je vodstvo še v prvem delu povišal Daniel Tudin.

Kalan stresel okvir vrat

Jeseničani so v drugem delu imeli več priložnosti in bili več pred vrati tekmecev, a zadeli niso. Najbližje zadetku je bil Luka Kalan, ki je stresel okvir gola. Na drugi strani so nasprotniki še povišali prednost, tretji zadetek Rittna (Bradley Cole) so sicer sodniki priznali šele po ogledu posnetka.

Razmerje strelov 31:31

Podobno je bilo v zadnji tretjini. Domači so si prizadevali priti vsaj do gola priključka, toda vratar Patrick Killeen ni klonil. Pred koncem tekme so nato gostje potrdili zmago, ko se je plošček po strelu Andreasa Lutza od enega domačih igralcev odbil v mrežo Clarka Saundersa za končnih 0:4. Razmerje strelov je bilo 31:31.

Tretja tekma bo v ponedeljek.

ALPSKA LIGA



POLFINALE



Drugi tekmi:

SIJ ACRONI JESENICE - RITTEN 1:1

0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Spinelli 9., Tudin 14., Cole 33., Lutz 55.

Danes ob 20.00:

PUSTERTAL - ASIAGO 0:1

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage. Preostali termini tekem so 26., 28. in 31. marec. Finale se bo začel 2. aprila.

