Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Navijači Celja, rezervirajte si nedeljske popoldneve za oglede tekem Lige prvakov! Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rokometaši Celja bodo domače tekme igrali ob nedeljah

Ekipa trenutno na turnirju v Makedoniji

16. avgust 2018 ob 11:22

Celje - MMC RTV SLO, STA

Čez točno mesec dni se bo za rokometaše Celja Pivovarne Laško začela nova sezona Lige prvakov, vse domače tekme pa bodo slovenski prvaki odigrali ob nedeljah ob 17.00, je sporočilo vodstvo tekmovanja.

Za uvod bo 16. septembra v Zlatorogu gostovala danska ekipa Skjern.

Celjani sicer do nedelje igrajo na mednarodnem turnirju v Makedoniji, kjer so tekme na odprtem igrišču. V prvi tekmi so s 23:22 premagali makedonski Rabotnik, po štirikrat sta zadela Rok Ovniček in Gal Marguč.

T. O.