"Schlieri": Z drugačno krivuljo se lahko pristane tudi pri svetovnem rekordu

Kranjec prvi z 200 skoki čez 200 m

22. marec 2018 ob 16:01

Planica - MMC RTV SLO

Že s četrtkovimi kvalifikacijami je Planica navdušila. Gregor Schlierenzauer je z 253,5 m izenačil svetovni rekord, a je podrsal, na tekmo pa se je prebilo kar deset slovenskih letalcev.

Vendar pa, čeprav bo na petkovem štartu med 40 letalci kar četrtina ljubljencev domačega občinstva, v slovenskem taboru s kvalifikacijsko serijo ne morejo biti popolnoma zadovoljni. Brez tekme sta namreč ostala Domen Prevc in Tilen Bartol – ob njima je izpadel še Nejc Dežman –, ki sta bila pred planiškim koncem tedna četrti in 13. v seštevku poletov. Medtem ko je Bartol molče odvihral skozi mešano cono, pa je najmlajši izmed bratov Prevc – druga dva sta si izborila nastop – razočaran spregovoril o svojih poletih. V Planico je namreč prišel z izvrstno popotnico, saj je bil v nedeljo v Vikersundu četrti.

S tem izpadom je izgubil možnost za visoko uvrstitev v razvrstitvi poletov, ni bil pa edina žrtev zahtevnejših razmer ob koncu kvalifikacij, ko se žirija na to ni pravočasno odzvala. Od najboljših 13 iz specialnega seštevka poletov jih je izpadlo kar pet, poleg obeh Slovencev med drugim tudi zdajšnji svetovni prvak v poletih Daniel Andre Tande, ki je v tej razvrstitvi še mesto pred Domnom, obenem pa je tretji tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Medtem ko si je Bartol s 24. mestom zagotovil nedeljsko tekmo, pa je brez možnosti boja za najboljših 30 v svetovnem pokalu, za kar mu manjka le sedem točk, ostal Prevc.

Vseeno pa še ni dokončno končal sezone, saj je glavni slovenski trener Goran Janus povedal, da še ostajata v boju za mesto na sobotni ekipni tekmi. Zadnjo soboto sta na primer letela na moštveni preizkušnji v Vikersundu, kjer se je Slovenija prvič v tej zimi povzpela na oder za zmagovalce, ko je bila tretja. V petek ju zdaj čaka naloga predskakalcev. "Da imamo deset skakalcev na tekmi, je odlično, a v tistem zaključku bi morala žirija nekoliko počakati na malce boljše vetrovne razmere. Škoda, saj je to ena veriga, ki se podre še za nedeljsko tekmo, a tako pač je. V petek nas čaka tekma, na kateri se bo treba boriti. Tilen in Domen bosta predskakalca, da imam pregled za ekipno tekmo," je povedal Janus.

Schlieri podrsal pri rekordni daljavi

Dan, ki je v Planici tradicionalno namenjen otrokom, so zaznamovali tudi dolgi poleti, še posebej pa je izstopal kvalifikacijski poskus Schlierenzauerja. Nekoč najboljši skakalec na svetu, ki so ga v zadnjih letih od vrha oddaljile poškodbe, je izkoristil ugodne razmere in poletel kar 253,5 m, s čimer je izenačil svetovni rekord rojaka Stefana Krafta iz lanskega Vikersunda. Vendar Avstrijec na Letalnici bratov Gorišek ni zdržal na nogah in je podrsal. Bil je tudi dva metra daljši kot lani Poljak Kamil Stoch, letošnji zmagovalec svetovnega pokala, ki je ob novem planiškem rekordu prav tako podrsal, a so daljavo sodniki priznali.

"Bilo je neverjetno. Občutki v zraku so bili res posebni in vedno je izjemno, ko letiš zelo daleč. Ne zgodi se pogosto, da kdo leti prek 250 m. Res je bilo super. Bil sem zelo visoko. Čutil sem, da gre daleč, potem pa sem se s smučmi boril z zrakom, da nisem padel. Ni bilo lahko pristati, a z drugačno krivuljo leta se da pristati tudi tej pri novem rekordu. Svetovnega rekorda seveda ni lahko postaviti. Potrebuješ precej sreče, a za moje srce in dušo je to neverjetno," je povedal rekorder svetovnega pokala s 53 zmagami, ob tem jih ima kar 14 v poletih, s čimer je tudi prepričljivo najboljši. Njegov najbližji zasledovalec Peter Prevc je na letalnicah slavila sedemkrat.

Semenič zaostal le za Forfangom

Sicer je bil v kvalifikacijah najboljši Johann Andre Forfang. Norvežan je dvakrat poletel 241,0 m, s čimer je imel tudi najdaljšo daljavo serije za trening, kjer pa je bil najboljši Stoch. Forfang je s tem tudi v vodstvu seštevka nove nagrade planica7, kjer je drugi Anže Semenič, ki se je v kvalifikacijah izkazal z 234,0 m. Potem ko je prvič v karieri zmagal v Zakopanah, je z olimpijskimi igrami krivulja njegovih rezultatov strmo padla. Na turneji Raw Air je imel ogromno težav, razočaral je tudi na vikersundski velikanki, toda že s prvim planiškim poletom, ko je na treningu zmogel 236,0 m, je dokazal, da je pod Poncami pravi.

"Res sem si oddahnil. Tisto na Norveškem preprosto ni bilo nič. Pred Planico sem si rekel, da vidimo, kaj bo, in na srečo sem naredil dva dobra skoka. V kvalifikacijah Vikersunda skok sploh ni bil tako slab, a sem imel smolo z razmerami, nisem bil suveren čez prelet, ko sem malo počakal smučko, in se ni izšlo. Tokrat sem vse skupaj v počepu nastavil nekoliko višje in je šlo lepše z mize. Od Willingena, kjer je bilo zelo dobro, se nisem našel. Šel sem bolan na Raw Air in skupaj z utrujenostjo ter slabimi skoki se je vse nabralo, Ko gre enkrat navzdol, gre res močno. Sem pa vesel, da sem pred domačim občinstvom, če ne drugače, naredil vsaj ta dva dobra skoka. Imam še nekaj težav, a sem zelo užival," je misli strnil najboljši Slovenec v četrtek.

Kranjec prvi z 200 skoki čez 200 m

Poseben mejnik je dosegel slovenski specialist za polete Robert Kranjec, ki je v Planici že dvakrat zmagal. Po težki sezoni, ko se je vračal po izgubljeni zimi zaradi operacije in ko ni dobil veliko priložnosti, hkrati pa tudi še ni osvojil točk svetovnega pokala, je v Planici na treningu in v kvalifikacijah poletel 211,0 in 238,0 m ter tako 200. v karieri preletel čez nekoč magično mejo 200 m. To mu je uspelo prvemu na svetu. "Če ne drugega, sem letos vsaj v tem najboljši," je nekoliko v šali na začetku dejal izkušeni skakalec in dodal: "Pri prvem skoku sem se samo zapeljal in sploh nisem vedel, kje sem in kaj se dogaja. Želel sem videti, kje sem, saj tudi doživeti hitrost 100 km/h po tolikem času ni kar tako. V drugem sem nekoliko dodal. Bistveno bolj sem odskočil, a so v prvem delu še rezerve, kar bom skušal dodati v petek. Zelo sem užival. Za zdaj gre, kot sem si zamislil. Vesel sem, da sem tudi z napako šel tako daleč. Ko se bom še bolj sprostil, bo šlo še lažje."

Kranjec je zasedel 21. mesto. Poleg njiju s Semeničem so se na tekmo uvrstili še Jernej Damjan, ki je bil 14., 16. Jurij Tepeš, 25. Peter Prevc, 28. Tomaž Naglič, 32. Anže Lanišek, 37. Cene Prevc, 38. Žiga Jelar in 40. Bor Pavlovčič. Tako kot Kranjec ima za sabo težko zimo tudi Tepeš, ki je prav tako pod Poncami že dvakrat zmagal. Tudi on je potrdil, da je še vedno odličen letalec, ko je pristal pri 229,5 in 235,5 m. Pri obeh skokih je v znak zadovoljstva dvignil roki: "Kot sem napovedal, sem šel na velikanko popolnoma neobremenjeno. Želel sem si takega nastopa in se je izšlo. Zdaj bo v petek zame samo veliko lažje. Je še kar nekaj rezerv. Od 100 m naprej delam zelo dobro, sem močnejši kot drugi, z mize pa naredim še preveč napak, da bi bil lahko višje. Vseeno so občutki izvrstni. Celo leto sem treniral in čakal na to. Samo leteti sem si želel in tudi če bi zaključil s takima poletoma, bi bilo dovolj. Po tem dnevu lahko naredim en zaključek, saj vidim, da nisem tako slab, kot sem morda sredi sezone že mislil, da sem. Vsaj na velikankah sem tudi s slabšimi skoki blizu."

Tilen Jamnik