Še drugo zlato za čudežnega norveškega mladeniča

11. avgust 2018 ob 18:13,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 22:48

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Komaj 17-letni Norvežan Jakob Ingebrigtsen je po petkovi zmagi na 1.500 m v Berlinu postal še evropski prvak v teku na 5.000 m. S časom 13:17,03 je slavil pred bratom Henrikom, ki je zaostal več kot sekundo (13:18,75).

Brata Ingebrigtsen sta silovito potegnila na začetku zadnjega kroga in se odlepila od konkurence. V zadnjih nekaj stotih metrih pa se je mlajši Jakob otresel še devet let starejšega brata Henrika. Tretje mesto je pripadlo Francozu Morhadu Amdouniju, evropskemu prvaku na 10.000 m.

Poljakinji Swiety-Erseticevi dve zlati v enem večeru

Dve zlati medalji v enem dnevu pa je osvojila Poljakinja Justyna Swiety-Ersetic, ki je najprej slavila na 400 m, nato pa se je zadnja v poljski štafeti veselila še zlate medalje na 4 x 400 m.

Rekordni peti zaporedni naslov za Perkovićevo

Velik dosežek je uspel tudi Hrvatici Sandri Perković, ki je v metu diska še petič zapored postala evropska prvakinja, kar ji je uspelo kot prvi atletinji v zgodovini. Zmagoviti met 67,62 m, s katerim je za več kot štiri metre prehitela drugouvrščeno Nemko Nadine Müller, je zmogla "šele" v peti seriji.

Trije bratje za zlato belgijske štafete

Bratska zasedba štafete Belgije je prevladovala na 4 x 400 m. Belgijci Dylan, Jonathan in Kevin Borlee, ki jim je pomagal še Jonathan Sacoor, so s časom 2:59,47 ubranili naslov pred Veliko Britanijo (3:00,36) in Španijo (3:00,78).

Asher Smithovi šprinterski dvojček

Britanka Dina Asher Smith je postala dvakratna prvakinja v šprintu na tem EP-ju; na 200 m je z najboljšim izidom sezone na svetu (21,89) svoj osebni rekord izboljšala kar za 18 stotink in ubranila naslov iz leta 2016. Asher Smithova lahko postane tretja v zgodovini EP-jev, ki bi po Petri Kandarr (1969) in Katrin Krabbe (1990) iz nekdanje vzhodne Nemčije osvojila šprinterski trojček; Britanke bi za to morale v nedeljo zmagati v štafeti 4 x 100 m.

Prvaka v hoji na 20 kilometrov sta že dopoldne postala Španca Maria Perez in Alvaro Martin.

Mišmaševa v nedeljo v finalu na 3.000 m z zaprekami

Sobota v Berlinu je minila brez slovenskih nastopov. Zadnja izmed slovenske zasedbe bo v nedeljo ob 20.55 v finalu teka na 3.000 m z zaprekami tekla Maruša Mišmaš.

ATLETIKA 24. EVROPSKO PRVENSTVO

BERLIN, sobotne končne odločitve

5.000 m (M): 1. J. INGEBRIGTSEN NOR 13:17,06 2. H. INGEBRIGTSEN NOR 13:18,75 3. M. AMDOUNI FRA 13:19,14

400 m (Ž): 1. J. SWIETY-ERSETIĆ POL 50,41 2. M. BELIBASAKI GRČ 50,45 3. L. DE WITTE NIZ 50,77

800 m (M): 1. A. KSZCZOT POL 1:44,59 2. A. KRAMER ŠVE 1:45,03 3. P.-A. BOSSE FRA 1:45,30

200 m (Ž): 1. D. ASHER-SMITH VB 21,89 2. D. SCHIPPERS NIZ 22,14 3. J. SAMUEL NIZ 22,37

Hoja, 20 km (M): 1. A. MARTIN ŠPA 1:20:42 2. D. GARCIA CARRERA ŠPA 1:20:48 3. V. MIZINOV RUS 1:20:50 Hoja, 20 km (Ž): 1. M. PEREZ ŠPA 1:26:36 2. A. DRAHOTOVA ČEŠ 1:27:03 3. A. PALMISANO ITA 1:27:30

Daljina (Ž): 1. M. MIHAMBO NEM 6,75 2. M. BEK UKR 6,73 3. S. PROCTOR VB 6,70

Višina (M): 1. M. PRZYBYLKO NEM 2,35 2. M. NEDASEKAU BLR 2,33 3. I. IVANJUK RUS 2,31

Disk (Ž): 1. S. PERKOVIĆ HRV 67,62 2. N. MÜLLER NEM 63,00 3. S. CRAFT NEM 62,46

4 x 400 m (M): 1. BELGIJA 2:59,47 2. VELIKA BRITANIJA 3:00,36 3. ŠPANIJA 3:00,78 4 x 400 m (Ž): 1. POLJSKA 3:26,59 2. FRANCIJA 3:27,17 3. VELIKA BRITANIJA 3:27,40

