Širok priigral Litijanom izenačenje na 1:1

Litija je na drugi tekmi finala 23. sezone državnega prvenstva v futsalu premagala Dobovec Pivovarno Kozel z 1:0. Odločil je Anže Širok v 3. minuti. Izid v seriji je izenačen na 1:1.

Tretja tekma bo na sporedu naslednji petek. Naslednji dve srečanji bosta v Rogaški Slatini. Prvak bo ekipa, ki zbere tri zmage. Litijani so do zdajdaj osvojili 10 naslovov državnih prvakov, Dobovec pa enega.

Gostitelji so se zavedali, da je druga tekma finala zadnja priložnost za popravni izpit po porazu na uvodni tekmi. Kaznovana sta bila Denis Totošković in Nikola Jandrić, gostje pa so igrali brez Aleša Marota.

Puškar na mestu

S precej več želje in boja so se tekme lotili Litijani, ki so povedli v 3. minuti, zadel je novinec v dresu Anže Širok, ki je pozimi prišel v mesto ob Savi iz Oplasta. Znova je blestel Damir Puškar, ki je bil najbolj zaslužen, da je bilo po polčasu le 1:0 za Litijo. Po vrsti je obranil strele Široku, Teu Turku, Klemnu Duščaku in Borutu Ručni. Sever na visokem nivoju

Prav Čujec je imel v zadnji minuti prvega in drugega polčasa dve izjemni priložnosti - v prvem delu ga je litijska obramba dovolj dobro ovirala, ob koncu tekme pa je njegov strel oplazil desno vratnico.

V nadaljevanju tekme je Litija padla, vratar Vid Sever je spravljal v obup goste, Žiga Čeh, Rok Mordej in Josip Jurić ga niso uspeli ukaniti.

Pertič pohvalil heroje

"V finalni seriji si ne smeš dovoliti dveh slabih tekem. Uspelo mi je, danes sem bil na nivoju, naša ekipa pa je izvrstno opravila svoje delo,“ je bil zadovoljen Sever.

"Teh šest igralcev in Vid so moji heroji! Odgarali so to tekmo, kot smo se domenili. Malce smo popustili v zaključku tekme, ko smo se zmedli zaradi dresa gostujočega vratarja. Mislim, da smo zasluženo zmagali,“ je bil ponosen trener Litije Damir Pertič.

"Po prvi tekmi sem bil kritičen - zdaj je prav, da pohvalim Vida Severja, ki je bil danes naše prvo ime! Dvignil se je, takega Vida potrebujemo v nadaljevanju finalne serije,“ je povedal Alen Fetić.

Morina: premalo smo bili agresivni

"Čestitam Litiji za zmago. Mi smo imeli svojo priložnost, a nismo začeli tekme, kot smo načrtovali. Premalo žog smo spravili proti litijskemu golu, bili smo premalo agresivni. Izgubili smo preveč dvobojev,“ je bil poudaril trener gostov Kujtim Morina, ki ni obžaloval, ker je šele v 38. minuti v igro poslal igralca vratarja, saj je tudi v igri štirih proti štirim njegova ekipa ustvarjala dovolj priložnosti.

Mariborčanom bron

Igralci FutureNet Maribora so osvojili tretje mesto. V dveh tekmah so bili s skupnim izidom 7:4 boljši od Sevnice.

Finale, druga tekma:

LITIJA - DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL 1:1

1:0 (1:0)

Širok 3.



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.



Za tretje mesto, povratna tekma:

FUTURENET MARIBOR - Sevnica 2:1

5:3 (1:0)

Markić 9., 26., 31., 35., Vindiš 27.; Krnc 35., 37., 38.



Izid prve tekme je v krepkem tisku.

A. G.