Slovencem odleglo: Vse je še v igri, vse je mogoče

Odmevi po tekmi Slovenija - Črna gora

17. januar 2018 ob 22:41,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 23:08

Zagreb - MMC RTV SLO

"Tekma z Nemci nas je precej izpraznila, tako da smo potrebovali nekaj več časa, da smo prišli v pravi ritem," je po odrešilni zmagi nad Črnogorci za drugi del evropskega prvenstva razmišljal selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

"V prvem polčasu smo imeli težavo na dvojki, kjer je igral Žiga Mlakar, ki ne slovi ravno kot najboljši obrambni igralec. Ko smo v drugem polčasu to zamenjali in na to mesto postavili Igorja Žabića, smo vzpostavili visok in trden blok. Iz protinapadov smo dosegli nekaj lahkih golov. Urbanu Lesjaku je steklo. Zadovoljen sem, da smo zmagali, se uvrstili v drugi del in da imamo še vedno realne možnosti, da na Hrvaškem naredimo dober rezultat," je dejal Vujović.

Vujović: Hrabri me, da igramo iz tekme v tekmo bolje

Slovenija se bo v drugem delu že v petek pomerila z Dansko, nato pa sledita še tekmi s Španijo in Češko. "Razplet skupine v drugem delu je zanimiv. Imamo eno ekipo s tremi točkami, štiri s po dvema in mi s po eno. Če bomo mirni, skoncentrirani in če bomo dvigovali formo, potem smo lahko blizu polfinalu. Niti proti Nemcem nismo pokazali naše najboljše igre. Zdi se mi, da igramo iz tekme v tekmo bolje, kar me hrabri. Pričakujem, da ker ne bo Madžarov v tej skupini, bo na tribunah največ Slovencev. Zmaga nad Danci bi pomenila smetano na torti. Oni so olimpijski prvaki, ki so nas izločili v Riu de Janeiru. So naši dolžniki. Če bi štartali z zmago, bi bili zelo blizu polfinala. A mnogo lažje je to reči kot napraviti. Danci so reprezentanca z zvezdami, ki igrajo v velikih klubih, a takšni so bili tudi Nemci in smo jih skoraj premagali," je odločen Vujović.

Suholežnik: Upam, da bomo vse do konca zmagali

22-letni in 202 cm visoki krožni napadalec Matic Suholežnik, ki je bil vpoklican v reprezentanco po poškodbi Mateja Gabra, je tokrat začel v prvi postavi in popolnoma upravičil zaupanje selektorja Vujovića: "Na začetku smo se malo lovili, a nato se je stroj ogrel in na koncu več kot zaslužena zmaga. Vedeli smo, da ne moremo v prvih 20 minutah zmagati. Imajo vrhunske igralce, ki igrajo v Bundesligi, v Franciji, tako da smo vedeli, da bo težka tekma. Na tem prvenstvu ni ekipe, ki jo lahko premagaš v 15 minutah. Zdaj se bomo poskušali čim bolj spočiti in se pripraviti na zmago. Upam, da bomo vse do konca zmagali."

Vedeli smo, da je lahko hitro vsega konec, če se ne bomo zbrali

"Prvi polčas je bil res težek. Črnogorci so želeli pokazati neko energijo, iti naprej. Pokazali so nam zobe. A potem smo se v drugem polčasu zbrali, saj smo se zavedali, da če se ne bomo, je lahko hitro vsega konec. In res, odigrali smo vrhunsko obrambo. Dobili smo samo šest golov in pripeljali tekmo mirno do konca. Hvala Bogu je zdaj to za nami. Tudi rezultat med Nemčijo in Makedonijo nam je šel na roke, tako da se zdaj res lahko posvetimo naslednjemu tekmecu. Imamo dva dni časa, da se spočijemo, potem pa upam, da bomo v Varaždinu odigrali tako kot proti Nemčiji, ali pa še bolje," je sklenil Borut Mačkovšek.

Slovenija se bo v četrtek preselila v Varaždin, kjer jo v petek ob 20.30 čaka obračun z olimpijskimi prvaki Danci.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1