Slovenski motokrosisti na "olimpijske igre"

Naslov brani Francija

19. september 2017 ob 17:18

Makole - MMC RTV SLO, STA

Slovenske motokrosiste čaka še zadnje dejanje sezone, to je pokal narodov, na katerem bodo v Veliki Britaniji nastopili Tim Gajser, Jan Pancar in Jernej Irt.

Dirka, ki bo letos v Matterley Bassinu v Veliki Britaniji, v svetu motokrosa velja za nekakšne olimpijske igre te panoge. V športu, ki je sicer precej individualen, ekipe združijo moči in osvojiti naslov svetovnega ekipnega prvaka je stvar precejšnjega prestiža.

V boju za vrh bodo po predvidevanjih slovenskih udeležencev predvsem Nizozemska, Francija (ta bo branila lansko zmago, nepremagana pa je že od leta 2014) in Belgija, Američani naj na spremenjeni progi ne bi imeli tako velikih možnosti.

In Slovenci? Na tem tekmovanju so imeli že obilo smole; nazadnje jim je načrte dvakrat prekrižala poškodba, lani se je poškodoval prvi mož slovenskega motokrosa Gajser, tako da so brez njega Slovenci končali na 23. mestu.

Uvrstitev med deset bi bila velik uspeh

Letos je prvi cilj priti skozi kvalifikacije do finala A, kamor pride najboljših 19 od letos 39 prijavljenih ekip. Potem pa je, kot so danes na novinarski konferenci na dvorcu Štatenberg blizu Makol dejali slovenski dirkači, možna tudi uvrstitev med deset, če se bo vse "poklopilo". "Ekipa je zelo dobra, vsi pa smo tudi v zelo dobro formi. Zelo pomembno bo, da pridemo skozi kvalifikacije. Če bo vse normalno, lahko pridemo nekje med deseto in 15. mesto. Veliko je odvisno tudi od okoliščin in vremena, a vsekakor smo dobro pripravljeni," pravi Gajser in dodaja, da prednosti poznavanja proge letos ne bo: "Antonio Cairoli mi je povedal, da so spremenili vse. Proga je povsem drugačna, bolj v ameriškem slogu, z velikimi skoki. Bo pa bolj enakovredno za vse."

Selektor reprezentance je Gajser starejši, Timov oče in trener Bogomir, ki pa je zdaj bolniško odsoten, saj je pred kratkim tudi sam padel z motorjem in si poškodoval rebra. Po zadnjih informacijah dobro okreva, tako da bo verjetno lahko spremljal moštvo tudi na terenu, potem ko je bil na zadnji dirki SP-ja v navezi s sinom (prvič na njegovi športni poti) samo prek telefona.

Slovenci v Veliki Britaniji leta 1998 deveti

V slovenski ekipi so prepričani, da je realna uvrstitev nekje med 10. in 15. mestom, če pa bodo prišli med deset, lahko popravijo tudi doslej najboljšo na teh preizkušnjah za Slovenijo, ki je bila leta 1998 deveta prav v Veliki Britaniji, a na drugem prizorišču. "Vesel sem, da sem v reprezentanci. Sposobni smo narediti dober rezultat, tudi priti v finale A in potem doseči uvrstitev med mestoma 10 in 15. Imamo Tima, ki je najmočnejši člen, od naju z Janom pa bo odvisno, kaj bomo naredili," napoveduje Jernej Irt, ki je ob koncu sezone pokazal dvig forme in je na zadnjih dirkah za SP redno osvajal točke.

Najmlajši bo Jan Pancar, letos je tekmoval v kategoriji EP 250, ki se je pri napovedih pridružil starejšima kolegoma in bil zmerno optimističen: "Ob koncu sezone se forma dviguje. Vesel sem tudi pomoči Bogomirja Gajserja, ki mi je pomagal z nasveti, vsem fantom v ekipi rad pomaga. Glede uvrstitve smo lahko celo med desetimi, če bodo okoliščine na naši strani, ker smo vztrajna ekipa. Sicer pa je realna uvrstitev med desetim in 15. mestom."

Začetek v soboto, 30. septembra

Tekmovanje na progi Matterley Bassin se bo začelo v soboto, 30. septembra, s kvalifikacijami. Najboljših 19 ekip si bo zagotovilo neposredno uvrstitev v nedeljski finale A, kamor pa bo prišla tudi najboljša ekipa iz nedeljskega finala B. Na tej ekipni preizkušnji bo Gajser vozil v razredu MXGP, Pancar v MX2, Irt pa v razredu open.