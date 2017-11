Smučarski skoki: Le dva Slovenca v finalu prve tekme

Tilen Bartol četrti v poskusni seriji

19. november 2017 ob 09:25,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 14:55

Wisla - MMC RTV SLO

Na prvi posamični tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v novi sezoni sta se od Slovencev v finale uvrstila le Tilen Bartol in Peter Prevc. V vodstvu je Nemec Richard Freitag.

Prvi zasledovalec Freitaga je najboljši skakalec lanske zime Stefan Kraft, tretji pa je Junširo Kobajaši.

Slovenski orli so v prvi seriji razočarali. Le Bartol z 19. in Prevc s 24. mestom sta si zagotovila točke svetovnega pokala, Robert Kranjec in Anže Semenič sta bila daleč od preboja v drugo serijo. Kranjec je pristal pri 107,0 m in zasedel 46. mesto. Še krajši je bil Semenič, ki je s 103,5 m prehitel le Rusa Jevgenija Klimova. Najmlajši skakalec na startu, Timi Zajc, je bil po poskusni seriji zaradi dresa diskvalificiran.

V poskusni seriji je bil najboljši Nemec Markus Eisenbichler, drugi je bil Poljak Kamil Stoch, tretji pa Japonec Junširo Kobajaši. Odlično je nastopil Tilen Bartol, ki si je s 123,5 m z domačim adutom Dawidom Kubackim razdelil četrto mesto. Timi Zajc je bil s 120,0 m 15., Peter Prevc je pristal pri 113,0 m in je bil 26., Anže Semenič je skočil 111,5 m in je bil 28., Robert Kranjec pa je bil s 114,0 m 32.

Ker je Rus Denis Kornilov na sobotni ekipni tekmi pri doskoku padel, je moral odpovedati današnji nastop, tako da bo priložnost dobil Robert Kranjec, ki je bil 51. v kvalifikacijah. 36-letni Kranjec je bil na tekmi svetovnega pokala zadnjič marca 2016 v Planici (lansko sezono je zaradi poškodbe izpustil).

Prenos prve posamične tekme v olimpijski sezoni lahko spremljate TV SLO 2 in na MMC-ju. Slovenija je bila na ekipni tekmi šesta, zmagali so Norvežani.

Po prvi seriji: daljave točke 1. R. FREITAG NEM 126,0 129,7 2. S. KRAFT AVT 126,5 128,4 3. J. KOBAJAŠI JAP 124,0 128,4 4. D. KUBACKI POL 125,0 125,7 5. A. STJERNEN NOR 122,0 122,2 6. S. LEYHE NEM 123,0 122,1 7. M. KOT POL 122,5 120,7 8. K. STOCH POL 121,0 120,6 9. P. ŽYLA POL 122,0 119,5 10. S. HULA POL 124,0 119,2 ... 19. T. BARTOL SLO 119,5 113,5 24. P. PREVC SLO 116,0 110,0 ------------- brez finala: ------------ 46. R. KRANJEC SLO 107,0 85,8 48. A. SEMENIČ SLO 103,5 81,8 Timi Zajc je bil diskvalificiran.

Tilen Jamnik