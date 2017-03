Stoch: Svetovni rekord bo zelo težko skočiti, a ni nemogoče

Občutek pri rekordnem poletu neopisljiv

25. marec 2017 ob 15:01

Planica - MMC RTV SLO

Kulisa na sobotni ekipni tekmi je bila popolna. 27.000 gledalcev je v s soncem obsijani dolini pod Poncami videlo izjemno dolge polete, "neustrašni junaki daljav" so namreč kar trikrat popravili planiški rekord.

Za piko na i je manjkal le vrhunski slovenski dosežek, a tudi tuji orli niso gledalce pustili ravnodušnih. Že poskusna serija je nakazala, da so lovci na daljave izjemno razpoloženi. Prvi je na Letalnici bratov Gorišek prek 250,0 m poletel Norvežan Robert Johansson, njegov polet je meril natanko četrt kilometra, s čimer je za meter in pol izboljšal dve leti star rekord Petra Prevca, ki ga je slovenski as postavil na premierni posamični tekmi na novi slovenski velikanki.

Polet v Vikersundu bolj divji od planiškega

Rekorder stare je z 239,0 m ostal Johanssonov rojak Bjoern Einar Romoeren, ki se te dni tudi mudi v Planici. "Bilo je fantastično. Dobil sem odličen veter. Nekje na 130 metrih sem začutil pritisk vetra, nato pa sem skušal izvleči čim več. Nisem imel nobenih težav pri doskoku. Res, povsem normalno se je dalo doskočiti," je bil po poletu navdušen 26-letni Norvežan, ki se je v letošnji sezoni uveljavil med elito svetovnega pokala.

Johansson je tako kot večina Norvežanov izvrsten letalec. Vikingi so to potrdili tudi na ekipni tekmi, ki so jo zanesljivo dobili in drugič zapored slavili na moštveni preizkušnji v Planici. Izjemen občutek za letenje je brkati skakalec iz olimpijskega Lillehammerja dokazal že pred natanko tednom dni, ko je v Vikersundu z 252,0 m popravil svetovni rekord: "Če primerjam ta polet s svetovnim rekordom v Vikersundu, je bil tisti malce bolj nor in divji. Ta je bil bolj smučarski polet. Bolj sem se držal letalnice, sicer z veliko hitrosti, in zato je bilo lažje pristati."

Kraft in Stoch še popravila Johanssonovo daljavo

"Razmere so popolne. Mogoče je podreti tudi svetovni rekord," je po poskusnem poletu navdušeno razlagal Johansson. In njegove besede bi se kmalu uresničile. Na domači letalnici v Vikersundu je bil lastnik svetovnega rekorda le okoli pol ure, nato pa je najboljši skakalec letošnje zime Stefan Kraft poletel 253,5 m. Avstrijec, zmagovalec petkove tekme, je v Planici zablestel tudi v soboto, ko je v zadnji skupini finalne serije znova izboljšal Johanssonov dosežek. Tokrat je bil Norvežan lastnik rekorda nekoliko dlje, Kraft pa se je ustavil pri 251,0 m.

Vendar pa se je takoj za njim po zaletišču spustil Kamil Stoch, s katerim se borita oziroma sta se, saj je razlika pred zadnjo tekmo velikih 86 točk, borila za veliki kristalni globus. Poljaka je odneslo še pol metra dlje, vendar se je zdelo, da je pri 251,5 m podrsal, a rekord je obveljal. "Kakšna je razlika, če sem se dotaknil ali ne? Poletel sem 251,5 m," je nasmejan dejal Stoch, ki je prinesel veliko točk za tretje mesto Poljakov, s čimer so potrdili prvo mesto v pokalu narodov.

Občutek pri rekordnem poletu neopisljiv

"Nikoli ne veš, kako dolg bo skok, a vedel sem, da sem zelo dobro pripravljen in lahko naredim svoj najboljši skok. Verjamem vase in je šlo," je povedal izjemni skakalec, ki je po novem poljski rekorder. Zanj bo Planica vedno imela posebno mesto v srcu, saj je tu pred tremi leti dvignil veliki kristalni globus, že pred tem pa v zibelki smučarskih poletov spoznal svojo ženo in se z njo pozneje tudi zaročil.

"Težko je pristati pri tej daljavi, saj letimo z veliko hitrostjo. Mislim, da več kot 140 km/h, in to zelo visoko. Moraš biti zelo osredotočen in verjeti vase. Je težko. Občutek pa je neverjeten. Ne da se opisati. Res sem užival. To je moj najljubši skok do zdaj, saj je tudi najdaljši," je dodal 29-letni poljski skakalni zvezdnik iz Zakopan. Pa se da leteti še dlje, na primer vsaj dva metra do svetovnega rekorda, ki ga ima Vikersund? "Upam, da se da še dlje. Svetovni rekord bo sicer zelo težko skočiti, a ni nemogoče."

Tilen Jamnik