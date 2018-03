Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Umrl legendarni hokejski vratar Tone Gale

Igral na trojih olimpijskih igrah in osmih svetovnih prvenstvih

26. marec 2018 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec tedna je umrl legendarni hokejski vratar Tone Gale. Igralec, ki je večino kariere preživel pri Olimpiji, bi prav danes dopolnil 74 let.

Gale je bil Jeseničan, a se je že pri 17 letih preselil v Ljubljano, kjer je vso svojo kariero branil v dresu Olimpije.

Za nekdanjo Jugoslavijo je nastopil na trojih olimpijskih igrah (1964 v Innsbrucku, 1968 v Grenoblu in 1972 v Sapporu). V dresu Jugoslavije je med letoma 1961 in 1973 odigral 112 tekem ter prejel 339 golov. Poleg na OI je nastopil tudi na osmih svetovnih prvenstvih. Trikrat je bil izbran za najboljšega vratarja svetovnega prvenstva skupine B.

Na olimpijskih igrah v Grenoblu je bil izbran za najboljšega vratarja, sledilo je povabilo iz NHL-a. Moštvo New York Rangers ga je povabilo v pripravljalni kamp in v pripravah na ligo je tudi trikrat zaigral zanje, a v ligi NHL na uradnih tekmah ni nikdar nastopil. V sezoni 1968/69 je igral v profesionalni ligi EHL (Eastern Hockey League) in za moštvi Syracuse Blazers ter Clinton Cornets odigral 58 tekem.

Kariero je nesrečno končal na svetovnem prvenstvu v Gradcu leta 1973. Na tekmi proti ZDA (izid je bil 6:6) je dobil plošček, ki je prebil masko - takrat vratarji še niso imeli čelade in zaščitne mrežice - v oko in njegova kariera je bila zaradi poškodbe končana.

Pozneje se je vključil v delo z mladimi pri Olimpiji, pomagal pa je tudi pri pripravi vratarjev v državni reprezentanci. Leta 2007 je bil sprejet v Hram slavnih slovenskega hokeja.

Za slovenski hokej je njegov odhod že druga izguba igralcev te generacije v zadnjih tednih. Nedavno je umrl tudi Bogo Jan, jeseniški napadalec, ki je bil član nekdanje Jugoslavije na kar na 12 svetovnih prvenstvih skupine B. Na SP-jih je odigral 79 tekem ter dosegel 21 golov in 23 podaj. Tako kot Gale je nastopil tudi na trojih OI (Innsbruck 1964, Grenoble 1968 in Sapporo 1972). Reprezentančno kariero je končal leta 1975.

R. K.