V hramu slavnih tudi sanjsko moštvo

Dream team najboljša ekipa vseh časov?

23. avgust 2017 ob 16:25

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Prvo ameriško sanjsko moštvo, Shaquille O'Neal in Toni Kukoć so med novimi člani hrama slavnih Mednarodne košarkarske zveze (Fibe), pridružil pa se jim je tudi legendarni srbski trener Dušan Ivković, je sporočila Fiba.

Uradna slovesnost in inavguracija bo 30. septembra na sedežu Fibe v Miesu v Švici, kraju med Ženevo in Nyonom.

Med več kot 150 kandidati so bili izbrani še Izraelec Mickey Berkowitz, Novozelandec Pero Cameron, Razija Mujanović iz Bosne in Hercegovine in Latvijec Valdis Valters.

Najboljša ekipa vseh časov?

Ameriško sanjsko moštvo je leta 1992 v Barceloni osvojilo zlato olimpijsko medaljo. ZDA so tedaj prvič nastopile na olimpijskem turnirju z igralci Lige NBA in ekipa, ki se je tedaj zbrala, velja za največjo vseh časov v zgodovini košarke, nekateri menijo, da celo med vsemi športi do zdaj. V njej so bili legendarni igralci Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone in David Robinson, ki je član hrama že od leta 2013.

