V Indianapolisu močna generacija slovenskih plavalcev

Stevens pogumno napovedal lov na svetovni rekord

21. avgust 2017 ob 14:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V sredo se bo v Indianapolisu začelo šesto mladinsko svetovno prvenstvo. Slovenija bo v konkurenci 700 tekmovalcev iz 93 držav zastopana z osmerico.

Pod vodstvom trenerjev Tomaža Torkarja in Luke Berdajsa so v ZDA odpotovali Neža Klančar (Olimpija), Katja Fain (Branik Maribor), Tina Čelik (Triglav Kranj), Tara Vovk (Ljubljana), Sara Račnik (Fužinar Ravne), David Mihalič (Olimpija), Anže Ferš Eržen (Ilirija) in Marcel Primožič (Biser Piran).

Strokovnjaki so zelo zadovoljni predvsem s tem, da udeleženci MSP-ja prihajajo iz sedmih klubov, kar potrjuje dolgoletno dobro delo v večini pomembnejših plavalnih središč v državi. Cilj je vsaj kakšen finalni nastop.

"Ta generacija je zelo močna. Punce so nastopile že pred dvema letoma. Cilji so lahko visoki. Upam, da so po EP-ju naredili napredek in sem prepričan, da bodo konkurenčni, je pa težko napovedovati, ker ni svetovnih mladinskih lestvic," pravi Luka Berdajs.

Tara Vovk, udeleženka mladinskega SP-ja pred dvema letoma v Singapurju, je imela letos nekaj težav zdravjem. Največ pričakuje v disciplini 50 metrov prsno: "Mislim, da smo na visoki ravni. Štiri od petih punc imamo medaljo z mladinskega EP-ja. Kot ekipa smo lahko zelo uspešni tudi v Indianapolisu."

Ravenčanka Sara Račnik, ki ima za vzornico klubsko kolegico Tjašo Oder in Američanko Katie Ledecky, je prvi vrhunec doživela na EP-ju v Gjöru, zdaj pa ... "Upam na kakšno finale, sicer pa vsaj na uvrstitev do 16. mesta. Največ pričakujem na 400 kravl."

400 kravl je tudi paradna disciplina Katje Fain, ki se bo preizkusila na srednjih in dolgih razdaljah v prosti tehniki. "Super se počutim, treningi mi gredo dobro, zdaj pilimo zadnje podrobnosti. Komaj čakam, da gremo tja. To bo moj prvi nastop. Nekaj treme bo, ampak o tem še ne razmišljam."

V moški konkurenci bo slovenske barve v kravlu branil Marcel Primožič, ki je lani na 200 metrov kravl postavil kadetski rekord, ki je bil prej kar 39 let v lasti Boruta Petriča: "Na 200 metrov bi rad šel pod 1:52, pa na 800 bi tudi rad izboljšal osebni rekord," je povedal Primožič in nekako napovedal tudi rušenje mladinskega DP-ja: "Na 200 metrov, če grem pod 1:52, bo skoraj zanesljivo tudi državni rekord."

Mladinka Olimpije Neža Klančar je bila letos bronasta na mladinskem EP-ju, na 50 metrov kravl je poskrbela za absolutni državni rekord: "Lahko rečem, da je 200 prsno še vedno moja glavna disciplina. Na mladinskem EP-ju ciljam na finale."

Mladinska evropska prvakinja na 50 prsno Kranjčanka Tina Čelik je bila udeleženka mladinskega SP-ja že pred dvema letoma v Singapurju: "To je bilo takrat nekaj velikega, da sem lahko pri 13 letih še kot kadetinja tekmovala na SP-ju in prišla v polfinale na 50 prsno. Velika izkušnja. Komaj čakam na nov nastop."

Hrbtaš in mešalec Anže Ferš Eržen cilja na osebne in s tem mladinske državne rekorde. Tako kot Ferš si je z uvrstitvijo v finale mladinskega evropskega prvenstva vstopnico za nastop v Indianapolisu priplaval tudi David Mihalič, ki bo nastopil v mešanih disciplinah.

Na pripravah na Kantridi na Reki, kjer je plavalce obiskala Uršula Majcen (Radio Slovenija), je mlade upe prišel pozdravit tudi Peter John Stevens, ki je že začel priprave na novo sezono. "Cilj je svetovni rekord v 25-metrskem bazenu na evropskem prvenstvu na 50 metrov prsno. Upam, da bom v finalu tudi na sto metrov in s tem v igri za medaljo."

Stevens je prepričan, da lahko plava še šest desetink hitreje od osebnega rekorda. "Mislim, da je cilj dosegljiv, ampak bo treba delati, zato sem tudi prej začel priprave."

