V Vroclav odhaja 16 slovenskih športnikov

Tekmovanje v 27 panogah

18. julij 2017 ob 08:13

Vroclav - MMC RTV SLO

V Vroclavu se bodo v četrtek začele 10. svetovne igre, največji športni dogodek za športnike v neolimpijskih športih.

Tokrat se bodo za medalje pomerili v 27 športnih panogah, tem pa bodo dodali še štiri dodatne povabljence: spidvej, ameriški nogomet, kickboks in veslanje na trenažerju. Na Poljsko se odpravlja 16-članska slovenska odprava, 6 fantov in 10 deklet, ki računajo vsaj na kakšno kolajno. Konec koncev je na njihovi strani tudi tradicija.



Stokrat smo že ponovili frazo, da je Slovenija nekaj posebnega v svetu športa. Da je glede na svojo velikost in število prebivalcev pravzaprav velesila. Malo je držav, ki se lahko pohvalijo z olimpijskimi prvaki na zimskih in poletnih igrah in ki z vseh iger prinašajo medalje. Slovenija je posebna tudi v tem, da ima vrhunske tekmovalce ter tudi evropske in svetovne prvake v tako širokem naboru športov. Od košarke do smučarskih skokov, od gimnastike do športnega plezanja, balinanja, kegljanja in jadranja. In nikjer drugje ni slovenska vsestranskost tako vidna kot na svetovnih igrah.

Letošnje v Vroclavu bodo desete. Prve so izvedli leta 1981 v Santa Clari v ameriški zvezni državi Kalifornija. Slovenija na njih sodeluje od Lahtija pred dvajsetimi leti. Od tedaj so se naši športniki v neolimpijskih športih vsakič vrnili s koškom medalj. Enkrat samkrat – v Duisburgu pred 12 leti – so ostali brez zlata, le enkrat – pred 4 leti v kolumbijskem Caliju – so osvojili manj kot 4 medalje. A so v Kolumbiji to nadoknadili z dvema zlatima odličjema Matjaža Ferariča v skokih na cilj in Mine Markovič v težavnostnem plezanju.

Prav Ptujčanka je tudi tokrat med glavnimi favoriti. Svetovnih iger se bo udeležila tretjič in če je bil vsakič do zdaj to največji športni dogodek za plezalce, je od lani jasno, da je plezanje postalo olimpijski šport, s čimer se odpirajo povem nove možnosti. Poleg Mine – aktualne evropske podprvakinje - sta v plezalni reprezentanci še zmagovalca zadnjega svetovnega pokala Domen Škofic in Janja Garnbret. To je več kot dovolj potenciala, da se že plezalci okitijo z več kot eno kolajno.

Tudi borec v jiu-jitsuju Benjamin Lah na Poljskem ne bo pristal na manj kot zmagovalni oder. V Kolumbiji je pred štirimi leti zasedel 4. mesto in bil že takrat precej razočaran. Nekdanji judoist in varovanec Marjana Fabjana gre v Vroclav s popotnico zmage na svetovnem prvenstvu, ki jo je lani dosegel – prav v Vroclavu. V balinanju je Slovenija stalnica med dobitnicami kolajn, zato cilji tričlanske reprezentance ne morejo biti prav nizki. Med 16 športniki, ki bodo na 10-dnevnem tekmovanju nosili slovenske barve pa so še tri lokostrelke, plesni par in borec v tajskem boksu.

Matej Hrastar, Val 202