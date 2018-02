Video: Myhrer naslednik Stenmarka - Hirscher in Kristoffersen odstopila

Hadalin in Kranjec odstopila v prvi vožnji

22. februar 2018 ob 02:00

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 06:28

Pjongčang

Andre Myhrer je malce presenetljivo osvojil zlato medaljo na olimpijskem slalomu. Vodilni po prvi vožnji Henrik Kristoffersen je odstopil, glavni favorit Marcel Hirscher pa se je v snegu znašel že sredi prve vožnje.



35-letni Šved je bil po prvi vožnji na drugem mestu in uspelo mu je zdržati velik pritisk. Drugo mesto je senzacionalno osvojil Ramon Zenhäusern, zaostal je 34 stotink. 25-letni Švicar je sijajno odpeljal finalno vožnjo, potem ko je bil po prvi šele na devetem mestu. Avstrijsko čast je rešil Michael Matt z bronom, po prvi vožnji je bil šele 12., nato pa je postavil najhitrejši čas finala.

Najstarejši slalomski olimpijski zmagovalec

Pred osmimi leti v Vancouvru je bil Myhrer tretji na slalomu. Na tekmah za svetovni pokal je do zdaj dosegel osem zmag, od tega sedem v slalomu in eno v paralelnem slalomu. Zadnji olimpijski zmagovalec v slalomu iz Švedske je bil pred tem legendarni Ingemar Stenmark leta 1980 v Lake Placidu.

"Zelo sem bil nervozen na štartu. Ko sem se spustil na progo, sem skušal uživati. V spodnjem delu mi je uspel dober nastop. Res neverjeten dosežek, kar težko se spomnim pravih besed. Že v Sočiju sem imel veliko priložnost za zmago, a mi ni uspelo. Prav poseben občutek je, ko naslediš velikega Ingermarja Stenmarka," je bil navdušen Myhrer. Z zmago se je vpisal v zgodovino, saj je s 35 leti in 42 dnevi postal najstarejši slalomski dobitnik zlate kolajne, pred tem je ta rekord držal Avstrijec Mario Matt, ki je bil pred štirimi leti v Sočiju star 34 let.

Zenhäusern: Zbudite me, če sanjam

"Zbudite me, če sanjam. Po prvi vožnji niti pomislil nisem na medaljo. Postavitev druge vožnje mi je bila pisana na kožo. Dobro sem odpeljal, vendar si nisem mislil, da bo dovolj za zmagovalni oder," je bil evforičen dva metra visoki Zenhäusern.

Kristoffersen zapravil idealno priložnost

"Če želiš osvojiti zlato medaljo, je treba napasti na polno tudi v drugi vožnji. Res škoda, da sem odstopil prav na olimpijskih igrah, v svetovnem pokalu sem vedno prišel do cilja. Tako je življenje. Nisem bil preveč nervozen na štartu," je bil razočaran Kristoffersen, ki je imel idealno priložnost po odstopu Hirscherja.

Hirscher bi najraje že sedel na letalu

Avstrijec, ki bo 2. marca praznoval 29. rojstni dan, je bil glavni favorit. V letošnji sezoni je dobil kar šest slalomov v svetovnem pokalu, na igrah v Južni Koreji pa je osvojil zlati medalji v kombinaciji in v veleslalomu. S štartno številko pet je že kmalu po štartu naredil veliko napako, a se je ujel. Skušal je pospešiti, vendar ga je popolnoma zaneslo iz smeri in naslednjih vrat ni ujel.

"Že ves teden sem bil zelo slab v slalomu. Upal sem, da se bom zbral za tekmo, vendar mi ni uspelo. Imel sem naporen spored, veliko je bilo tekem in malo časa za trening slaloma. V desetletni karieri še nikoli nisem imel tako čudnega občutka na štartu in tudi vožnja se mi je popolnoma ponesrečila. Slalom je vsekakor moja najboljša disciplina, a tokrat se ni izšlo. V kombinaciji sem malce nepričakovano osvojil zlato in seveda je bil tudi današnji odstop nepričakovan," je pojasnil Hirscher in dodal, da ima dovolj teh olimpijskih iger. "Najraje bi že kar sedel na letalu za domovino."

Sailer in Killy ostajata rekorderja

V snegu je tako po 22 sekundah končal lov na zgodovinsko tretjo zlato medaljo. Njegov rojak Toni Sailer je leta 1956 v Cortini d'Ampezzo zmagal v smuku, veleslalomu in slalomu. Njegov dosežek je leta 1968 v Grenoblu ponovil Francoz Jean Claude Killy.

Štefan Hadalin in Žan Kranjec sta odstopila v prvi vožnji. Zanju olimpijskih iger še ni konec, saj ju v soboto čaka ekipna preizkušnja.

"Proge sem se lotil dobro, odločno, sproščeno, zato si nimam česa očitati. Med tistimi, ki so imeli podobne štartne številke, sem bil drugi najboljši, hitrejši je bil le Šved, ki je prišel na deseto mesto, pri drugem vmesnem času je bil desetinko hitrejši. Zdaj moram analizirati vožnjo, videti, zakaj sem zajahal količek, da napake naslednjič ne bom ponovil," je dejal Hadalin. Z odstopom ni razveselil družine, ki ga je nenapovedano prišla spodbujat v Pjongčang.

Kranjec, ki je zablestel s četrtim mestom v veleslalomu, tokrat ni imel velikih pričakovanj: "To, kar sem odvozil, je bil eden mojih boljših slalomov v letošnji sezoni. Že na treningih sem imel dobre občutke, sem pa jezen, ker mi spet ni uspelo sestaviti cele dobre slalomske tekme. Zagotovo nisem pričakoval izida kot v veleslalomu, želel sem si le dobrega smučanja in da tekmo dokončam. Žal je nisem, še sam ne vem, kaj sem storil narobe. Ne vem, ali nisem izbral prave linije ali mi je padla zbranost. Na tem mestu drugi niso imeli težav, očitno nisem še na ravni, da bi lahko slalomsko progo zvozil brez napak."

Končni vrstni red: 1. A. MYHRER ŠVE 1:38,99 2. R. ZENHÄUSERN ŠVI +0,34 3. M. MATT AVT 0,67 4. C. NOEL FRA 0,71 5. A. PINTURAULT FRA 0,73 6. V. MUFFAT JEANDET FRA 0,76 7. K. JAKOBSEN ŠVE 0,95 8. D. YULE ŠVI 1,13 9. D. RYDING VB 1,17 10. S. FOSS SOLEVAAG NOR 1,19 11. M. SCHWARZ AVT 1,20 12. M. MÖLGG ITA 1,25 13. L. K. HAUGEN NOR 1,32 Odstop: Kristoffersen (1. po prvi vožnji)

Vrstni red po 1. vožnji: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 47,72 2. A. MYHRER ŠVE +0,21 3. V. MUFFAT JEANDET FRA 0,62 4. M. MÖLGG ITA 0,68 5. S. FOSS SOLEVAAG NOR 0,81 6. A. PINTURAULT FRA 0,82 7. C. NOEL FRA 0,86 8. M. SCHWARZ AVT 0,90 9. R. ZENHÄUSERN ŠVI 0,94 10. K. JAKOBSEN ŠVE 1,02 11. D. YULE ŠVI 1,16 12. M. MATT AVT 1,28 Odstop: Hirscher, Aerni, Grange, Hadalin, Kranjec ...

