Vincenzo Nibali

14. avgust 2018 ob 07:00

Lugano - MMC RTV SLO

V določenih okoliščinah je kolesarstvo že postalo cirkus. Preveč je pijanih navijačev, ljudje so pripravljeni storiti marsikaj, samo da se pojavijo na televiziji.

Ko so ljudje sredi ceste, pogosto z zastavami, kolesarimo na slepo. Ne vidimo, kam gremo, in molimo, da se navijači umaknejo. Zaradi takih stvari smo jaz in ekipa plačali visoko ceno.

Se vam zdi prav, da Chris Froome med opravljanjem svojega dela prejema klofute? Eno je prejel le trenutek, preden sem padel. Preveč pogosto kolesarimo v norih situacijah.

Ni veliko manjkalo in bi bil danes lahko nepokreten. V cilju sploh nisem mogel sestopiti s kolesa.



Italijanski kolesar Vincenzo Nibali je v pogovoru za Gazzetto dello Sport obudil spomine na padec na Dirki po Franciji, ko je v 12. etapi 19. julija na vzponu na Alpe d'Huez zapel v trak fotoaparata neprevidnega gledalca ob cesti. Nibali si je pri tem poškodoval 10. vretence in končal Tour. Po operaciji se zdaj že pripravlja na Dirko po Španiji, ki se bo začela 25. avgusta v Malagi.

