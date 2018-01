Vonnova najstarejša zmagovalka smukov za svetovni pokal

V nedeljo še superveleslalom

20. januar 2018 ob 10:07,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 13:35

Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO, STA

Lindsey Vonn je zmagala na drugem smuku v Cortini, pred drugouvrščeno Tino Weirather je imela 92 stotink prednosti. Petkova zmagovalka Sofia Goggia je s štartno številko 3 odstopila.



Američanka je dosegla rekordno 12. zmago na prizorišču v Dolomitih, kjer je že dvajsetič stopila na stopničke. Tretja je bila njena rojakinja Jacqueline Wiles (+0,98), to so njene druge stopničke v karieri.

Vonnova, najhitrejša na obeh treningih in na petkovem smuku druga, je s 33 leti in tremi meseci postala najstarejša zmagovalka smukov za svetovni pokal. Avstrijka Elisabeth Görgl je bila stara 32 let in 325 dni, ko je leta 2014 zmagala na smuku v Altenmarkt/Zauchenseeju. To je že 79. zmaga olimpijske zmagovalke iz leta 2010 v svetovnem pokalu.

Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaela Shiffrin je zasedla sedmo mesto. Goggia še vedno vodi v smukaškem seštevku.

Na štartu tudi tokrat ni bilo nobene Slovenke. V Cortini bodo v nedeljo pripravili še superveleslalom.

Končni vrstni red: 1. L. VONN ZDA 1:36,48 2. T. WEIRATHER LIE +0,92 3. J. WILES ZDA 0,98 4. R. SIEBENHOFER AVT 1,25 5. M. GISIN ŠVI 1,38 6. R. MOWINCKEL NOR 1,40 7. M. SHIFFRIN ZDA 1,45 8. S. VENIER AVT 1,58 9. J. SCHNARF ITA 1,81 10. C. HÜTTER AVT 1,85 11. B. JOHNSON ZDA 1,87 12. N. SCHMIDHOFER AVT 1,88 13. L. GUT ŠVI 1,98 14. T. TIPPLER AVT 2,09 15. A. VEITH AVT 2,10





Svetovni pokal (23/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.477 2. S. GOGGIA ITA 570 3. W. HOLDENER ŠVI 560 4. T. WEIRATHER LIE 556 5. P. VLHOVA SLK 554 6. V. REBENSBURG NEM 534 7. F. HANSDOTTER ŠVE 499 8. M. GISIN ŠVI 485 9. F. BRIGNONE ITA 478 10. L. GUT ŠVI 454 ... 43. T. ROBNIK SLO 113 45. A. DREV SLO 107 53. A. BUCIK SLO 82 60. M. HROVAT SLO 73 64. M. FERK SLO 70

Smuk (5/8): 1. S. GOGGIA ITA 269 2. T. WEIRATHER LIE 262 3. M. SHIFFRIN ZDA 256 4. C. HÜTTER AVT 209 5. L. VONN ZDA 206 6. M. GISIN ŠVI 177 7. J. WILES ZDA 149 8. L. GUT ŠVI 139 9. V. REBENSBURG NEM 116 10. S. VENIER AVT 115





M. R.