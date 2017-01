Poudarki Pogovor z Bojanom Zajcem pred drugim delom Lige Ebel Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 13 glasov Ocenite to novico! Bojan Zajc je v zadnjem letu v zelo težkih razmerah vodil Olimpijo. Brez pomočnika Jožeta Kovača ga čaka še več dela. Foto: www.alesfevzer.com Če bi Jesenice igrale v Ligi Ebel, bi hitro dobili še kakšnega pokrovitelja več. Ta tekma nam zelo manjka. Upam, da se bo drugo leto pridružil Medveščak. V Alpski ligi stroški niso prav nič manjši. Organizacija tekme stane enako, morda so sodniki malce cenejši. Marko Popovič, predsednik Olimpije Olimpija je v rednem delu zbrala le 24 točk. Le trikrat je zmagala po rednem delu, še šestkrat pa je slavila po podaljšku ali kazenskih strelih. Foto: www.alesfevzer.com Vodstvo Lige Ebel spoštuje naša prizadevanja, da izboljšamo stanje. Težko razumejo, kaj ne funkcionira, da vse skupaj ne steče. Ne razumejo, kako je lahko v dvorani le 300 ali 500 gledalcev. V manjših krajih na Koroškem prodajo 3.000 letnih vstopnic, mi pa jih le 150. Imamo podporo vodstva Lige Ebel in ne bodo nas vrgli iz lige. Olimpija lahko sama izstopi iz lige. Lahko se sami odločimo, da ne moremo več zbrati dovolj sredstev za to tekmovanje. Marko Popovič, predsednik Olimpije Jan Urbas in soigralci bodo v petek gostili Olimpijo. Beljak je favorit v kvalifikacijski skupini. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zajc o igranju Olimpije v... Sorodne novice Pred odločilnimi boji Olimpijo zapustil Langkow, znova odstopil Kovač Za naslednjo sezono Lige Ebel se je prijavilo 13 ekip, vrača se Medveščak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zajc: Alpska liga je potop slovenskega hokeja

Potrebujemo derbi z Jeseničani, a ne v Alpski ligi

19. januar 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bojan Zajc je imel bogato kariero, ko je bil klubski hokej v Sloveniji na vrhuncu. V zadnjih sezonah je doživel marsikaj v Tivoliju, a vseeno je zdržal in nadaljuje trenersko pot v zelo težkih razmerah.

V petek Olimpija začenja drugi del Lige Ebel v Beljaku. 51-letni trener bo imel na voljo zelo okrnjeno zasedbo, sredi sezone so odšli Jonathan Harty, Adis Alagić, Kristaps Bazevics in Anže Ropret, ta teden pa še najboljši strelec ekipe Chris Langkow.

Olimpija je zadnjič igrala v končnici Lige Ebel v sezoni 2011/12, ko se je prebila vse do polfinala, v zadnjih sezonah pa je prikovana na dno. Tudi v naslednjem mesecu se bo težko izognila zadnjemu mestu. V Tivoliju si zelo prizadevajo, da si se uspeli zadržati v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Tudi predsednik Marko Popovič poudarja, da Alpska liga ni rešitev. Zajc si zelo želi derbijev z Jeseničani v Ligi Ebel, vsekakor pa ne v Alpski ligi.

V petek se začenja drugi del Lige Ebel, ostali pa ste brez naboljšega strelca Chrisa Langkowa. Kako velik udarec bo to za vas?

Moja želja je bila vseskozi, da naj vsaj nihče ne bi zapustil. Na žalost se je ravno to zgodilo. Računal sem na kakšno okrepitev. Resen kandidat je bil Krys Kolanos, ki se je na žalost odločil za Asiago v Alpski ligi. Kanadčan je zelo izkušen igralec, a seveda pozna naš položaj. S stališča denarja je seveda logična izbira, da ni prišel k nam. Langkowa bomo zelo pogrešali, odšel je v urejeno okolje na Švedsko. Izkazal se je za pravega profesionalca. Kljub vsem težavam v našem klubu, je bil vedno pripravljen igrati.

V rednem delu ste zbrali 24 točk ali 29 manj od predzadnjega Fehervarja. Kako konkurenčni boste v drugem delu, ko vas čakajo srečanja z ekipami iz spodnjega dela lestvice?

Ostajam optimist, saj igramo zadnje tedne odlično. Trn v peti smo marsikateri ekipi. Samozavest je igralcem narastla. Fantje zelo dobro delajo. Verjamem v to ekipo. Beljak bo začel s šestimi točkami in ima veliko prednost, saj je na sporedu le deset tekem. Ne smemo napovedovati velikih dosežkov.

Zelo dobro ste sodelovali z Jožetom Kovačem, ki je bil vaš pomočnik, poleg tega pa tudi vodja ekipe in športni direktor. V sredo je drugič v letošnji sezoni podal odstopno izjavo.

Jože Kovač mi je v sredo zjutraj povedal, da bo odstopil. Večkrat je imel to že v mislih, zdaj pa se je tako odločil. Res je zelo dosleden, vedno sem se lahko zanesel nanj. Delo v našem klubu je opravil odlično. V klub je pripeljal vse tuje okrepitve, jim zagotovil, da bodo stvari urejene. Vsi vemo, kakšne težave imamo in počutil se je odgovornega.

V primeru, da Olimpija ne bi zmogla več igrati v Ligi Ebel, je naslednja možnost Alpska liga. Kakšen je vaš pogled na to možnost?

Večkrat sem zasledil, da nas nekateri slovenski novinarji tlačite v Alpsko ligo. Ne gremo tja, to je 'no way'. Poglejte, kakšna je kakovostna razlika med Ligo Ebel in Alpsko ligo. Glede proračuna ne bi bilo bistvene razlike. Obe ligi sta isto dragi za nas. Če bi imeli stvari v klubu urejene, bi lahko bili zelo konstantni v Ligi Ebel. K nam bi z veseljem prišli tudi kakšni slovenski reprezentani. Alpska liga je potop slovenskega hokeja. To ne govorim kar tako, saj sem že 40 let v hokeju. Tega se mora zavedati Hokejska zveza Slovenije. Kdor misli drugače, se je pošteno zmotil. Oglejte si nekaj tekem, to je nekaj nivojev nižje po kakovosti. Res je, da so ekipe pri vrhu lestvice zelo dobre, ostali pa precej zaostajajo.

Če bi izstopili iz Lige Ebel, vrnitve zelo verjetno ne bi bilo več.

Zelo težko se je vrniti. Moja velika želja je prihod Jesenic v Ligo Ebel, ne pa naš odhod v Alpsko ligo. Mi potrebujemo derbi, a ne v Alpski ligi. Tam igrajo ekipe z italijanskih vasi in podmladek Salzburga in KAC-a. Jeseničani so začeli z desetimi zaporednimi zmagami, pa zdaj nimajo velikega obiska. Liga Ebel se vzpenja vsako sezono, ogromno je skavtov iz Lige NHL. Ostali klubi so odlično organizirani, imajo res visoke proračune.

Kakšna je prihodnost za mlade igralce v Sloveniji?

Imamo veliko igralcev, ki so stari manj kot 21 let. V Ligi Ebel si nabirajo izkušnje in le to je lahko prihodnost slovenskega hokeja. Težko si predstvaljam, da bi se kalili v nižjih ligah. Nosilci igre v reprezentanci so se večinoma kalili v Ligi Ebel, nato pa so odšli v boljše klube in si zagotovili eksistenco.

V letošnji sezoni je klub zapustilo kar nekaj nosilcev igre. Nekateri so odšli celo v slabše klube.

Zavedamo se položaja. Če bi imeli redna izplačila, bi se vrnilo veliko zelo dobrih igralcev. Odločili so se za precej slabše lige, igrajo za malo denarja, a ga vedno dobijo na račun točno ob določenem datumu. Ropret je odšel v madžarsko ligo, kjer ima redna izplačila.

Veliko stvari se je že nabralo v zadnjih sezonah. Letos vas po Ligi Ebel čaka še boj za dve ostali domači lovoriki - državno prvenstvo in pokal. Boste zdržali?

Verjamem, da bomo. Enkrat se mora obrniti na bolje. Zamujanja pri izplačilih seveda ne vplivajo najbolje na igralce, a skušamo ustvariti nek mikrokozmos v garderobi. Imamo fante, ki znajo potegniti ostale s seboj. Verjamemo v dober zaključek sezone. Najprej nas čaka težka bitka v Beljaku.

A. G.