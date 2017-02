Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Benedikt Doll je osvojil prvo posamično kolajno na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters Johannes Thingnes Boe je po prihodu v cilj takole obležal na tleh. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlatega in srebrnega v šprintu ločilo le 0,7 sekunde

Najboljši Slovenec Bauer 33.

11. februar 2017 ob 14:43,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 16:49

Hochfilzen - MMC RTV SLO/STA

Nemški biatlonec Benedikt Doll je v Hochfilznu postal svetovni prvak v šprintu, potem ko je le za 0,7 sekunde ugnal Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja. Bron je pripadel Francozu Martinu Fourcadu.

Najboljša dva sta bila brezhibna na strelišču, medtem ko je moral Fourcade, premočno vodilni v svetovnem pokalu in branilec naslova iz Osla 2016, dvakrat v kazenski krog. Na obeh streljanjih je zgrešil prvi strel, na koncu pa je zaostal 23,1 sekunde za zmagovalcem.

Medtem ko je Francoz nastopil s številko 4, sta Doll in Boe štartala med zadnjimi (št. 82 in 96). Po drugem streljanju je imel Norvežan še 9,3 sekunde prednosti pred Nemcem, v zadnjem krogu pa so mu pošle moči. 26-letni Doll je osvojil prvo posamično odličje na SP-jih.

Najboljši Slovenec je bil z enim zgrešenim strelom Klemen Bauer, ki je zasedel 33. mesto. Miha Dovžan se je uvrstil na 64., Rok Tršan pa na 93. mesto med 102 biatloncema.

"Na progi je bilo težko in 33. mesto ni to, kar sem si želel. Streljanje je bilo dobro in pred tekmo bi izkupiček 0-1 podpisal, a v smučini sem pokazal premalo za višjo uvrstitev," je za TV Slovenija povedal Bauer in priznal, da so v slovenskem taboru računali s tem, da bo proga ob koncu tekmovanja hitrejša, saj naj bi sneg pomrznil, a se to ni zgodilo in razmere so bile za vse tekmovalce enakovredne. Nastopil je s številko 88.

Bauer je tudi edini Slovenec, ki se je uvrstil na nedeljsko zasledovalno tekmo: "Upam, da bo lažje v smučini in da bom nekaj pridobil. Zaostanki tam do 20. mesta so res majhni."



"Zame se je izšlo perfektno, še lepše pa je, če na koncu zmagaš za 0,7 sekunde. Po pravici povedano, mi je bilo v cilju vseeno, ali sem prvi ali drugi, saj je oboje izreden uspeh, seveda pa je slajše, če si prvi," je izjavil Doll, ki je Nemčiji v Hochfilznu priboril drugo zlato, skupno pa že tretjo kolajno.

V petek je ženski šprint dobila Čehinja Gabriela Koukalova. Najboljša Slovenka Teja Gregorin je tekmo končala na 30. mestu.

Šprint 10 km (M): * 1. B. DOLL NEM 23:27,4 (0) 2. J. T. BOE NOR +0,7 (0) 3. M. FOURCADE FRA 23,1 (2) 4. L. BAILEY ZDA 29,5 (0) 5. O. MORAVEC ČEŠ 30,7 (1) 6. K. ANEV BLG 33,5 (0) 7. J. EBERHARD AVT 35,3 (2) 8. O. E. BJOERNDALEN NOR 38,4 (1) 9. S. SCHEMPP NEM 40,0 (1) 10. J. GARANIČEV RUS 45,1 (1) ... 33. K. BAUER SLO 1:31,5 (1) 64. M. DOVŽAN SLO 2:25,0 (3) 93. R. TRŠAN SLO 4:05,6 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

M. R.