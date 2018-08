Do SP-ja še dovolj časa, da odbojkarji popravijo servis in sprejem

29. avgust 2018 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarska reprezentanca v Stožicah nadaljuje priprave na septembrsko svetovno prvenstvo. Po besedah selektorja Slobodana Kovača treningi potekajo po načrtu.

Nekaj težav s poškodbo ima le Dejan Vinčić, ki ni igral na dveh prijateljskih tekmah z Nemčijo v Berlinu, vsi drugi pa so zdravi in zavzeto trenirajo. Reprezentanca sicer še ni v polni formi, kar sta pokazala tudi obračuna z evropskimi podprvaki, ki jih vodi nekdanji selektor Andrea Giani, a jih na svetovno prvenstvo ni popeljal. Slovenci so v Berlinu prvo tekmo dobili s 3:2, drugo pa izgubili z 2:3, a Kovač meni, da rezultata nista pomembna, zato ne čudi, da iz Nemčije ni prišlo veliko informacij o tekmah.

"Mi smo v prekrasen kompleks v Berlinu odšli na nekaj treningov, z Nemci pa smo se dogovorili za dve tekmi, saj s tekmami najlažje pozabiš na utrujenost. Rezultat na teh dveh tekmah pa ni imel velikega pomena. Obe ekipi sta praktično vsak niz odigrali v drugačnih postavah, z Gianijem sva veliko menjala, tako da rezultata niti ne kažeta realnega stanja. Moram reči, da mi nismo še v najboljši formi, kar pa je povsem normalno. Nismo bili dobri pri servisu in sprejemu, a imamo še dovolj časa, da to popravimo. Drugače pa je vzdušje v ekipi dobro, zavzetost na treningih sicer niha, fantje se pripravljajo že skoraj dva meseca, tako da je tudi to normalno. A zato obstaja selektor, da fante vzpodbudi do dela, čeprav niso najbolj razpoloženi. Zagotovo pa bomo na svetovno prvenstvo odšli dobro pripravljeni, v primeru neuspeha ne bo v tej smeri nobenih alibijev," je dejal selektor Kovač.

Pajenk: Na začetku smo trpeli, a zdaj smo že pravi

O tem, da bo reprezentanca v pravem času v najboljši formi, je prepričan tudi Alen Pajenk, ki meni, da sta dva meseca priprav ravno prav, da doseže pripravljenost, kot si jo želi. "Na začetku je bilo hudo, igralci smo na pripravah trpeli, saj pred tem dva meseca nismo igrali in resno trenirali. A zdaj lahko rečem, da smo že pravi. Ne pa tako kot Srbi, ki so s pripravami začeli tri tedne za nami, zdaj pa so vsi polomljeni," meni reprezentančni bloker.

Slovenska zveza naslednji teden v Stožicah pripravlja pripravljalni turnir, ki bo zadnji pred odhodom v Firence, kjer bodo Slovenci igrali obračune v predtekmovalni skupini svetovnega prvenstva. Tekmeci na turnirju bodo Američani, Kanadčani in Iranci, se pravi reprezentance s širšega svetovnega vrha, zato se ljubiteljem tega športa obeta poslastica.

TEKME SLOVENIJE NA SP-JU

Sreda, 12. septembra, ob 17.00:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - SLOVENIJA



Petek, 14. septembra, ob 17.00:

JAPONSKA - SLOVENIJA



Sobota, 15. septembra, ob 17.00:

BELGIJA - SLOVENIJA



Ponedeljek, 17. septembra, ob 20.30:

ARGENTINA - LOVENIJA



Torek, 18. septembra, ob 21.15:

ITALIJA - SLOVENIJA

