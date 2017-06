Kovač kljub peti zmagi: "Imamo preveč slabih trenutkov"

Naslednji teden v Egipt

11. junij 2017

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 12:33

Takasaki - MMC RTV SLO

Slovenska odbojkarska reprezentanca je še korak bližje uvrstitvi na zaključni turnir drugega razreda svetovne lige.

Varovanci Slobodana Kovača so namreč na svoji zadnji tekmi v Takasakiju na Japonskem premagali Turčijo s 3:1 in se s tem utrdili na vrhu lestvice.

Uvodni niz so dobili s 25:23, v drugem pa tekmecem prepustili še točko manj. Tudi v tretjem nizu je kazalo na zmago, saj je Slovenija vodila večji del, na koncu pa izgubila na razliko (26:28). V zadnjem nizu pa je Slovenija postavila stvari na svoje mesto in niz dobila s 25:21.

Na trenutke je igra lepa, ...

Slobodan Kovač kljub zmagi ni bil preveč zadovoljen: "Zares ne razumem, da se nahajamo v t. i. praznem teku. Na trenutke je igra videti zares lepa, igramo odlično, naberemo si šest, sedem točk prednosti, potem pa je v trenutku videti, kot da gre za drugo ekipo. Po le eni dobri točki nasprotnika izgubimo glavo. Ne znamo se ustaviti, ne znamo odigrati umirjeno. Ta neke vrste 'pametna odbojka' mi ni preveč všeč."

... a preveč slabih trenutkov

"Smo ekipa z izjemnimi fizičnimi lastnostmi, imamo moč in skok in to bi morali izkoriščati. V določenih trenutkih sem zares zaskrbljen, saj ne vem, kako naj to spremenim. Odmori in nasveti niso dovolj. Imam občutek, da se v fante naseli strah. Ampak ne morem reči, da smo mlada ekipa. Fantje imajo za seboj veliko pomembnih mednarodnih in moramo znati najti rešitve. Dobro, da je bil Štern dobro pripravljen, da je dobro serviral, ko je bilo to potrebno. Kakorkoli, za ekipo, ki ima visoke cilje, imamo preveč slabih trenutkov," je še dodal selektor.

Zadnji turnir bo med 16. in 18. junijem, ko bo Slovenija igrala v Egiptu, poleg gostiteljev bodo tekmeci še Portugalci in Finci. Teden dni kasneje bo zaključni turnir v Avstraliji, kamor se bodo uvrstile štiri najboljše reprezentance.

Svetovna liga, drugi razred, Takasaki:

SLOVENIJA - TURČIJA

3:1 (23, 22, -26, 21)

JAPONSKA - JUŽNA KOREJA

Skupna lestvica: SLOVENIJA 6 5 1 15 točk SLOVAŠKA 6 4 2 12 AVSTRALIJA 6 4 2 11 NIZOZEMSKA 5 3 2 10 --------------------------------- JAPONSKA 5 3 2 9 TURČIJA 6 3 3 8 JUŽNA KOREJA 5 3 2 7 FINSKA 6 2 4 7 KITAJSKA 6 2 4 7 ČEŠKA 5 2 3 6 PORTUGALSKA 5 1 4 4 EGIPT 5 1 4 3

