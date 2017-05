Odbojkarji popoldne po vstopnico za prvi SP

Poraženec v julijske dodatne kvalifikacije

28. maj 2017 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski odbojkarji bodo ob 17.30 v Stožicah v dvoboju proti Belgiji lovili zmago, s katero bi si zagotovili premierni nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Bolgariji in Italiji.

Po štirih krogih kvalifikacijskega turnirja v Ljubljani sta obe ekipi še neporaženi. Slovenci so do zdaj z Belgijo igrali osemkrat, petkrat so jo premagali, zadnji medsebojni obračun na evropskem prvenstvu v Bolgariji pred slabima dvema letoma pa so dobili Belgijci, vendar poraz za Slovenijo, ki je na koncu osvojila srebrno kolajno, ni bil usoden.

"Belgija je tehnično zelo močna reprezentanca, igrajo podobno kot Francozi, zato bomo morali biti ves čas zelo zbrani in čakati na njihov drugi, tretji napad. Podobno kot mi so tudi Belgijci na turnirju veliko menjavali, trenutno pa je za nas največja neznanka njihov korektor Bram van den Dries, ki je bil na naboru v Južni Koreji, tako da ni bil veliko z ekipo. Vemo, da je Sam Deroo njihov vodja, gre za odličnega igralca, ki je bil dvakrat zaporedoma prvak Poljske, toda tudi mi imamo odlične igralce," je povedal slovenski selektor Slobodan Kovač.

Poraženec današnje tekme bo julija igral v dodatnih kvalifikacijah, kjer se bodo drugouvrščeni iz vseh šestih skupin borili za še zadnjo vstopnico za SP.



Skupina C, 5. krog, danes ob 15.00:

GRUZIJA - IZRAEL

Ob 17.30:

SLOVENIJA - BELGIJA



Ob 20.00:

LATVIJA - PORTUGALSKA



Vrstni red: Belgija in Slovenija po 12, Portugalska 6, Latvija 4, Izrael 2, Gruzija brez točk.

Na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018 gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja. Drugouvrščeno moštvo bo julija igralo v dodatnih kvalifikacijah, kjer se bodo drugouvrščeni iz vseh šestih skupin borili za še zadnjo vstopnico za SP.

M. R.