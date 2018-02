"Oranžni zmaji" nemočni v Belgorodu

Jan Pokeršnik dosegel devet točk

14. februar 2018 ob 19:25

Belgorod - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v prvi četrtfinalni tekmi Pokala Cev izgubili proti ruskemu Belgorodu z 0:3 (-20, -15, -13). Povratna tekma bo 1. marca v Ljubljani.

Slovenski prvaki pravih možnosti v Belogorodu niso imeli, še največ odpora so tekmecem nudili v prvem nizu. Velikan ruske odbojke, ki ima v svojih vitrinah tudi pokal za zmago v pokalu Cev, je bil od ljubljanske zasedbe boljši v vseh elementih odbojkarske igre, imel je tudi pet razpoloženih igralcev, ki so dosegli devet točk ali več, v gostujoči zasedbi je še najbolj izstopal Jan Pokrešnik z devetimi točkami.

"Oranžni zmaji" so igralce Belgoroda najbolj namučili v prvem nizu, pa še v tem so imeli ruski odbojkarji potek tekme v svojih rokah. Že ob prvem tehničnem odmoru so domači vodili z 8:4, nekaj trenutkov pozneje pa je Ljubljančanom uspelo zaostanek prepoloviti (8:10). Ob drugem tehničnem odmoru so zaostajali za tri točke, v končnici pa niso imeli odgovora na igro domačinov.

V drugem in tretjem nizu so igralci trenerja ACH-ja Zorana Kedačiča stik s tekmeci držali le na uvodu niza. V drugem nizu so bili Belgorodu blizu do prvega tehničnega odmora, po njem pa so domači nizali točko za točko in že ob drugem tehničnem odmoru (16:9) je bilo jasno, da Slovenci nimajo možnosti za presenečenje. Na začetku tretjega niza so gosti vodili s 4:2, ob prvem tehničnem odmoru pa so zaostajali za dve točki. Belgorod je le še povečeval razliko in na koncu zasluženo zmagal.

POKAL CEV



ČETRTFINALE, prva tekma



BELOGORJE BELGOROD - ACH VOLLEY

3:0 (20, 15, 13)

Belgorod: Območajev, Safonov, Grankin 3, Nikolov, Tetjukin 9, Bakun 2, Danilov 2, Porošin, Eremin, Muserskij 9, Kanipov 9, Žigalov 12, Iereščenko 10.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 7, Babkov 6, Kovačič, Purić 1, Pavlovič 2, Satler, Pleško, Brulec, Kök, Mihajlović 1, Pokeršnik 9, Videčnik 2.

Povratna tekma bo v četrtek, 1. marca, ob 18.00.

A. V.