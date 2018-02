"Ko ti sodnik tolikokrat nameni igralca več, moraš to izkoristiti in dati gol"

Težek dan je za slovenskimi hokejisti. Pred tekmo z Norveško so ostali brez Žige Jegliča, zatem so v repasažu za četrtfinale dolgo vodili, na koncu pa se v podaljšku poslovili od Pjongčanga.

Norvežani so zadetek za zmago z 2:1 dosegli na začetku četrte minute podaljška, ko je Gašperja Krošlja premagal Alexander Bonsaksen. Risi so zamudili veliko priložnost. Potem ko so v Južni Koreji navdušili v skupinskem delu, ko so na kolena spravili velesili ZDA in Slovaško ter za Rusijo zasedli drugo mesto, so imeli lepe možnosti, da še popravijo izvrsten uspeh iz Sočija, ko so igrali v četrtfinalu in bili osmi. Ko se je naredila skupna lestvica v Pjongčangu, so bili namreč Slovenci šesti, tako da bodo zdaj ob izpadu zasedli končno deveto mesto.

Še pred dvobojem je reprezentanca izvedela slabo novico. Nad lepo zgodbo, ki so jo risi pisali v Pjongčangu, je padla velika črna pika in takšnega madeža ne bo kar tako mogoče izbrisati. Namreč Žiga Jeglič, pomemben člen izbrane vrste, je bil pozitiven na dopinškem testu. Nemudoma so ga izključili z iger in proti Norveški je moral v drugi napad vskočiti Anže Kuralt. Žiga je bil s soigralci še na jutranjem drsanju, pred tekmo pa je moral ekipo zapustiti. Drugič zapored je bil kaznovan na velikem tekmovanju, lani zaradi nevarne poteze z drsalko, zdaj zaradi nespametnega dopinškega prekrška.

"Tepla nas je neučinkovitost"

Kot pravijo igralci, dogodek nanje in na rezultat ni vplival, niso pa želeli dati dodatnih komentarjev. "Seveda ni bilo lahko. Takšna situacija ni bila lahka, a so igralci vseeno ohranili dobro energijo ves čas tekme. To se je videlo na ledu. Sicer pa ne poznam podrobnosti in nimam komentarja," je povedal selektor Kari Savolainen. Zaradi odličnega izkupička v skupinskem delu je Slovenija v repasažu dobila Norveško, ki je bila na skupni lestvici predzadnja. Toda medsebojni izidi v zadnjih letih so bili povsem na strani Skandinavcev, ki igrajo nekoliko specifičen hokej. Glede na rezultate risom to ne odgovarja, namreč na svetovnih prvenstvih v letih 2013 in 2015 je bilo 3:1 za Norveško, lani v Franciji pa kar 5:1.

Toda v večji olimpijski dvorani v Gangneungu so risi začeli zelo dobro. Hitro so si priigrali nekaj priložnosti in v sedmi minuti so kaznovali norveško nedisciplino, ko so izkoristili prednost z igralcem več. Prvi napad, od katerega je bilo na turnirju morda odvisno že kar preveč, je ob postavitvi akcije ob igralcu več, ki so jo veliko vadili na treningu pred tekmo, zadel. Jan Muršak je z levega krila natančno podal na drugo stran, kjer je bil Jan Urbas. Trikrat sta poskusila z isto kombinacijo, v tretje je Urbas premagal sicer zelo razpoloženega Larsa Haugena.

"Odigrali smo dobro tekmo, a na žalost šteje rezultat, ne kako se je tekma odigrala. Imeli smo veliko priložnosti, ki bi jih lahko oziroma morali izkoristiti. Norvežani so imeli kar nekaj sreče in žal se je tako končalo. Smo razočarani. Pred tekmo smo vedeli, da smo hitrejši, močnejši in lahko tudi boljši. To smo dokazali, a tepla nas je učinkovitost. Tri tekme smo odigrali zelo dobro, potegnili bomo pozitivne stvari, a je težko po takem porazu, ko si bil boljši. Nekaj časa bomo še imeli grenak priokus, toda življenje je kratko in na take stvari ne smeš gledati preveč negativno. Po nekaj časa si bomo igre zapomnili v lepi luči," je povedal strelec edinega slovenskega gola.

Pravilo če ga ne daš, ga dobiš

Risi so imeli še nekaj lepih priložnosti, tudi z igralcem več, saj so si Norvežani prislužili 12 minut izključitev, Slovenci pa le štiri. Haugen je bil vedno na pravem mestu, ko pa je bil že premagan, pa je plošček zletel za las mimo vrat ali pa v okvir, tudi v končnici je okvir vrat preprečil slovensko veselje. V prvih dveh tretjinah je bila Slovenija precej boljša, razmerje v strelih je bilo 25:13, a drugega zadetka niso mogli dati. Nato so prek Tommyja Kristiansena po treh minutah neprepričljivega začetka zadnje tretjine Norvežani izenačili. Sledile so minute v znamenju Norveške, a Slovenija se je v zaključku pobrala in imela znova nekaj priložnosti, ki pa so ostale ena za drugo neizkoriščene. Kazen je sledila v podaljšku.

"Če pogledamo te zadnje minute, smo res nesrečno dobili zadetek. Tekma je bila dokaj izenačena in imeli smo svoje priložnosti. Na žalost v tem športu kar velja pravilo, da če ga ne daš, ga lahko hitro dobiš. Dvakrat smo bili na tem turnirju srečni v podaljšku, v tretje pa ne. Želeli smo mentalno dominirati, saj smo v zadnjih letih imeli precej težav z Norvežani. Hoteli smo biti čvrsti in močni, hkrati pa ostati mirni, kar nam je kar dobro uspelo," je zaključil finski strokovnjak na slovenski klopi.

Zmanjkalo sreče in zbranosti

Tik pred srečanjem je moral zaradi Jegličevega dopinškega incidenta spremeniti taktiko in premešati postavo. V drugem napadu, od katerega se je na turnirju pričakovala večja učinkovitost, je tako zaigral Kuralt. Center napada JTS, ki že vrsto le igra v reprezentanci pomembno vlogo, Rok Tičar je, kot vsi risi, izpostavil zamujene priložnosti: "Odigrali smo dve dobri tretjini, kjer smo imeli veliko priložnosti, ki bi jih morali realizirati. Nismo imeli sreče oziroma bili smo tudi premalo zbrani. Zadnje tretjine nismo začeli, kot bi si želeli. Po golu smo malce "izgubili" noge. Potem pa smo znova imeli priložnosti, v podaljšku celo z igralcem več. Velikokrat smo imeli "powerplay", zadeli enkrat, a, ko ti sodnik tokrat nameni igralca več, moraš to izkoristiti in dati gol. Trener je tudi skrajšal klop, seveda kakšna izmena ni bila stoodstotna, a borili smo se do konca. Ustavil nas je tudi okvir vrat. Kot pravim, zmanjkalo sreče in zbranosti."

Tičarju bodo druge olimpijske igre vseeno ostale v lepem spominu: "Res je bilo tu ogromno enih užitkov. Dosegli smo dve zgodovinski zmagi in s fanti spisali novo lepo zgodbo. Zaključek sicer ni tak, kot bi si želeli. Na koncu ostaja malce grenkega priokusa, a tudi odličen turnir z veliko dobrega hokeja." V zadnjih treh minutah rednega dela so si Norvežani prislužili dve kazni. Najprej je Blaž Gregorc zadel prečko, v podaljšku pa je okvir vrat ustavil tudi poskus Muršaka. Tedaj je bil izključen Bonsaksen, ki je moral na klop 11 sekund pred koncem 60. minute.

Ko se je vrnil na led, je po dobri minuti odločil tekmo. "Po takem porazu smo razočarani, saj smo nadzirali skoraj celo tekmo. V zadnji tretjini smo malce zaspali, kar so hitro kaznovali. Morali bi dati več golov, tri ali štiri, saj smo imeli dovolj priložnosti. Zadevali smo vratnice, ploščki so, ko njihov vratar ni videl nič, leteli nekaj centimetrov mimo vrat, tako da so imeli kar srečo," je povedal prvi slovenski vratar Krošelj, ki je bil v akciji pred drugim zadetkom oviran: "To je nekaj novega na teh turnirjih, v Ligi NHL pa se to dogaja vsak dan po večkrat na tekmo. Veliko takih situacij sem si ogledal in mislim, da bi moral sodnik zapiskati, preden je prišlo potem do drugega strela, ko so Norvežani tudi zadeli. To je bilo oviranje vratarja."

Neverjetno je, da je Slovenija s takšnim stanjem hokeja v državi drugič zapored med olimpijsko elito. Dokazala je, da je konkurenčna in lahko celo premaga tako sloviti reprezentanci, kot so ZDA ali Slovaška. Za prikazano v Pjongčangu je kljub težkemu porazu drugi najstarejši v ekipi Marcel Rodman, čestital moštvu: "Ob tej priložnosti bi čestital vsem skupaj in vsakemu posebej, od prvega do zadnjega igralca in vsem ostali v ekipi. Pokazali smo pravo srce, voljo in prijateljski duh. To nas je pripeljalo do tu, kjer smo. Lahko smo nase ponosni, Pokazali smo veliko, a škoda tega rezultata na koncu. Zaslužili smo si več."

Na svetovnih prvenstvih, kjer so izpadli iz elite, imajo risi precej več težav, na olimpijskih igrah pa zaigrajo kot prerojeni, izjemno motivirani in lačni uspeha. Da le ni to labodji spev hokeja, saj gre za eno najstarejših moštev na tem turnirju, kjer bo najmlajši letos dopolnil 24 let. "Smo se že malce pošalili, da smo specialisti za olimpijske igre. To je pač nekaj posebnega in največji oder. Ponosni smo, da smo tu in vedno damo vse od sebe. To se na koncu pozna. Proti Norveški smo odigrali zelo dobro tekmo, a dali premalo golov. V bistvu smo jih kar nadigrali v velikem delu tekme in zato si nimamo česa očitati. Rezultat je pač na koncu v njihovo korist, zaradi česar ne moremo biti zadovoljni oziroma smo zaradi poteka tekme še toliko bolj razočarani. Šport je včasih krut," je zaključil starejši izmed bratov Rodman.

