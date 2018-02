Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 70 glasov Ocenite to novico! Žiga Jeglič je oddal pozitiven vzorec na dopinškem testu v Pjongčangu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Žiga Jeglič padel na dopinškem testu

29-letni hokejist odločil tekmo proti Slovaški

20. februar 2018 ob 07:54,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 09:43

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu je udarila novica, da je Žiga Jeglič, mož odločitve na loteriji kazenskih strelov proti Slovaški, padel na dopinškem testu, ki so ga izvedli med olimpijskimi igrami.

"Bil sem testiran 16. februarja 2018. Rezultat testiranja je pokazal prisotnost fenoterola v urinu, ki se skriva v berudualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal," je v sporočilu za javnost zapisal Jeglič.

29-letnik, ki si kruh služi v Ligi KHL, je poudaril, da ima zdravilo zaradi astme, jemal pa ga je po nasvetu zdravnika. "Zdravilo mi je bilo predpisano po testiranjih med težavami z dihanjem na Slovaškem leta 2017. Žal sem ga pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo," je nadaljeval.

Fenoterol je zdravilo proti astmi, ki odpira dihalne poti do pljuč. Je na prepoveani listi svetovne prodidopinške komisije. Zdravilo lahko športnik vzema le ob predhodnem dovoljenju kot terapevtsko izjemo.

"Spregledal razliko med primerljivimi zdravili"

Pozitiven je bil rezultat testiranja A, Mednarodni olimpijski komite (MOK) pa je zdaj sprožil nadaljnje postopke. "Spregledal sem razliko med primerljivimi zdravili, ki so dovoljena, kar bi mi dovoljevalo njegovo uporabo ob pojavu težav z dihanjem tudi v času olimpijskih iger. Zaradi svoje malomarnosti se vsem prizadetim opravičujem in sprejemam nadaljnje protidopinške postopke," je še pojasnil hokejist.

Olimpijsko vas mora zapustiti v 24 urah

Končni izsledki protidopinške preiskave še niso znani. Dokler ne bodo končani vsi protidopinški postopki, Jeglič ne bo dajal dodatnih izjav. Nemudoma se je oglasil antidopinški oddelek Mednarodnega športnega razsodišča (Cas). "Žiga Jeglič je bil pozitiven na fenoterol. Športnik je sprejel kršitev, tako da je suspendiran s tekmovanj do konca olimpijskih iger v Pjongčangu. Olimpijsko vas mora zapustiti v 24 urah," so zapisali pri Casu. Grozi mu dveletna prepoved igranja, ki pa je glede na dejstvo, da je napako priznal, lahko tudi nižja.

Dvoršak jezen, ker Jeglič zdravila ni prijavil

"Dejstvo je, da je vzel zdravilo, ki ga je treba v okviru protidopinških postopkov prijaviti. Ni mi jasno, kako se je to zgodilo, in tudi jezi me, saj to športnikom stalno ponavljamo. Res ne vem, kaj naj še naredimo, da se to ne bo ponavljalo," je o primeru za STA povedal direktor Slovenske protidopinške agencije (Sloada) Jani Dvoršak.

Pred štirimi leti pozitiven Šved Bäckström

V Sočiju pred štirimi leti je bil v četrtfinalu proti Sloveniji in v polfinalu proti Finski pozitiven Nicklas Bäckström, ki potem ni igral v finalu. Srebro so mu vzeli, na koncu pa vrnili.

Jeglič tretji pozitivni športnik v Pjongčangu

To je tretji dopinški primer v Pjongčangu. Pred Jegličem sta bila na dopingu ujeta japonski hitrostni drsalec Kei Saito in ruski igralec krlinga Aleksander Krušelnicki, ki je osvojil bronasto medaljo med mešanimi dvojicami.

M. L.