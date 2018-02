Kline na tretjem treningu spomnil na (pred)lansko sezono

Jansrud spet drugi

10. februar 2018 ob 06:01

Pjongčang - MMC RTV SLO

Tretji trening olimpijskega smuka je na vrhu postregel še s tretjim zmagovalcem, žarek optimizma pa je prinesel tudi v slovenski tabor.

Tokrat je s skoraj tri kilometre dolgo progo najhitreje opravil Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je za 12 stotink prehitel Kjetila Jansruda. Norvežan je eden najresnejših kandidatov za zlato olimpijsko medaljo, saj je drugi čas dosegel prav na vsakem izmed treh treningov. Tik za njim se je uvrstil njegov rojak Aksel Lund Svindal (+0,56).

Enajsti pred dvema letoma

V primerjavi s prvima treningoma je precej bolje nastopil Boštjan Kline, ki je dosegel 15. mesto. Najboljši Slovenec v hitrih disciplinah je 11. mesto osvojil pred dvema zimama, ko je bila na tem prizorišču olimpijska generalka. Enajsti je bil tako v smuku kot superveleslalomu.

Smuk, tretji trening: 1. V. KRIECHMAYR AVT 1:40,76 2. K. JANSRUD NOR +0,12 3. A.-L. SVINDAL NOR 0,35 4. B. ROGER FRA 0,56 5. M. FRANZ AVT 0,61 6. D. PARIS ITA 0,70 7. T. DRESSEN NEM 0,75 8. J. GOLDBERG ZDA 0,81 9. B. BENNETT ZDA 0,85 . A.-A. KILDE NOR 0,85 ... 15. B. KLINE SLO 1,11 31. M. ČATER SLO 2,16 33. K. KOSI SLO 2,43 45. M. HROBAT SLO 3,19 51. Š. HADALIN SLO 3,74

S. J.