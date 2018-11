New Orleans pometel z lanskimi prvaki

Houston niz zmag podaljšal na sedem

19. november 2018 ob 09:14

New York - MMC RTV SLO

Redni del sezone Lige NFL se je krepko prevesil v drugi del, vse bolj jasno je, katere ekipe se bodo borile za končnico in katere ne.

Drugi skupini je vse bližje prvak Philadelphia, ki je zadnje tedne popolnoma nemočna. Proti vroči ekipi New Orleans je bila brez ognja, Svetniki so namreč slavili z 48:7. Drew Brees je prikazal skoraj popolno igro (podaje 22/30, 363 jardov), podal je za štiri zadetke. Piko na i je dodal Mark Ingram (103 jardi, dva zadetka).

Ekipa v vzponu je Houston, ki je za sedmo zaporedno zmago premagal Washington s 23:21. Ena ključnih potez se je zgodila dve minuti pred koncem polčasa, ko so gostitelji lovili zadetek, a je Justin Reid prestregel podajo, z njo pretekel 101 jard in povišal na 17:7. Za gostitelje je dva zadetka dosegel veteran Adrian Peterson, Redskinsi so imeli vseeno možnost za zmago, a je Dustin Hopkins s 63 jardov zgrešil prosti strel.

Vse bolje igra še ena ekipa iz divizije AFC jug (ki je bila zadnja leta zelo šibka) – to je Indianapolis, ki je premagal Tennessee z 38:10. Coltsi so slavili četrtič zapored in imajo zdaj razmerje zmag 5–5. Andrew Luck še petič zapored ni bil podrt, sam je podal za tri zadetke, kar mu je uspelo sedmič zapored. Najdaljši tovrstni niz ima Tom Brady (ki je s Patsi ta teden počival).

Vrhunec 11. tedna bo v noči na torek, ko se bosta pomerila LA Rams in Kansas City, oba imata letos le en poraz.

Liga NFL, 11. teden:

SEATTLE - GREEN BAY 27:24

ATLANTA - DALLAS 19:22

DETROIT - CAROLINA 20:19

INDIANAPOLIS - TENNESSEE 38:10

NY GIANTS - TAMPA BAY 38:35

WASHINGTON - HOUSTON 21:23

JACKSONVILLE - PITTSBURGH 16:20

BALTIMORE - CINCINNATI 24:21

ARIZONA - OAKLAND 21:23

LA CHARGERS - DENVER 22:23

NEW ORLEANS - PHILADELPHIA 48:7

CHICAGO - MINNESOTA 25:20

Ponedeljek:

LA RAMS - KANSAS CITY

Prosti:

BUFFALO, CLEVELAND, MIAMI, NEW ENGLAND, NY JETS, SAN FRANCISCO

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (7-3), Miami (5-5), NY Jets, Buffalo (3-7)

Sever: Pittsburgh (7-2-1), Baltimore, Cincinnati (5-5), Cleveland (3-6-1)

Jug: Houston (7-3), Indianapolis, Tennessee (5-5), Jacksonville (3-7)

Zahod: Kansas City (9-1), LA Chargers (7-3), Denver (4-6), Oakland (2-8)

Konferenca NFC

Vzhod: Washington (6-4), Dallas (5-5), Philadelphia (4-6), NY Giants (3-7)

Sever: Chicago (7-3), Minnesota (5-4-1), Green Bay (4-5-1), Detroit (4-6)

Jug: New Orleans (9-1), Carolina (6-4), Atlanta (4-6), Tampa Bay (3-7)

Zahod: LA Rams (9-1), Seattle (5-5), Arizona, San Francisco (2-8)

S. J.