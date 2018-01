Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 31 glasov Ocenite to novico! Slovenska rokometna reprezentanca po zmagi nad Črno goro z eno točko potuje v drugi del tekmovanja, ki bo v Varaždinu. Foto: BoBo Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja v Varaždinu najprej v petek, 19. januarja, pomerila z Dansko, nato v torek, 23. januarja, s Španijo, dan pozneje jo čaka še tekma s Češko. Obračun med Nemčijo in Makedonijo je bil zelo izenačen, na koncu sta se reprezentanci razšli brez zmagovalca (25:25). Foto: Reuters Dodaj v

Slovenci prek Črne gore stopili na pot za Varaždin

Nemci remizirali z Makedonci

17. januar 2018 ob 17:57,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 22:12

Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so z odliko opravili svojo nalogo. Po zmagi nad Črno goro (19:28) so se uvrstili v drugi del letošnjega evropskega prvenstva.

Po dveh napetih tekmah in dogodkih v končnici obračuna z Nemčijo je slovenska izbrana vrsta vsaj za čas zadnje tekme prvega dela v skupini C pozabila na neljube dogodke v povezavi s spornimi sodniškimi odločitvami in svoje delo proti Črni gori opravila z odliko.

Varovanci Veselina Vujovića v prvem polčasu sicer niso prikazali najboljše igre, a so nato v nadaljevanju stopili na plin in storili dovolj, da so strli nasprotnika, ki se po prvem delu poslavlja od letošnjega prvenstva stare celine.

Po treh odigranih tekmah je na vrhu skupine C Makedonija, druga je Nemčija, tretja Slovenija. To pomeni, da se bo v Makedonija v Varaždin odpravila s tremi točkami, Nemčija z dvema, Slovenija z eno.

V skupini D, s katero se križa slovenska skupina, bodo v Varaždin s po dvema točkama odpotovale reprezentance Španije, Danske in Češke. Nastope je zaključila izbrana vrsta Madžarske.

Najvišja prednost v prvem delu +1

V prvem polčasu se je v igri obeh reprezentanc poznala pomembnost tekme, na trenutke sta delovali precej živčno, kar nekaj je bilo netočnih podaj in slabo izvedenih napadov. Slovenska igra nekako ni stekla, preveč je bilo kratkih kombinacij, ki niso obrodile sadov, pretok žoge je bil prepočasen. K sreči so bili Črnogorci v obrambi preveč agresivni, kar so Slovenci s sedmih metrov pridno izkoristili (zadeli so vseh pet poskusov). Najvišja prednost v prvem polčasu je znašala dva zadetka, Sloveniji jo je priboril Žiga Mlakar (6:8).

Slovenci ostali brez Potočnika

S prednostjo dveh zadetkov bi lahko varovanci Veselina Vujovića tudi zaključili prvi polčas, v katerem so ostali brez izključenega Gregorja Potočnika - ta si je rdeči karton prislužil po udarcu v glavo Vladana Lipovine -, a je Mihi Zarabcu v zadnji akciji žogo prestregel Miloš Vujović in odbrzel v protinapad. Na srečo je Urban Lesjak njegov poskus ob izteku prvega dela ubranil in poskrbel, da je šla slovenska reprezentanca na odmor z golom prednosti (13:14).

V nadaljevanju Slovenci stopili na plin

Drugi polčas so Slovenci začeli precej bolje. V obrambi so zaigrali agresivneje, v napadu je breme nase prevzel Blaž Blagotinšek, po golu Zarabca je v 6. minuti nadaljevanja Slovenija prvič povedla za tri (14:17). Črnogorci so trčili v slovenski obrambni zid, nikakor niso našli poti do gola, po golu Lipovine za 16:18 je po zaslugi Boruta Mačkovška, Gašperja Marguča in Marka Bezjaka Sloveniji uspel delni izid 3:0 za prednost +5 (16:21). V 47. minuti sta hrvaška sodnika Črnogorcem dosodila prvo sedemmetrovko na tekmi, izkoristil jo je Vasko Ševaljević.

Mačkovšek zadel za +9

Toda to je bil eden redkih svetlih trenutkov Črne gore v drugem polčasu. Rokometaši v črnem so imeli ogromno težav pri organiziranju napada, še takrat, ko jim je uspelo predreti čvrsto slovensko obrambo, jim je načrte v vratih prekrižal Lesjak. Medtem je prednost Slovenije vztrajno rasla, med strelce sta se prvič na letošnjem prvenstvu vpisala še Matic Verdinek in Igor Žabič, Mačkovšek je v 57. minuti zadel za najvišjo prednost Slovenije, z 19:28 se je obračun tudi končal.

Nemci remizirali z Makedonci

Na prvi sredini tekmi sta se v zagrebški Areni pomerili reprezentanci Nemčije in Makedonije. Tekma je bila izjemno izenačena, končni izid (25:25) je postavil Filip Taleski. Makedonci so imeli v zadnji minuti napad za vodstvo, po lepi uigrani akciji je do strela prišel Stojanche Stoilov, a je Nemce v igri s pomembno obrambo obdržal vratar Silvio Heinevetter. V zadnjih 11 sekundah so Nemci poskušali doseči zmagoviti zadetek, a je makedonska obramba zdržala.

Evropsko prvenstvo v rokometu 2018, Zagreb

Skupina C:

NEMČIJA - MAKEDONIJA 25:25 (12:11)

Weinhold 8, Gensheimer 5; Taleski 6, Lazarov in Manaskov po 5.

ČRNA GORA - SLOVENIJA 19:28 (13:14)

Lestvica: MAKEDONIJA 3 2 1 0 +2 5 NEMČIJA 3 1 2 0 +13 4 SLOVENIJA 3 1 1 1 +10 3 ČRNA GORA 3 0 0 3 -23 0

Skupina D:

ČEŠKA - MADŽARSKA 33:27 (15:11)

Zdrahala 14; Lekai 9.

ŠPANIJA - DANSKA 22:25 (13:14)

Lestvica: ŠPANIJA 3 2 0 1 +16 4 ČEŠKA 3 2 0 1 -10 4 DANSKA 3 2 0 1 +9 4 MADŽARSKA 3 0 0 3 -15 0

Mitja Lisjak