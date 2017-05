Boston - prvak sedmih tekem v Ligi NBA

440. del rubrike Športni SOS

17. maj 2017 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so v ponedeljek še 30. igrali sedmo tekmo v končnici Lige NBA, kar je največ v zgodovini tega tekmovanja.

956. Pred dnevi ste pisali o metlah v Ligi NBA. Kaj pa sedme tekme? Kdo jih je odigral največ in kdo jih je največ dobil?

Martin Okorn

Največ sedmih tekem je odigral Boston, za katerega je bila ponedeljkova tekma proti Washingtonu že 30. sedma tekma v bogati klubski zgodovini. Kelti se ponašajo tudi z najboljšim izkoristkom zmag na sedmih tekmah. Podrobnosti so v tabeli.

Klub Zmage Porazi Odstotek Boston 22 8 73,3 LA Lakers 16 8 66,7 Dallas 4 2 66,7 Houston 6 4 60,0 Miami 6 4 60,0 Oklahoma 6 4 60,0 Washington 6 4 60,0 Cleveland 3 2 60,0 Utah 3 2 60,0 Detroit 5 5 50,0



Opomba: V tabeli so vsi klubi, ki imajo vsaj polovični izkupiček in so odigrali vsaj pet sedmih tekem. Pri tem so upoštevani tudi vsi izidi, ki jih je klub (franšiza) dosegel v prejšnjih krajih igranja (Oklahoma ima tako upoštevane tudi dosežke Seattla).

957. Ali je kateri ekipi uspelo v isti končnici dobiti več kot eno sedmo tekmo?

Martin Okorn

Da, to je uspelo več ekipam, le ena pa je dobila kar tri sedme tekme. To so bili LA Lakersi, ki so v končnici leta 1988 dobili kar tri sedme tekme. V uvodnem krogu so brez izgubljene tekme pometli s San Antoniom (3:0), nato pa so vsako naslednjo serijo dobili s 4:3. Najprej so ugnali Utah, v konferenčnem finalu Dallas, v velikem finalu pa še Detroit. Zadnja tekma finala se je končala s 108:105. Pri zmagovalcih je blestel James Worthy (36 točk in 16 skokov).

958. Katera ekipa je največ zaporednih sezon izpadla po porazu na sedmi tekmi?

Martin Okorn

Dve ekipi sta tri sezone zapored končnico zapustili po porazu v sedmi tekmi. Prvi so bili Lakersi, ki so leta 1960 (še v Minneapolisu) klonili pred St. Louisom (danes ta franšiza igra v Atlanti), po selitvi v Los Angeles pa so leta 1961 spet izgubili proti St. Louisu, leta 1962 pa proti Bostonu.

S to statistiko se ponaša le še Sacramento, ki je leta 2002 izgubil sedmo tekmo proti LA Lakersom, leto kasneje proti Dallasu, leta 2004 pa proti Minnesoti.

Slavko Jerič