Ilka Štuhec lahko s trojčkom ponovi Vonnovo in Raicha

423. del rubrike Športni SOS

10. marec 2017 ob 10:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec lahko v precej verjetnem scenariju osvoji kar tri male kristalne globuse, a vseeno ostane brez velikega.

Ob koncu sezone alpskega smučanja smo prejeli vprašanja, ki izvirajo iz zgornje predpostavke. Še vedno ste vabljeni, da pošiljate svoja vprašanja.

922. Letos Ilka Štuhec smuča fenomenalno, lahko osvoji celo tri male kristalne globuse. A do velikega ji verjetno ne bo uspelo. Zanima me, če se je že kdaj zgodilo, da tekmovalec/ka s tremi malimi kristalnimi globusi ni osvojil tudi skupne zmage v svetovnem pokalu?

Aleksander Car

Pred samim odgovorom le še tehnična opomba o kombinaciji. V nekaterih sezonah namreč za zmago v tem seštevku niso vedno delili malih globusov, a sem vseeno upošteval prav vse sezone (saj so točke iz kombinacije ne nazadnje venomer štele tudi v skupni seštevek svetovnega pokala).

Opisani primer se je do zdaj dvakrat že zgodil. V sezoni 2004/2005 si je veliki globus zagotovil Američan Bode Miller, ki je bil najboljši v superveleslalomu. Njegov prvi zasledovalec Benjamin Raich je bil prvi v treh seštevkih (slalom, veleslalom, kombinacija), a je ostal brez najbolj čislane nagrade. Največji manko je imel v smuku (v tem seštevku je bil 26.), na drugi strani pa je bil Miller v dveh disciplinah drugi (smuk, veleslalom).

En tak primer se je zgodil tudi v ženski karavani, pisala se je sezona 2010/2011, ko je veliki kristalni globus osvojila Maria Riesch. Nemka je ostala celo brez enega malega globusa, a je bila povsod konsistentna (druga je bila v seštevku smuka in superveleslaloma, tretja pa v slalomu in kombinaciji). Na koncu je imela tri točke več od Lindsey Vonn, ki pa je sezona končala s temi malimi globusi (smuk, superveleslalom in kombinacija).

Zanimivo - tako Raich in Vonnova sta takoj sezono po tem trojčku prišla tudi do velikega kristalnega globusa.

923. Kaj pa z dvema osvojenima malima globusoma?

Aleksander Car

To je precej bolj pogosto, saj se je do zdaj v obeh konkurencah skupaj zgodilo že 28-krat, našteli bomo nekaj bolj zanimivih primerov.

Med moškimi je bil nesrečnik svoje vrste Ingemar Stenmark, ki je sicer osvojil tri velike kristalne globuse, a še v štirih drugih sezonah je v obeh tehničnih disciplinah osvojil dva mala globusa, a ostal brez velikega (Gustav Thöni 1975, Peter Lüscher 1979, Andreas Wenzel 1980 in Phil Mahre 1981).

V ženski konkurenci je nekaj posebnega Petra Kronberger, ki je med letoma 1990 in 1992 osvojila kar tri velike kristalne globuse, a v tem času skupaj le enega majhnega (1991). Leta 1990 je dva pobrala Anita Wachter, dve leti kasneje pa Carole Merle, a sta obe lahko najbolj čislano nagrado občudovali v naročju Petre Kronberger.

Leta 2007 je Nicole Hosp osvojila veliki globus in malega za zmago v veleslalomu. Takrat sta kar dve drugi Avstrijki pobrali po dva globusa, a se obrisali pod nosom v boju za velikega. Renate Götschel je bila najboljša v obeh hitrih disciplinah, Marlies Schild pa v slalomu in kombinaciji.

924. Katerim smučarjem je doslej uspelo v eni sezoni osvojiti mali kristalni globus v obeh hitrih disciplinah?

Jernej Rus

Do zdaj se 13 smučarji lahko pohvalijo s takim sezonskim dvojčkom. Daleč spredaj je Lindsey Vonn, ki ima kar pet takih sezon.

5: Lindsey Vonn

3: Katja Seizinger

2: Pirmin Zurbriggen, Hermann Maier, Stephan Eberharter, Aksel Lund Svindal, Renate Götschl

1: Franz Heinzer, Luc Alphand, Didier Cuche, Kjetil Jansrud, Michaela Figini, Michael Dorfmeister

Letos to lahko uspe Kjetilu Jansrudu in Ilki Štuhec.

Slavko Jerič