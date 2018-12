Kobe Bryant gospod 50, Klay Thompson najbolj vroč

588. del rubrike Športni SOS

5. december 2018 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V letošnji sezoni Lige NBA smo videli že osem tekem, v katerih je en igralec dosegel vsaj 50 točk. To je običajno tudi dober temelj za zmago njegove ekipe.

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na izčrpen sveženj vprašanj, ki se dotikajo tekem, v katerih je en igralec dosegel vsaj 50 točk. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.



1.266. Kakšen je odstotek zmag moštev, kadar kateri od igralcev v Ligi NBA doseže več kot 50 točk? Zanima me za to stoletje.

Matjaž Trošt

Od sezone 1999/2000 naprej se je 156-krat zgodilo, da je na eni tekmi Lige NBA nekdo dosegel vsaj 50 točk. V 112 primerih (oziroma v 71,8-odstotkih) tekem se je zgodilo, da je njegova ekipa tudi zmagala.

1.267. Kdo je v tem obdobju dosegel največ točk, a je njegova ekipa vseeno izgubila?

Matjaž Trošt

To je uspelo Devinu Bookerju, ki je lani v dresu Phoenixa dosegel 70 točk, a njegov Phoenix vseeno izgubil gostovanje pri Bostonu (130:120). V spodnji tabeli so vsi igralci, ki so v tem obdobju presegli mejo 55 točk, a so bili vseeno razočarani s porazom.

Igralec Tekma # Devin Booker BOS - PHO 130:120 70 Kemba Walker CHA - PHI 119:122 60 Kobe Bryant CHA - LAL 133:124 58 Russell Westbrook OKC - POR 121:126 58 Michael Redd MIL - UTA 111:113 57 LeBron James TOR - CLE 105:98 56 DeMarcus Cousins SAC - CHA 128:129 56



Opombi:

- S klikom na povezavo izveste podrobnosti tekme.

- V zadnjem stolpcu je število doseženih točk.

1.268. Kdo je v tem obdobju največkrat dosegel vsaj 50 točk?

Matjaž Trošt

To je Kobe Bryant, ki mu je ta mejnik od sezone 1999/2000 uspelo doseči kar 25-krat. V spodnji tabeli so vsi igralci, ki so vsaj štirikrat dosegli vsaj 50 točk.

Igralec Št. tekem Kobe Bryant 25 LeBron James 12 Allen Iverson 10 James Harden 10 Kevin Durant 6 Steph Curry 6 Russell Westbrook 5 Carmelo Anthony 4 Damian Lillard 4 Tracy McGrady 4



1.269. Kako pa se kaj spreminja število tekem s 50 točkami skozi čas?

Matjaž Trošt

Največ tovrstnih tekem v tem stoletju je bilo v sezoni 2006/2007, ko so gledalci videli kar 18 tovrstnih tekem. A letos bi bil ta dosežek lahko presežen brez večjih težav, saj je bilo v prvi četrtini te sezone doseženih že osem takih tekem.

1.270. Zanima me le še, kdo je imel najučinkovitejšo tekmo? Precej igralcev je najbrž preseglo 50 točk, a zanima me, kdo je bil med temi najučinkovitejši? Torej, kdo je dosegel največ točk na minuto?

Matjaž Trošt

V tem pogledu je najučinkovitejši Klay Thompson, ki zaseda kar prvi dve mesti. Igralec Golden Stata je imel rekordni večer pred dvema sezonama, ko je na domači tekmi proti Indiani dosegel kar 60 točk. Bojevniki so tekmo dobili s 142:106, Thompson pa je igral samo 29 minut in tri sekunde. Z drugimi besedami, na vsakih sto sekund igralnega časa je dosegel 3,44 točke. Drugi tovrstni presežek mu je uspel v tej sezoni, ko je pri zmagi nad Chicagom (149:124) nasul rekordnih 14 trojk.

Igralec Sezona Tekma Točke Točke/100 sekund Klay Thompson 2016/2017 Golden State - Indiana 142:106 60 3,44 Klay Thompson 2018/2019 Chicago - Golden State 124:149 52 3,26 Kobe Bryant 2005/2006 LA Lakers - Toronto 122:104 81 3,22 Kobe Bryant 2005/2006 LA Lakers - Dallas 112:90 62 3,14 C. J. McCollum 2017/2018 Portland - Chicago 124:108 50 2,85 Damian Lillard 2017/2018 Sacramento - Portland 100:118 50 2,83 Kobe Bryant 2008/2009 New York - LA Lakers 117:126 61 2,76 Damian Lillard 2015/2016 Portland - Golden State 137:105 51 2,73 Kobe Bryant 2001/2002 LA Lakers - Memphis 120:81 56 2,72 Kobe Bryant 2002/2003 Denver - LA Lakers 102:113 51 2,71



Opombi:

- V predzadnjem stolpcu je število točk, ki jih je dosegel posamezni igralec (minimum za analizo je 50 točk).

- V zadnjem stolpcu pa je to število preračunano na sto sekund, ki jih je igralec na tej tekmi preživel na parketu.

Slavko Jerič