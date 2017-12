Športniki iz ekipnih športov zelo redko športniki leta

489. del rubrike Športni SOS

12. december 2017 ob 10:35

V Sloveniji več kot polovica vseh športnikov leta prihaja iz vsega dveh športov: alpskega smučanja in atletike.

Drevi bo v Cankarjevem domu jubilejna 50. podelitev športnika leta (prenos boste lahko spremljali na TV Slovenija 2). Tokrat na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaša vprašanja o tej temi.

1.068. Iz katerih športov so bili v Sloveniji največkrat izbrani športniki leta?

Anže Bašelj

Največ športnikov leta se je udejstvovalo v alpskem smučanju in atletiki, dobra polovica vseh nagrajencev v obeh kategorijah (50 podelitev od 98) se je namreč udejstvovala v omenjenih dveh športih. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Šport Število alpsko smučanje 26 atletika 24 smučarski skoki 9 plavanje 8 gimnastika 4 tenis 4



Opomba: Število v desnem stolpcu je skupno število nagrad in ne število športnikov. Nagrajeni alpski smučarji so tako bili Mateja Svet (7), Tina Maze (6), Bojan Križaj (5), Rok Petrovič (2), Bojana Dornig, Andreja Leskovšek, Jure Franko, Nataša Bokal, Špela Pretnar in Jure Košir (vsi po 1).

1.069. Koliko športnikov iz ekipnih športov je dobilo nagrado za športnika leta?

Anže Bašelj

Do zdaj se je le petkrat v 98 podelitvah (moški in ženske skupaj) zgodilo, da je nagrada romala tekmovalcem iz ekipnih športov. Naziv športnik leta so tako prejeli košarkarja Vinko Jelovac (1973 in 1974) in Ivo Daneu (1969), nogometaš Brane Oblak (1971) in hokejist Anže Kopitar (2012). Letos je zaradi naslova evropskega prvaka vroč favorit za to nagrado košarkar Goran Dragić.

1.070. Kakšno pa je razmerje v med posamičnimi in ekipnimi športi v večjih evropskih državah?

Anže Bašelj

V Sloveniji torej dobrih 5 odstotkov športnikov leta prihaja iz ekipnih športov. V nobeni državi odstotek ni pretirano visok (Velika Britanija 16%, Francija 15%, Španija 6%, Nemčija 0,7%).

Francija (12)

Nogomet (6): Raymond Kopa in Michel Platini (2), Alain Giresse, Zinedine Zidane

Košarka (2): Tony Parker (2)

Rokomet (2): Jackson Richardson, Nikola Karabatić

Ragbi (2): Puig Aubert, Lucien Mias

Velika Britanija (10)

Nogomet (5): Bobby Moore, Paul Gascoigne, Michael Owen, David Beckham, Ryan Giggs

Kriket (4): Jim Laker, David Steele, Ian Botham, Andrew Flintoff

Ragbi (1): Jonny Wilkinson

Španija (4)

Košarka (3): Juan Antonio Corbalan, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro

Nogomet (1): Xavi Hernandez

Nemčija (1)

Košarka (1): Dirk Nowitzki

Slavko Jerič