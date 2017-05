Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dominic Thiem je v nedeljo v finalu Madrida izgubil proti Rafaelu Nadalu, tokrat pa je bil izjemno razpoložen in je kralja peščenih igrišč izločil v dveh nizih. Foto: Reuters Sorodne novice Nadal na pesku ne pozna poraza - 30. masters za Španca Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Thiem z izjemnim tenisom razorožil Nadala

V polfinalu bo igral z Đokovićem ali Del Potrom

19. maj 2017 ob 18:11

Rim - MMC RTV SLO

Dominic Thiem je drugič v karieri premagal Rafaela Nadala (prvič na turnirju serije Masters) in se prebil v polfinale turnirja v Rimu.

Dvoboj je trajal uro in 51 minut. To je bila izjemna predstava Avstrijca, ki je pokazal bogato znanje, bil je brezkompromisen, rešil se je iz vsake zagate in bil zbran tudi v ključnih trenutkih.

Nadal, ki letos na pesku še ni poznal poraza, je že v uvodni igri izgubil servis, kar se mu je v prvem nizu pripetilo še v peti igri. Thiem je povedel s 4:1 in niz dobil s 6:4.

V drugem nizu je imel Avstrijec pri 2:2 dve žogi za brejk, a se je Nadal rešil. Najprej je bil uspešnejši na mreži, nato Thiem ni dobro odgovoril na drugi Nadalov servis.

V sedmi igri pa je 23-letnemu Thiemu le uspel ključni brejk za vodstvo s 4:3. V naslednji igri je Thiem na svoj servis rešil tri žoge za brejk.

Za piko na i je Dominic Thiem Špancu še enkrat odvzel servis, izkoristil pa je prvo zaključno žogo, potem ko je Nadal žogo poslal v avt.

Turnir ATP serije 1000, Rim, četrtfinale, tabela

(4.507.375 evrov, pesek)

A. ZVEREV (NEM/16) - RAONIĆ (KAN/5)

7:6, 6:1

ISNER (ZDA) - ČILIĆ (HRV/6)

7:6, 2:6, 7:6



THIEM (AVT/8) - NADAL (ŠPA/4)

6:4, 6:3



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - DEL POTRO (ARG)

Turnir WTA Premier 5, Rim, četrtfinale, tabela

(3.076.495 am. dolarjev, pesek)

HALEP (ROM/6) - KONTAVEIT (EST)

6:2, 6:4



BERTENS (NIZ/15) - GAVRILOVA (AVS)

6:3, 6:3



V. WILLIAMS (ZDA/9) - MUGURUZA (ŠPA/3)





PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - SVITOLINA (UKR/8)

T. O.