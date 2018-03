Napovedana menjava Janusa na mestu glavnega trenerja skakalcev

Jasnič razmišlja o treh kandidatih

25. marec 2018 ob 14:50

Planica - MMC RTV SLO

Predsednik zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Ljubo Jasnič je po zadnji planiški tekmi dejal, da bo na mestu glavnega trenerja slovenskih skakalcev prišlo do menjave.

Ime novega glavnega trenerja, ki bo nasledil Gorana Janusa, naj bi bilo znano v naslednjih dneh, kot je povedal Jasnič, pa ima za zdaj v mislih tri kandidate. Nov glavni trener naj bi bil nekdo, ki na tem mestu še ni bil, ob tem pa je odločno zavrnil možnost, da bi slovenske skakalce vodil tuji strokovnjak: "Poleg objektov in velikega števila skakalcev imamo doma tudi trenerski kader, ki lahko te skakalce pelje naprej." Po besedah Jasniča so spremembe potrebne in se menjave morajo zgoditi: "Nobenemu ne zapiramo vrat, kakšen položaj bo kdo zasedel, pa je stvar pogovorov v naslednjih dneh. Potem bo stroka morala dokončno povedati kaj in kako. Do menjav pa mora priti. Normalno je, da se po sedmih letih ljudje naveličajo drug drugega. Priznanje za vse, kar je bilo narejeno v tem času, toda mora priti in bo prišlo do sprememb. Moramo se dogovoriti, v nekaj dneh pa bodo znana imena."





Že v ponedeljek odgovorni na Smučarski zvezi Slovenije začenjajo pogovore s kandidati. Najprej se bo Jasnič pogovoril z Janusom. "Želim slišati njihovo mišljenje in kako bi oni delali naprej. Želim slišati njihove razvojne projekte za naslednje štiri leta. Na osnovi tega in kar so naredili do zdaj, bomo tudi sprejeli odločitev," je povedal Jasnič, ki bo, če bo čas dopuščal, opravil tudi kakšen kratek razgovor s katerim izmed skakalcev: "Želel bi, da stvar čim prej končamo in da se začnejo pripravljati programi. Do 1. maja bi bili radi tako po strokovni kot po finančni plati popolnoma pripravljeni."

Janus je za skoke naredil ogromno

"Sezona ni najboljša, ni pa tudi najslabša. Manjka rezultat na olimpijskih igrah, kar je bil velik cilj. Dosegli smo medaljo na svetovnem prvenstvu, kar smo si zastavili. Če izvzamemo olimpijske igre, je bila sezona solidna," je Jasnič podal oceno sezone, v kateri se je uveljavilo nekaj mlajših skakalcev, nekateri izkušenejši pa rezultatsko niso imeli zime, kakršne bi si želeli: "Menjava generacij je pred vrati. Postaviti moramo temelje v stroki, da bodo trenerji peljali to generacijo do olimpijskih iger ali do svetovnega prvenstva 2023, če letos na kongresu dobimo organizacijo. Dobro moramo razmisliti. Stroko imamo, imamo mlajše skakalce, zaledje je dobro in treba se je poglobiti, pripeljati nekaj sveže krvi, dati nekaj novega kisika, in mislim, da bodo uspehi kmalu znova tu."

V zadnjih dveh sezonah je rezultatska krivulja padla, je pa predtem Janus poskrbel za najuspešnejše obdobje slovenskih skokov. Pod njegovim vodstvom je Peter Prevc serijsko zmagoval, osvojil veliki kristalni globus in medalje na največjih tekmovanjih. Hkrati je pet različnih skakalcev v tem obdobju slavilo 37 zmag za svetovni pokal, devetkrat pa je na najvišjo stopničko stopila tudi slovenska ekipa. Neizbrisen Janusov pečat za slovenske skoke je poudaril tudi Jasnič: "Goran je ogromno naredil za skoke. Ko je prevzel, se skoraj nismo uvrščali med 30. Pustil je velik pečat, ki bo ostal. Zadnji dve leti sta bili slabši, a zato ne bo prav nič izgubil sijaja."

Tilen Jamnik