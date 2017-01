Petrov optimizem iz Oberstdorfa že v Bischofshofnu razočaranje

6. januar 2017 ob 20:53

Bischofshofen - MMC RTV SLO

"Za zmago na turneji moraš biti v življenjski formi, mi pa nismo bili dovolj konstantni," je po koncu novoletne turneje povedal glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus.

Pred snežno kuliso v Bischofshofnu, kjer se je zbralo več kot 20.000 glasnih navijačev, je padel zastor nad 65. novoletno turnejo, ki je največ uspeha prinesla letos prerojenim poljskim skokom. Kamil Stoch je osvojil zlatega orla, eno izmed redkih manjkajočih lovorik v bogati karieri, s katero je lani pod skakalnico Paula Ausserleitnerja poziral Peter Prevc.

Po šampionski lanski sezoni, ko je v Bischofshofen romala velika množica slovenskih navijačev, ki je deset dni kasneje v še večjem številu z naskokom najboljšim skakalcem lanske zime na Kulmu proslavila zlato snežinko za naslov svetovnega prvaka v poletih, so tudi pred letošnjo sezono bili apetiti slovenske javnosti visoki. Če se je Peter po padcih v Ruki in Engelbergu znašel v krizi, pa je za visoka pričakovanja poskrbel njegov mlajši brat Domen, ki je na prestižno nemško-avstrijsko turnejo štirih skakalnic z zanesljivim vodstvom v svetovnem pokalu prinesel rumeno majico.

V slovenskem taboru so na prvem vrhuncu sezone zaostali za pričakovanji. Najboljša posamična uvrstitev je Domnovo četrto mesto v Bischofshofnu, hitro pa je bilo konec sanj o boju za skupno zmago. Praktično so slovenski orli že v Oberstdorfu izpadli iz igre za zlatega orla. Domen, kot glavni adut, je bil na prvi postaji turneje 26. Nato je na novega leta dan popravil najboljšo uvrstitev na turneji, ko je bil v Garmisch-Partenkirchnu peti, v vetrni loteriji Innsbrucka pa njegova srečka ni bila dobitna. Znova je precej zaostal in bil 25. V Bischofshofen je tako prišel z željo, da naredi vsaj en dober skok.

"Poskusni skok je bil zelo dober. Skoka iz tekme pa me še malce grizeta. Grem pa zadovoljen domov, saj sem opravil vsaj en dober skok, pa četudi je bil le poskusen. Slabe skoke skušam dati čim prej iz glave, tako da si novoletne turneje po skokih ne bom zapolnil. Upam pa, da se bom iz vsega kaj naučil," je po koncu povedal Domen Prevc, ki je na zadnji tekmi za 0,6 točke zgrešil stopničke. Po treh tekmah turneje je zapravil 158 točk naskoka pred Danielom Andrejem Tandejem, ki mu je slekel rumeno majico, a po smoli Norvežana v Bischofshofnu je Domen znova vodilni v skupni razvrstitvi. Razlika je zdaj devet točk.

"Le določene uvrstitve so bile dobre"

Domen je bil na koncu z devetim mestom tudi najboljši Slovenec v razvrstitvi novoletne turneje, kjer je imel Janus veliko višje cilje: "Za zmago na turneji moraš biti v življenjski formi in moraš narediti osem oziroma sedem odličnih skokov, kot jih je Stoch. Cilj je bil, da se eden uvrsti med tri, eden pa med 15. Vesel sem, da je bil Domen vendarle v deseterici, tudi Peter pa je bil 14. Skozi turnejo nismo bili konstantni, le določene uvrstitve so bile dobre."

"Z zadnjo tekmo sem zadovoljen. Škoda, da je Domen kar precej zamudil pri skoku, a se je boril do konca in bil blizu stopničk. Čestitke tudi Juriju, ki pa je bil pri drugem skoku prezgoden, a sta bila oba med deset, kar je vrhunsko," je dodal Janus, ki je, odkar je postal trener, strmo dvignil krivuljo slovenskih skokov, posledično pa tudi pričakovanja javnosti, ki so zdaj razumljivo zelo visoka.

Peter ne išče izgovorov

Da so ta še višja, je lani poskrbel Peter Prevc, ki se je po spodbudnem začetku turneje, ko je z desetim mestom v Oberstdorfu nakazal na dvig forme, v Bischofshofnu, kjer je lani prišel do prve velike lovorike kariere, znova mučil. "Nimam več veliko za povedati. Ne iščem izgovorov oziroma jih imam dovolj. Na to se ne oziram. Preprosto skoki niso na takem nivoju, da bi jih izkoriščal, daleč skakal in užival v tekmah. Ne poklopi se. V Oberstdorfu sem bil zadovoljen po tekmi, potem je zadovoljstvo skopnelo, zdaj pa se je že prelilo v razočaranje," je bil pričakovano nezadovoljen najstarejši izmed bratov Prevc.

Po lanskem slavju na turneji in tretjem mestu pred dvema letoma je bil letošnji rezultat – 14. mesto – jasno razočaranje. Skoki niso na pričakovani oziroma zadovoljivi ravni. Težave ima v počepu, v zraku pa ne pridobiva metrov, kot jih je lani. Kot je pristavil, ga najprej čaka podrobna analiza nastopov, nato pa strategija za naprej. Medtem pa počitek v soboto in nedeljo, ko bo povsem odklopil glavo od skokov.

Dober rezultat Tepeša v Bischofshofnu

Domen in Peter sta edina od Slovencev, ki imata v seštevku vseh sedem skokov. Na zadnji postaji je brez enega ostal njun brat Cene, ki je spodbudno začel v Oberstdorfu, kjer je bil na osmem mestu najboljši Slovenec, na avstrijskem delu pa je imel več težav in je obakrat ostal brez točk. Je pa prvič v karieri skakal na vseh štirih napravah prestižnega tekmovanja: "S celotno turnejo sem delno zadovoljen. Nemški del mi je delno uspel, z avstrijskim pa ne morem biti zadovoljen. Innsbruck ni bil ravno regularen, v Bischofshofnu pa bi lahko opravil bolje. Želja za naprej je, da ostanem v svetovnem pokalu in osvajam točke. Za zdaj sem še zadovoljen s formo."

Cene je bil v razvrstitvi turneje 24., mesto pred njim pa je bil Jurij Tepeš, ki je za optimizem pred nadaljevanjem sezone poskrbel v Bischofshofnu, kjer je bil sedmi, po prvi seriji, ko je izkoristil odlične pogoje, pa je celo vodil: "Naredil sem lep rezultat. Sem zelo zadovoljen z razpletom. Pri prvem skoku sem imel srečo s pogoji. Uspel mi je dober skok, skakalnica je velika in mi leži. Obenem so imeli tudi nekateri slabše pogoje. V finalu nisem bil nervozen. Vem, da trenutno nisem pripravljen za zmago. Skušal sem narediti čim boljši skok. Mislim, da mi je v veliki meri to uspelo, bil sem pa malce zgoden, s tako nizko hitrostjo, s tako nizke rampe in z vetrom v hrbet, pa se take napake ne odpuščajo."

Damjan končno zadovoljen s turneje

V Garmisch-Partenkirchnu in Bischofshofnu je do točk prišel tudi Jernej Damjan, ki se je vrnil v svetovni pokal, po dolgem času pa novoletno turnejo zapušča zadovoljen: "Zadovoljen sem z zadnjo tekmo. Nista bila vrhunska skoka, a zame za to skakalnico zelo solidna. Zadovoljen sem, da sem iz tekme v tekmo bližje. Na novoletni nisem ciljal na visoke rezultate. Želel sem priti v ritem svetovnega pokala in najti sproščenost, da lahko delam dobre skoke. Iz tekme v tekmo se počutim bolje in z veseljem grem v nadaljevanje sezone. Zadovoljen sem, ker je bila novoletna turneja vedno moja šibka točka. Nikoli nisem ničesar pametnega dosegel in je šlo vedno navzdol, zdaj pa napredujem."

Janus bo zdaj skakalcem namenil dva prosta dneva, nato pa po ustaljenem urniku naprej. Najprej sledi manjša poljska turneja, kjer je v naslednjih dveh koncih tedna pričakovati pravo rajanje po izvrstnih nastopih njihovih skakalcev. Najprej sta dve tekmi v Wisli, nato pa še v Zakopanah. Na Poljsko poleg bratov Prevc, Tepeša in Damjana potuje tudi Anže Semenič. Kvoto sedmega skakalca bo skušal na tekmah celinskega pokala, ki bosta v Neustadtu, priskakati Aljaž Osterc. Če mladeniču to uspe, in je na dobri poti, ga čaka debi med elito svetovnega pokala.

Iz Bischofshofna

Tilen Jamnik