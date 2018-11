Nobenega presenečenja na zmagovalnem odru. Marcel Hirscher, ki je v lanski sezoni zanesljivo osvojil slalomski kristalni globus, je na severu Finske zmagal tretjič in tekmecem takoj sporočil, da je nared za osvojitev že osmega velikega kristalnega globusa. Foto: EPA Štefan Hadalin je z 18. mestom izpolnil pričakovanja. Foto: Reuters Hirscher v svojem značilnem slogu (ekstremni nagibi in kratek zavoj) na poti do 28. slalomske zmage v svetovnem pokalu. Foto: Reuters VIDEO Nastop Hirscherja in Hada... Dodaj v

Hirscher in Kristoffersen v svoji ligi, Hadalin 18.

Na poledeneli progi je najboljša ločilo le devet stotink

18. november 2018 ob 09:42,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 14:09

Levi - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev, slaloma v Leviju. V finalu je odgovoril na izziv velikega tekmeca Henrika Kristoffersena in zmagal za devet stotink.

Slalomska velemojstra sta na poledeneli progi uprizorila pravi šov, Hirscher pa je bil, tako kot že tolikokrat prej, malenkost hitrejši od Norvežana: na prvi progi za sedem stotink, na drugi za dve stotinki. Postal je prvi smučar, ki je v Leviju zmagal tretjič, to pa je tudi njegova 59. zmaga v svetovnem pokalu in napoved, da gre po osmi zaporedni veliki kristalni globus. Tretje mesto je osvojil Šved Andre Myhrer z zaostankom 1,32 sekunde. Ramon Zenhäusern je stopničke zgrešil za štiri stotinke.

Francoze rešil veteran

Na vrhu torej vse po napovedih, lahko pa bi bilo tudi drugače. V finalu je odlično smučal Jean Baptiste Grange, ki je v Leviju slavil že dvakrat, prvič pred desetimi leti. Imel je najboljši čas druge proge in se je z 18. prebil na peto mesto. S tem je rešil francosko čast, potem ko sta Victor Muffat Jeandet (4. po prvem nastopu) in Clement Noel (3.), ki so se jima nasmihale stopničke, naredila veliko napako na istem mestu in tekmo končala pri repu.

K zmagi pripomogle tudi Mattove informacije

Že ob "polčasu" je bilo jasno, da se bosta za zmago borila predvsem Hirscher in Kristoffersen. Razlike je bilo le sedem stotink. Hirscher je na postavitvi norveškega trenerja blestel predvsem v zgornjem delu, na strmini pa je naredil nekaj napak. A tudi Kristoffersen je imel še rezerve. Drugo progo je postavil avstrijski trener, spet je bila bolj zavita, podlaga pa še vedno ledena. Hirscher je pri drugem merjenju prednost povečal na 23 stotink, kar je bila dovolj visoka zaloga. Kot je povedal, je bil ključni del proge prehod malo pred ciljem, na kar pa je bil pripravljen, saj mu je z informacijami pomagal Michael Matt, ki je osvojil sedmo mesto.

Hadalin izpolnil pričakovanja

Slovenija ima po dveh sušnih letih v Leviju spet dobitnika točk: Štefan Hadalin je s številko 39 predvsem na prvi progi smučal zelo solidno in se v finale prebil z 20. časom. Zlasti v spodnjem delu je bil hiter. V finalu je imel 19. čas, kar je pomenilo končno 18. mesto. Žan Kranjec se z visoko številko 82 ni prebil v finale, zmanjkalo je 28 stotink. Ker je veleslalom v Söldnu odpadel, je bila današnja tekma za moške prva v sezoni. Karavana se zdaj seli v Severno Ameriko, naslednji konec tedna bosta v Lake Louisu smuk in superveleslalom.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:51,04 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,09 3. A. MYHRER ŠVE 1,41 4. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,45 5. J. P. GRANGE FRA 1,56 6. D. YULE ŠVI 1,57 7. M. MATT AVT 1,58 8. C. HIRSCHBÜHL AVT 1,66 9. M. FELLER AVT 1,70 10. M. SCHWARZ AVT 1,73 11. T. NEF ŠVI 1,83 12. D. RYDING VB 1,94 13. J. LIZEROUX FRA 2,02 ... 18. Š. HADALIN SLO 2,39

Prva proga: 1. M. HIRSCHER AVT 54,27 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,07 3. C. NOEL FRA 0,38 4. V. MUFFAT-JEANDET FRA 0,50 5. M. MATT AVT 0,55 6. M. FELLER AVT 0,89 7. D. YULE ŠVI 0,93 8. M. SCHWARZ AVT 0,99 9. D. RYDING VB 1,05 . A. MYHRER ŠVE 1,05 11. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,06 12. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,12 ... 20. Š. HADALIN SLO 1,39 34. Ž. KRANJEC SLO 2,29





T. O.