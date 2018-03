Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je petič osvojil slalomski globus, veliki kristalni globus pa je njegov že sedmo sezono zapored. Foto: Reuters Dodaj v

Hirscherju ni bilo dano, da napade rekordno 14. zmago

V Åreju zaradi vetra odpovedali obe nedeljski tekmi

18. marec 2018 ob 09:19,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 09:32

Åre - MMC RTV SLO

Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se je končala z odpovedjo obeh nedeljskih tekem v Åreju. Veter je bil premočen.

Najprej so prireditelji odpovedali ženski veleslalom, ki bi se moral začeti ob 9.45. Upanje, da bi lahko izvedli vsaj moški slalom (štart je bil predviden ob 10.45), se je izjalovilo, veter je bil še močnejši. Sunki vetra na daljnem severu so bili enostavno prehudi, da bi lahko izpeljali regularno tekmo.

Sezona je tako končana. Mali globus v veleslalomu je (tretjič v karieri) osvojila Viktoria Rebensburg, ki je v tej sezoni dobila tri od osmih veleslalomov. Na zadnji tekmi bi jo lahko z vrha spodrinila le Tessa Worley, ki bi morala zmagati, Rebensburgova pa ne bi smela osvojiti nobene točke. Ana Drev je v veleslalomskem seštevku osvojila 9. mesto, Meta Hrovat 11. in Tina Robnik 15.

Boj za slalomski globus je bil odločen že prej, Marcel Hirscher (peti slalomski globus) je točkovanje končal pred Henrikom Kristoffersenom. Avstrijec je sicer poskušal dobiti še 14. tekmo v sezoni, s čimer bi izenačil rekord Vreni Schneider.

Sezona 2018/19, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Åreju, se bo začela 27. oktobra z ženskim veleslalomom v Söldnu.

SVETOVNI POKAL, MOŠKI, slalom (11/11): 1. M. HIRSCHER AVT 874 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 710 3. A. MYHRER ŠVE 460 4. M. MATT AVT 388 5. D. YULE ŠVI 370 6. R. ZENHÄUSERN ŠVI 326 7. L. ÄRNI ŠVI 305 8. S. FOSS SOLEVAAG NOR 297 9. S. GROSS ITA 274 10. M. MÖLGG ITA 244 ... 33. Š. HADALIN SLO 35 Skupno (37/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.620 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.285 3. A. L. SVINDAL NOR 886 4. K. JANSRUD NOR 884 5. B. FEUZ ŠVI 856 6. A. PINTURAULT FRA 707 7. V. KRIECHMAYR AVT 704 8. T. DRESSEN NEM 672 9. M. MAYER AVT 622 10. H. REICHELT AVT 535 ... 33. Ž. KRANJEC SLO 272 52. M. ČATER SLO 133 71. B. KLINE SLO 83 79. Š. HADALIN SLO 58 97. K. KOSI SLO 42 154. M. HROBAT SLO 3 ŽENSKE, veleslalom (8/8): 1. V. REBENSBURG NEM 582 2. T. WORLEY FRA 490 3. M. SHIFFRIN ZDA 481 4. R. MOWINCKEL NOR 371 5. F. BRIGNONE ITA 274 6. S. BRUNNER AVT 249 7. M. MÖLGG ITA 248 8. W. HOLDENER ŠVI 203 9. A. DREV SLO 198 10. S. HECTOR ŠVE 161 ... 11. M. HROVAT SLO 158 15. T. ROBNIK SLO 144 41. A. BUCIK SLO 10 Skupno (38/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.773 2. W. HOLDENER ŠVI 1.268 3. V. REBENSBURG NEM 977 4. S. GOGGIA ITA 958 5. P. VLHOVA SLK 888 6. T. WEIRATHER LIE 887 7. M. GISIN ŠVI 868 8. R. MOWINCKEL NOR 849 9. F. HANSDOTTER ŠVE 817 10. L. VONN ZDA 792 ... 38. A. DREV SLO 198 42. A. BUCIK SLO 183 50. M. HROVAT SLO 164 55. T. ROBNIK SLO 144 58. M. FERK SLO 123

