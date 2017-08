100 dni Macrona: Le še tretjina Francozov zadovoljnih s predsednikom

Najmlajši predsednik v francoski moderni zgodovini po začetnem navdušenju javnosti ob stodnevnici predsednikovanja uživa podporo le še tretjine Francozov.

Emmanuel Macron s soprogo Brigitte sicer trenutno dopustuje v Marseillu, kjer mu poleg nadležnega fotoreporterja dopust kvarijo tudi rezultati javnomnenjske ankete inštituta Ifop, po kateri je z njim zadovoljnih le še 36 odstotkov Francozov.

Po prvih 100 dneh predsednikovanja sta imela njegova na koncu nepriljubljena prehodnika Nicolas Sarkozy (66 odstotkov) in Francois Hollande (55 odstotkov), do zdaj najmanj priljubljen predsednik po 100 dneh, večjo podporo, poroča Deutsche-Welle.

Po odločni zmagi v francoskem parlamentu je Macron ob obiskih ruskega predsednika Vladimirja Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa začel odločno tudi na mednarodnem prizorišču, ocenjuje namestnik vodje Reutersove pisarne v Franciji Richard Lough.

Priljubljenost načeli škandali in razprave

Macronovo priljubljenost so načeli škandali v njegovi stranki Naprej, republika in parlamentarne razprave glede trga dela - po kateri naj bi vlada od trga nekoliko oddaljila in ga prepustila upravam ter sindikatom, da bi povečali število služb in znižali brezposelnost - in znižanju socialne pomoči. Macron se ni lotil niti svojih velikih predvolilnih obljub - reforme 35-urnega delovnika in sistema pokojnin - zaradi česar so sindikati za obdobje po poletnih počitnicah že napovedali stavke.

Pripadnike desnega političnega pola so zmotile predvsem reforme v državni skupščini - posebni pogoji za pokojnine in zavarovanja ter ukinitev posebnega sklada t. i. parlamentarnih rezerv. Prav tako se ne strinjajo z zakonom o prepovedovanju zaposlovanja družinskih članov parlamentarcev, zaradi česar je konservativna opozicija ustavodajno skupščino že pozvala k preučitvi in ukinitvi zakona, poroča Deutsche-Welle.

Finančni rezi

Nezadovoljstvo je Macron požel tudi ob odstopu načelnika štaba vojske generala Pierra de Villersa, ki je odstopil zaradi napovedanih znižanj vojaških sredstev. Oktobra bo Macronova administracija ukinila tudi socialno pomoč za nastanitev, kar je po državi sprožilo več protestov, prav tako se bo povečal prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Macron sicer premišljeno ravna s svojo javno podobo. Gosti zvezdnike iz sveta slavnih, obiskuje bolnišnice in dopustuje v Marseillu namesto v elitni Nici, poroča TV Slovenija. Za nove ocene njegovega delovanja pa bo potrebno počakati naslednjih 100 dni.

