17-letna Ahed Tamimi - nova ikona palestinskega uporništva

Dekletu preti zaporna kazen

29. december 2017 ob 11:30

Gaza - MMC RTV SLO

Svetovne medije je pritegnila zgodba 17-letnega palestinskega dekleta, ki je že od ranega otroštva na čelu palestinskega boja proti izraelski okupaciji.

V torek je izraelska vojska Ahed Tamimi aretirala potem, ko je na družabnih omrežjih zaokrožil video, na katerem svetlolasa najstnica klofuta izraelskega vojaka.

Video prikazuje Ahed, ki z 21-letno sestrično Nour Naji Tamimi pristopi do dveh izraelskih vojakov, ki sta blokirala stopnice, ki vodijo do doma družine Tamimi v vasi Nabi Saleh na okupiranem Zahodnem bregu.

Ahed ju je začela psovati, odrivati, brcati in klofutati, vojaka pa pri tem ostala bolj ali manj pasivna in sta se samo pomikala nazaj, zaradi česar ju zdaj konservativni desničarski izraelski politiki obtožujejo, da je bilo njuno vedenje ponižujoče. Vojska vztraja, da sta se vedla "profesionalno" in daje posnetek za dokaz, da ni izraelska vojska tista, ki je ofenzivna.

Do incidenta je prišlo 15. decembra, na dan spopadov na Zahodnem bregu, ki so se razvneli zaradi odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da preseli veleposlaništvo ZDA v Jeruzalem. Izraelska policija se je za aretacijo odločila šele, ko je omenjeni posnetek postal viralen. V torek so tako izvedli racijo v družinskem domu Tamimijevih, zasegli mobilne telefone, računalnike in drugo elektronsko opremo ter aretirali Ahed, njeno sestrično in njeno mamo Nariman.

Grozi ji sedem let zapora

Čeprav izraelska policija ni navedla nobenega razloga za pridržanje trojice, pa so sprva potrdili, da bodo Tamimijeve ostale v zaporu najmanj do četrtka. Pridržanje trojice so sicer od torka že dvakrat podaljšali, po zadnji odločitvi bodo za rešetkami najmanj do ponedeljka. Izraelski minister za izobraževanje Naftali Bennett pravi, da Ahed preti do sedem let zapora, Jerusalem Post pa poroča, da ji bodo zaradu napada na uradno osebo sodili pred vojaškim sodiščem.

"Prevevajo me kompleksni in zmedeni občutki. Gre za mešanico živčnosti, strahu, žalosti in pričakovanja, hkrati pa ponosa, časti in samozavesti, a na koncu me preplavijo očetovska čustva in samo še jokam," je povedal Ahedin oče Bassem Tamimi (50).

Oglasil se je tudi palestinski voditelj Mahumud Abas, ki je pohvalil pogum tako dekleta kot tudi pogum njene celotne družine. "Njegova ekscelenca je preverila zdravje in moralo zapornice Ahed ter pohvalil njo in njeno družino, ki vedno prisostvuje na mirnih protestih v svoji vasi, Nabi Salih," so sporočili iz Abasovega urada.

Otroško uporništvo

A aretacija Ahed Tamimi ni povsem naključna. Dekle je namreč kljub svoji mladosti že nekaj let na čelu gibanja za osvoboditev Palestine, njen oče pa je znani palestinski aktivist in organizator protestov proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Tamimi je bil za časa izraelske okupacije Zahodnega brega junija 1967 star deset tednov in ga je mama med konfliktom skrila v jamo. Aktivizma se je lotil že kot najstnik.

Bassem Tamimi, ki pravi, da zagovarja nenasilni upor, danes tedensko organizira proteste proti izraelski okupaciji, izraelske oblasti pa so ga aretirale že najmanj 12-krat, od tega je bil enkrat v priporu brez sojenja kar tri leta.

Leta 2011 ga je izraelsko vojaško sodišče obsodilo, ker je organiziral shod brez dovoljenja in ker je "pošiljal ljudi, da so metali kamenje". Tamimi je obtožbe, da bi hujskal k metanju kamnov, zanikal, njegova aretacija pa je dvignila precej prahu - EU ga je takrat označila za zagovornika človekovih pravic, Amnesty International pa za "zapornika vesti".

Družina na okopih

Očetovega uporniškega duha se je nalezla celotna rodbina Tamimijev. Ahedin 14-letni brat Mohammed tako trenutno okreva v bolnišnici potem, ko ga je med protesti zadel gumijasti naboj izraelskega vojaka, tako on kot tudi njegov brat in mama pa so bili že večkrat aretirani zaradi svojega gorečega uporništva, mamo so izraelski vojaki enkrat ustrelili v nogo.

A Mohammedova starejša sestra je tista, ki jo mediji označujejo za "novo ikono palestinskega upora" in "palestinsko Malalo". Vsekakor je že vajena medijske pozornosti. Novembra 2012 je zaokrožila njena fotografija, kako joče na pogrebu svojega bratranca, palestinskega policista Rushdija Tamimija, ubitega v spopadih z izraelskimi vojaki.

Decembra istega leta jo je potem, ko je videl fotografijo dekletca, kako se postavlja po robu izraelskim vojakom, na osebno srečanje povabil Recep Tayyip Erdogan, takrat še premier Turčije. Ob tem je dekletu podelil posebno medaljo za pogum.

Leta 2015 je nato fotografija 15-letne Ahed, ki grize roko izraelskega vojaka, ki je skušal aretirati njenega tri leti mlajšega brata Mohammeda, postala močna simbolična fotografija, ki je zaokrožila po vsem svetu.

Očitki o izkoriščanju otrok

A medtem, ko je Ahed Tamimi za nekatere ikona in narodna junakinja, je za druge provokatorka in orodje v rokah svoje družine, ki naj bi načrtno v konfrontacijo z izraelskimi vojaki pošiljala svoje otroke.

Lani je bila Ahed zaradi svojega aktivizma povabljena na turnejo v ZDA z naslovom "Brez otrok za rešetkami/Živi upor", a ji je State Department vizum zavrnil.

Kje je podpora za Ahed?

Al Jazeera se ob tem sprašuje, zakaj Ahed ni deležna take podpore zahodnih feminističnih skupin in borcev za človekove pravice, kot jo uživa pakistanska otroška aktivistka Malala Yousafzai, na katero so talibani leta 2012 skušali izvesti atentat, leta 2014 pa je kot najmlajša dobitnica vseh časov prejela Nobelovo nagrado za mir.

Kot spominja Al Jazeera, je bil odziv javnosti na Malalin primer povsem drugačen kot na Ahedin. Ko je okrevala po napadu talibanov, so jo na srečanja vabili vsi od takratnega britanskega premierja Gordona Browna do ameriškega predsednika Baracka Obame in generalnega sekretarja ZN-a Ban Ki Muna, UNESCO pa je sprožil kampanjo "Zavzemimo se za Malalo".

Revija Time jo je proglasila za eno od 100 najvplivnejših ljudi sveta, revija Glamour za žensko leta, za Nobelovo nagrado pa je bila nominirana že leta 2013, preden jo je leta 2014 tudi prejela.

Kaja Sajovic