40 let od nemške jeseni, ko so bili "Nemci nadpovprečno zastopani v terorizmu in še posebej nevarni"

Okoli smrti trojice iz jedrne skupine RAF-a se še do danes niso polegle teorije zarote oziroma dvomi, da se je v noči s 17. na 18. oktober 1977 v zaporu Stuttgat-Stammheim res zgodil skupinski samomor. Foto: EPA ZRN je tako notranje- kot zunanjepolitično še posebej prizadet zaradi terorizma. Nemci so nadproporcionalno zastopani med storilci v mednarodnem terorizmu in izkazujejo se kot še posebej nevarni. To vzbuja zgodovinske asociacije. Dotika se komaj zaceljenih ran in obremenjuje našo zunanjo politiko, spravlja nas v interesne konflikte z drugimi, tudi prijateljskimi vladami (denimo zaradi zahtev po ekstradiciji) in narodi. Visoki uradnik zunanjega ministrstva Pfeffer v zaupnem dokumentu, 14. 9. 1976 Lufthansino letalo landshut je v Mogadišuju rešila specialna enota GSG-9. Čeprav je bila akcija izreden uspeh, se v Bonnu niso mogli veseliti. Občutkov zmagoslavja ni bilo. Foto: Wikipedia Kdor se zaveda, da mu bodo vsakemu prizadevanju navkljub naprtili poraz in krivdo, ne bo želel o sebi reči, da je storil vse in da je vse bilo prav. Ne bo poskušal svoje krivde in poraza naprtiti drugim; kajti ve: Drugi so soočeni z enako neizogibnim zapletom. Raje bo rekel: Tako in tako smo se odločili, tako smo iz tega in tega razloga ravnali. Za vse to odgovarjamo. Helmut Schmidt po razpletu treh dogodkov nemške jeseni Akterji nemške jeseni so bili člani druge generacije RAF-a, za katero je že Andreas Baader napovedal, da bo veliko bolj brutalna od prve. Foto: EPA Po 43 dneh smo končali bedno in pokvarjeno življenje Hannsa-Martina Schleyerja. Gospod Schmidt, ki je svojem oblastnem preračunavanju od samega začetka špekuliral s Schleyerjevo smrtjo, ga lahko pobere v zelenem audiju 100 z badhomburško oznako v ulici Charelsa Peguyja v Mulhousu. Za našo bolečino in za naš bes ob masakru v Mogadišuju in Stammheimu je njegova smrt brez pomena. Obvestilo o smrti hannsa-Martina Schleyerja, 19. 10. 1977 Ultimati, ki jih je vlada Helmuta Schmidta prejemala po ugrabitvi Schleyerja , so bili podpisani Kommando Siegfried Hausner. Organizacijska skupina se je poimenovala po teroristu RAF-a, ki je umrl v zaporu. Umrl je zaradi plučnega edema, ki pa naj bi bil posledica napačne zdravniške odločitve. Hausner je namreč v nenačrtovani eksploziji bombe v akciji RAF-a v Stockholmu dobil hude opekline, vseeno pa so švedski zdravniki sklenili, da ga lahko prepeljejo v ZRN. Nek drug zdravnik je to odločitev ocenil kot obsodno Hausnerja na smrt. Foto: MMC RTV SLO Država sama je spodbudila brutalnost. Stroj so vzpostavili ljudje iz 2., 3. ali 4. generacije. Tudi Schleyerjevih ugrabiteljev, ki jih sedaj iščejo, osebno ne poznamo. Ko zvezni kriminalni urad trdi, da so bile akcije vodene iz zapora, to drži kvečjemu v ideološkem smislu. Oboroženi boj se je internacionaliziral. /…/ Lahko trdim, da se zaporniki v primeru izpustitve ne bodo vrnili v ZRN. Bodo pa boj proti tej državi nadaljevali v okviru mednarodnih osvobodilnih gibanj, in sicer s kampanjami. Absurdno je predpostavljati, da bi nadaljevali kot mednarodni teroristi. Mednarodni terorizem ni perspektiva RAF-a. Andreas Baader, 1977 Ideja urbane gverile in oboroženega boja v metropolah nikakor ni zrasla v možganih nekaj izoliranih borcev. Od samega začetka je bila navzoča v mislih in čustvih generacije '68 in o njej smo z danes nepredstavljivo odprtostjo razpravljali na delavnicah, na katerih so sodelovali tisoči. Vseeno smo te delavnice vodili z neko nedolžnostjo: nismo se še čisto dokončno odločili za oboroženi boj. Pisatelj Peter Schneider v pismu teroristu Petru-Jürgenu Boocku o razširjenosti idej, ki so vodile RAF Boj s teroristi, ki so izšli iz levo usmerjene urbane gverile, so bili ena največjih preizkušenj za oba socialnodemokratska kanclerja v času obstoja dveh nemških držav. Foto: EPA Teoristi RAF-a so vedno zatrjevali, da iščejo le simbolne žrtve, torej žrtve, ki so prominentni predstavniki politične, predvsem pa gospodarsko-finančne elite Zahodne Nemčije. Foto: Wikipedia Tu ne gre za problematičnost posameznih oseb, ampak na žalost za problematičnost množic. Nihče v ZRN ne more opazovati 1.200 izredno nevarnih oseb in nihče ne more s preventivnimi ukrepi izključiti vsako možnost nevarnosti. Znano je, da je za popoln nadzor osebe potrebnih okrog 20 ljudi. 1.200 krat 20 – toliko osebja nima celotna kriminalna policija. To govori o izrednem pomenu nenehnega, rutinskega in dolgoročnega opazovanja tega kroga ljudi, in sicer v obliki računalniškega opazovanja. Vodja druge generacije RAF-a je postala Brigitte Mohnhaupt, ki so jo iz zapora izpustili leta 2007. Bila je ena od četverice teroristov RAF-a, ki so leta 1978 prišli v Jugoslavijo. Foto: EPA

40 let od nemške jeseni, ko so bili "Nemci nadpovprečno zastopani v terorizmu in še posebej nevarni"

Nekaj epizod iz obdobja vrhunca delovanja RAF-a in jugoslovansko podpoglavje v zgodbi

18. oktober 2017 ob 06:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred 40 leti je v Zahodni Nemčiji zaradi dejavnosti teroristov iz vrst RAF-a vladalo izredno stanje. V noči s 17. na 18. oktober se je dogajanje zgostilo v kolektivnem samomoru jedrne skupine RAF-a, osvoboditvi talcev v Lufthansinem letalu Landshut v Mogadišuju, oboje je zapečatilo smrt že več tednov ugrabljenega predsednika združenja nemški industrialcev Schleyerja. ZRN nadzora je postala nadzora, vseeno je izgledalo, da RAF-a nihče ne more ustaviti. Kancler Schmidt je pozval k iskanju "eksotičnih rešitev".



16. oktober 1977 je bila nedelja. Popoldne je v Bonnu, v kanclerskem bungalovu, kot so imenovali dejansko v merilu precej skromno in v slogu klasične moderne zasnovano bivališče zahodnonemškega kanclerja (mimogrede in kot intermezzo, objekt je bil leta 2014 pod naslovom Bungalow Germania tudi jedro nemške razstave na beneškem arhitekturnem bienalu) potekala neobičajna čajanka: kancler Helmut Schmidt je povabil nekaj tedaj vodilnih pisateljev, Heinricha Bölla, Maxa Frischa, Siegfrieda Lenza in Günterja Grassa, ki pa je zaradi praznovanj svoje petdesetletnice udeležbo odpovedal; omizje je dopolnil še Siegfried Unfeld, urednik založbe Suhrkamp, Schmidt pa je povabil tudi nekaj sodelavcev iz vlade.

Med čajanko je Schmidt vedno znova moral prekiniti razpravo in skočiti na telefon: ugrabitelji so že tri dni v Lufthansinem letale Landshut (v tistem trenutku na poti iz Dubaja v Aden) držali prek 80 talcev, vodja nemškega združenja delodajalcev in vplivni industrialec Hanns-Martin Schleyer je bil ugrabljen že 6 tednov. Oboje naj bi se srečno izteklo v primeru pristanka zahodnonemške vlade na zahteve, izražene v več ultimatih, podpisanih z geslom "Svoboda preko oboroženega antiimperialističnega boja!" in z imenom operativnega jedra akcije: "Kommando Siegfried Hausner."



Zadnji ultimat, brez možnosti podaljševanja, naj bi se iztekel 16. oktobra ob 8. uri zjutraj. Zahteve Kommanda S. H. so bile: izpustitev 11 sodelavcev RAF-a iz nemških zaporov, vsake bi ob odhodu na prostost moral dobiti 100.000 DM, izpustitev dveh sodelavcev Ljudske fronte za osvoboditev Palestine iz zapora v Istanbulu in nakazilo 15 milijonov ameriških dolarjev po navodilih, ki naj bi bila sporočena kasneje.

Schmidt je literate nekaj ur po izteku ultimata gostil prav zaradi zadeve RAF, zaradi zadeve, ki jo je Schmidt kasneje večkrat označil za največjo preizkušnjo svoje politične kariere; zaradi zadeve, zaradi katere si je Schmidt še utrdil vzdevek 'krizni menedžer', ki so mu ga nadeli že leta 1962, ko je s prekoračitvijo funkcij senatorja za notranje zadeve mesta Hamburg med katastrofalnimi poplavami 16./17. februarja 1962 uspel z vpoklicem asistence vojske preprečiti še večjo katastrofo in še več kot 340 žrtev, kot so jih našteli.

Literati morda bolje razumejo teroriste

V eni od knjig spominov z naslovom Weggefährten. Erinnerungen und Reflexionen je Schmidt zapisal, da je bilo povabilo na pogovor posledica njegovega razmišljanja, da bi morda lahko z levico povezani literati, bolje razumeli motive RAF-a (RAF = Rote Armee Fraktion ali Frakcija Rdeče armade) kot pa možje, ki so sedeli v parlamentu. V času pogovora je Schmidt že vedel, da se pripravlja akcija osvoboditve talcev v Lufthansinem letalu pod vodstvom njegovega državnega ministra Hansa-Jürgena Wischnewskega v Mogadišuju, kamor je bilo namenjeno letalo, le da o tem, nihče od povabljencev ni smel izvedeti nič.



Živimo v protislovju med upanji na eni ter dejanskostjo na drugi strani

"Pogovor je bil zame kontemplativni premor," je kasneje zapisal Schmidt, "sprva sem bil nervozen in sem še dopoldne razmišljal (nato pa namero ovrgel), da bi pogovor odpovedal. Ampak pogovor me je pomiril. /…/" Posebej dragocen uvid v stanje zadev mu je prinesel Max Frisch: "Dal nam je vedeti – morda sicer le med vrsticami -, da obstaja protislovje med našimi upanji, hrepenenji, cilji in načrti na eni ter dejanskostjo na drug strani. (Da, op. P. B.) moramo biti pripravljeni, to prenašati in živeti v tem protislovju. Frisch ni mogel vedeti, kako zelo mi je s svojim precej abstraktnim prigovorom v tisti konkretni situaciji pomagal."

Prav na Frischovi intervenciji je štiri dni kasneje, ko je bilo vsega konec, ko pa tega nihče še ni mogel vedeti in je obstajalo pričakovanje nadaljnjih akcij RAF-a, Schmidt zgradil filozofsko jedro svojega govora pred Bundestagom: "Kdor se zaveda, da mu bodo vsakemu prizadevanju navkljub naprtili poraz in krivdo, ne bo želel o sebi reči, da je storil vse in da je vse bilo prav. Ne bo poskušal svoje krivde in poraza naprtiti drugim; kajti ve: Drugi so soočeni z enako neizogibnim zapletom. Raje bo rekel: Tako in tako smo se odločili, tako smo iz tega in tega razloga ravnali. Za vse to odgovarjamo."

Pogovor v kanclerjevem bungalovu je le uvertura, ki sem jo izbrala zato, se danes zdi skoraj nemogoče, da bi voditelji držav ali vlad danes na posvet klicali literate; a Schmidta je vendar vodilo prepričanje, da umetniška in humanistična inteligenca lahko prispeva imenitne ideje; to je bilo vodilo kanclerja, čigar prvo željo, postati arhitekt, je uničila druga svetovna vojna oziroma izgubljenih 8 let v vojski, zaradi česar se je odločil za pragmatičen in krajši študij ekonomije; kanclerja, ki je občudoval nemško avantgardno slikarstvo in z njim opremil vladne prostore; kanclerja, ki je rad in dobro igral na klavir; in ki je etično vodilo iskal pri filozofih, v prvi vrsti pri Marku Avreliju in Karlu Popperju.



Nemška jesen 1977

Kaj je pravzaprav nemška jesen, zakaj se je tedanji vodja opozicije in kasnejši kancler Helmut Kohl ponudil za talca, zakaj so nekateri politiki razmišljali o gradnji Potemkinovih vasi, zakaj so se širile teorije zarote, zakaj je v Zahodni Nemčiji vladalo izredno stanje in kje v tej zgodbi nastopi Jugoslavija …

Tako imenovana nemška jesen je bila zgostitev in vrhunec delovanja zahodnonemške teroristične urbane gverile, ki je konec šestdesetih izšla iz tako imenovane zunajparlamentarne opozicije. Šlo je za levo usmerjene skupine in posameznike, ki so nasprotovali uradni politiki Bonna in njene (domnevne) povezave z ameriško zunanjo politiko, v tem pa z v njihovem pogledu vso imperialno in neokolonialistično povojno politiko. RAF je bila najbolj zloglasen produkt te opozicije, ki jo je poleg nasprotovanja kapitalistični in neokolonialni politiki povezovalo tudi distanciranje od grehov z nacizmom obremenjene generacije staršev, obenem pa so kritično opazovali 'prežitke' nacizma v nemški politiki in birokraciji. Predvsem pa so se čutili nezastopane v Bonnu.

Ta občutek političnih obstrancev je v času vzpona študentkih gibanj in kontrakulture še posebej prišel do izraza, saj so ti dogodki časovno sovpadli z vlado velike koalicije (1966-1969) kanclerja Kurta-Georga Kiesingerja, torej z obdobjem, ko v Bundestagu dejansko ni bilo prave politične opozicije. Retrospektivno je članica jedrne skupine RAF-a Gudrun Ensslin, ki je z možem Bernwardom Vesperjem še leta 1965 sodelovala pri volilni kampanji socialne demokracije in verjela v kanclerskega kandidata Willyja Brandta ocenila: "Dočakati smo morali trenutek, ko se je izkazalo, da so tudi sami vodje SPD ujetniki sistema, ki morajo pri svojih političnih odločitvah upoštevati interese gospodarskih in drugih izven parlamentarnih sil v ozadju."

Znane so legende in anekdote o dogodkih, ki so katalizirali študentsko opozicijo, zbrano prvenstveno v vrstah socialistične mladine, in ki so nekatere člane postopoma prignali v 'underground'. Ti so ustvarili pravo teroristično omrežje s stotinami simpatizantov, ki je bilo tudi integrirano v mednarodno teroristično omrežje. Nastal je fenomen, zaradi katerega je sredi sedemdesetih veljala ocena, ki jo je v analizi leta 1976 zapisal visoki uradnik zunanjega ministrstva Franz Pfeffer in v njej napotil tudi na vidike delovanja radikaliziranih urbanih gveril in boja proti njim, ki bi lahko kompromitirale tudi položaj ZRN v mednarodni skupnsti: "ZRN je tako notranje- kot zunanjepolitično še posebej prizadeta zaradi terorizma. Nemci so nadproporcionalno zastopani meZRN je tako notranje- kot zunanjepolitično še posefefferbej prizadeta zaradi terorizma. Nemci so nadproporcionalno zastopani med storilci v mednarodnem terorizmu in izkazujejo se kot še posebej nevarni. To vzbuja zgodovinske asociacije. Dotika se komaj zaceljenih ran in obremenjuje našo zunanjo politiko, spravlja nas v interesne konflikte z drugimi, tudi prijateljskimi vladami (denimo zaradi zahtev po ekstradiciji) in narodi. Ukrepe zvezne vlade zainteresirane strani označujejo kot represalije in to lahko hitro podkrepijo 'optični' dokazi – demonstracije, okrepljena varnost pred veleposlaništvi in ministrstvi, otežen dohod do naših veleposlaništev v tujini. Podoba 'odprte družbe' tako bledi, mnogi so zaskrbljeni glede naše demokracije, liberalna politika kaznovanja je bila diskreditirana. Vse to vodi do tega, da je mednarodnemu terorizmu v ZRN razmeroma lahko najti sodelavce in prostore, ki jih potrebuje za svojo logistiko." (Dokument iz političnega arhiva zunanjega ministrstva ZRN, fond 150, Bestellnummer 354, Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Pfeffer, 14. 9. 1976)



Ta fašistična država nas hoče vse pobiti!

Eden od mitskih dogodkov, ki je kataliziral radikalizacijo študentov, posebej tistih, zbranih v Socialističnem nemškem študentskem združenju (Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS)), se je končal z vzklikom: "Ta fašistična država nas hoče vse pobiti. Moramo organizirati odpor. Na nasilje lahko odgovorimo le z nasiljem. To je generacija Auschwitza - z njimi človek ne more operirati z argumenti!" Dekle, ki je to vzkliknilo, je bilo Gudrun Ensslin, članica ustanovne skupine RAF-a.

Njena intervencija se je zgodila na sestanku SDS po političnih demonstracijah, s katerimi so predvsem študenti pred nemško opero v Charlottenburgu v zahodnem Berlinu 2. junija 1967 izrazili protest proti politiki iranskega šaha Reze Pahlavija, kateremu so kot vrhunec družabno-kulturnega programa pripravili ogled Mozartove opere Čarobna piščal. Šah je tedaj med radikalnimi študenti in tudi drugimi kritičnimi opazovalci ameriške politike veljal za lakaja ameriških interesov in za avtokrata, ki zatira svoje ljudi. Demonstracije so bile sprva mirne. Kot katalizator nasilja pa naj bi nastopili šahovi agenti, ki so provocirali demonstrante, sledile naj bi pretirane reakcije nemških policistov, dogodek, ki je spremenil zgodovino zunajparlamentarnega levičarskega gibanja pa je bila smrt 26-letnega študenta germanistike in romanistike Benna Ohnesorga. Nikoli ni bilo povsem pojasnjeno, zakaj so ustrelili Ohnesorga, se je pa čez štiri desetletja izkazalo, da je bil policist v civilu Heinz Kurras, ki je smrtno ranil Ohnesorga, član Stasija.

Zakonodaja za primer izrednega stanja

V nasilnem posegu so demonstranti identificirali dokaz za prikrito avtoritarnost države, to domnevo pa je še utrdila leta 1968 uvedena zakonodaja za primer izrednega stanja oziroma zloglasni Notstandsgesetze. Ti naj bo zagotovili sposobnost delovanja države v primeru nemirov, vojne ali naravne katastrofe. Sprejem tovrstne zakonodaje so sicer zavezniške velesile pogojevale za to, da bi ZRN prepustile polno suverenost, v zunajparlamentarna opozicija pa je nasprotno v zakonih videla zakonodajno možnost krčenja človekovih pravic in svoboščin v primeru zaostrovanja protestov proti vladni politik.

Ta vtis je še okrepilo dejstvo, da so zakonodajo sprejeli neposredno podtaknjenem požaru v frankfurtskih veleblagovnicah, akciji, ki se je zgodila 2. aprila 1968 in v kateri sta sodelovala soustanovitelja RAF-a Ensslinova in Andreas Baader. Obenem pa tudi le nemalo po atentatu na enega od voditeljev študentskega gibanja Rudija Dutschkeja, ki so ga 11. aprila 1968 ustrelili na Kurfürstendammu; za posledicami poškodb je umrl leta 1979. Po sprejetju zakonodaje za primer izrednega stanja je zunajparlamentarna opozicija postopoma začela razpadati. Del radikalcev se je vrnil v stranko SPD, ki je leto kasneje z Willyjem Brandtom na čelu postavila vlado. Njeno delo je v naslednjih letih, še najbolj intenzivno v času kanclerja Helmuta Schmidta (1974-1982), zaznamoval prav boj s terorizmom RAF-a; torej s terorizmom urbanih gveril, ki so prav tako izšle iz razcepljene zunajparlamentarne opozicije. Tretjo strujo, ki je izšla iz zunajparlamentarne opozicije, pa so predstavljale maoistične skupine.

Pobeg iz knjižnice v palestinska vadbišča

Za rojstno uro RAF-a velja 14. maj 1970, ko je Andreas Baader s pomočjo Ulrike Meinhof in še nekaj sodelavcev prve generacije RAF-a med prestajanjem zaporne kazni zaradi požarov v veleblagovnicah v Frankfurtu pobegnil iz knjižnice, kamor so ga vsak dan spustili, da bi z Ulrike Meinhof – tako sta formirala svojo namero – napisal knjigo organizaciji mladostnikov, ki se ne znajo vključiti v družbo.

Akcija, zaradi katere je sedel Baader, naj bi bila sicer protest proti nemški asistenci ZDA pri njenem vodenju vojne v Vietnamu. Kako zelo prisotna je bila ta vojna v zavesti kritičnih študentov in drugih opozicijskih subjektov, je kasneje pojasnil terorist Hans-Joachim Klein. Klein sicer nikoli ni bil RAF-ovec, kot terorist je sodeloval z zloglasnim Carlosom Šakalom, z RAF-ovci pa je bil povezan kot član Rdeče pomoči, organizirane akcije za pomoč RAF-iovcem, ki so bili od 1972 zaprti v zaporu Stuttgart-Stammheim, kamor je Klein na obisk k Baadru leta 1974 pripeljal francoskega literata in filozofa Jeana-Paula Sartra: "Zame to ni bilo le mednarodno vprašanje, ampak tudi notranji problem. Letala B52 so se na poti iz Vietnama ustavljala v Wiesbadnu. Čeprav moralnega in političnega vidika tu ne moremo razlikovati, je to name bolj vplivalo v smislu morale. Krivica, ki sem jo občutil, me je spominjala na občutke ob branju romana, v katerem je Karl May opisal iztrebljanje Indijancev. V tistem času je bil vsakdo, ki je na cesti protestiral proti temu genocidu, že terorist. V časopisih nas je Springer napadal z znamenito besedo iz časa nacizma: ausmerzen, kar dobesedno pomeni odpraviti, odstraniti tako, da ne ostane niti sled."

V tem besedilu ni prostora za historiat akcij RAF-ovcev, niti za to, kako so se izšolali za teroriste, čeprav je njihova pot v vadbene tabore Palestincev v Jordaniji legendarna in vredna svoje knjige. Legendarne so njihove pritožbe zoper slabo hrano, češ, da je zelenjave malo, pa same konzerve iz paketov unrre in tako naprej, pa da moški in ženske ne smejo spati v istih objektih, … Tedaj so Palestinci vodili pravi revolucionarni turizem: plačal si nekaj tisoč dolarjev in izšolali so te za terorista. Obenem se je tako tudi oblikovalo omrežje mednarodnega levo usmerjenega terorizma, katerega vitalnost se bo izkazala tudi na vrhuncu nemške jeseni.

Naši nasledniki bodo bolj brutalni

Po vrnitvi v ZRN je RAF obnovil svoje akcije, a prva generacija RAF-a ni bila dolgo dejavna, saj so bili člani jedrne skupine do konca leta 1972 zaprti, med njimi pa so bile tudi smrtne žrtve. Čeprav v zaporu, so RAF-ovci nadalje komunicirali s svetom in preko odvetnikov objavljali manifeste, obenem pa tudi opozarjali na to, da 'predimenzionirani' ukrepi proti njim krepijo njihov ugled političnih junakov in da jim bo sledila druga generacije, ki bo bolj brutalna; in na kar je na usodni dan 17. 10. 1977 še enkrat opozoril Baader: "Brutalnost je posledica provokacij države. Ta stroj (brutalnega terorizma, op. P. B.) so vzpostavili člani 2., 3. ali 4. generacije. Tudi ugrabiteljev Schleyerja osebno ne poznamo /…/"

Lov na RAF-ovce je je bil za obe socialno liberalni koaliciji, torej za Brandtovo in Schmidtovo vprašanje političnega prestiža; čeprav opozicija ni oklevala z blatenjem članov SPD-ja, češ da so z RAF-ovci 'bratje po mleku'. V prvi polovici sedemdesetih se je Zahodna Nemčija spreminjala v državo popolnega nadzora, število osumljencev in pa tako imenovanih simpatizantov pa se je nenehno povečevalo. Med 1970 in 1972 je policija iskala približno 40 oseb, sedaj, konec leta 1974, so jih iskali 300, simpatizantov naj bi bilo prek 10.000. Poleti 1977, ko je druga generacija odprla fronto, pa naj bi bilo aktivnih gverilcev ali oseb, ki bi lahko postale nevarne, skupaj okrog 6.000.

Ko je RAF-ovka Sussane Albrecht 30. julija v Hamburgu umorila bankirja Jürgena Ponta je Horst Herold, vodja zveznega kriminalnega urada v Wiesbadnu (v nadaljevanju BKA) pojasnil nemoč države: "Tu ne gre za problematičnost posameznih oseb, ampak na žalost za problematičnost množic. Nihče v ZRN ne more opazovati 1.200 izredno nevarnih oseb in nihče ne more s preventivnimi ukrepi izključiti vsako možnost nevarnosti. Znano je, da je za popoln nadzor osebe potrebnih okrog 20 ljudi. 1.200 krat 20 – toliko osebja nima celotna kriminalna policija. To govori o izrednem pomenu nenehnega, rutinskega in dolgoročnega opazovanja tega kroga ljudi, in sicer v obliki računalniškega opazovanja."

Herold je razvil fantastičen računalniški sistem, ki naj bi omogočil ne le lov na storilce, ampak naj bi vnaprej pomagal identificirati možnost terorističnih napadov. Ko je Herold leta 1971 prevzel BKA, je ta imel letni proračun 54,8 mio DEM in 1820 delovnih mest, od katerih ji je bilo zasedenih 1113. 1981, ko je zapustil svoje delovno mesto, je bil proračun 290 milijonov DEM, predvidenih je bilo 3289 delovnih mest, dejansko pa je tam delalo 3536 uradnikov. S sistemom obdelave podatkov, ki ga je vzpostavil Herold, je prvič nastal sistem, ki je hkrati izpolnjeval dvoje sanj vsakega kriminalista: zbrati kar največ podatkov, torej kar največ vedeti, in v kar najkrajšem lasu povezati posamezne gradnike informacij. Leta 1979 je bilo v poročilu notranjega ministra Gerhadra Bauma navedenih 37 datotek oziroma kartotek, v katerih je bilo zabeleženih 4,7 milijona imen oseb in 3.100 organizacij; nekateri in nekatere po večkrat. V zbirki prstnih odtisov so bili odtisi 2,1 milijona oseb, obstajala pa je tudi zbirka fotografij 1,9 milijona sumljivih ali potencialno sumljivih. Srce tega sistema je bila datoteka PIOS (Personen, Institutionen, Objekte und Sachen) s podatki o več kot 135.000 osebah, 5.500 ustanovah, 115.000 objektih in okrog 74.000 stvareh.

Herold je bil tragičen junak boja proti terorizmu. Ko so ga leta 1981 predčasno upokojili, je bila ena od najbolj vabljivih tarč RAF-a. Nobena državna ustanova mu ni mogla garantirati varnosti. Rešitev je bila nenavadna: Herold je za svoj denar zgradil hišo znotraj ozemlja vojaške kasarne v Rosenbergu na Bavarskem in se tja vselil s svojo ženo. Tam je živel do letos, ko se je po smrti žene vrnil v Nürnberg. V času, ko so iz zapora izpustili že večino RAF-ovcev, je Herold še vedno živel za varovano ograjo. Veljal je za zadnjega zapornika RAF-a.

Na dan z neobičajnimi zamislimi!

Od 6. septembra, torej od dneva po ugrabitvi Schleyerja, se je neke vrste krizni štab sestajal v sobi Schmidt-Rottluffa. Za intermezzo: kancler Schmidt, velik ljubitelj umetnosti, predvsem pa nemškega avantgardnega slikarstva, je več sob v vladni palači poimenoval po slikarjih ali gibanjih. Sam je sedel v sobi Emila Noldeja, obstajala je soba ekspresionistične skupine Die Brücke … Ampak krizni štab je torej sedel v sobi ekspresionista Karla Schmidt-Rottluffa; pravzaprav je šlo za veliko posvetovalno omizje; veliko zato, ker je vanj kot znak 'enotnosti demokratov' povabil tudi opozicijska voditelja, Helmuta Kohla (CDU) in Franza Josefa Straußa (CSU). Vse skupaj je pozval k iskanju eksotičnih rešitev; k razmišljanju izven ustaljenih okvirjev. Velikega izkupička ni bilo, je bilo pa kar nekaj divjih predlogov.

Kohl se je ponudil za talca, če da se v zameno za Schleyerja prostovoljno preda v roke RAF-ovcev. Schmidt ga je odpravil, češ da je to nora ideja oziroma Schnappsidee, kot se je izrazil. Cel teater pa sta si zamislila Herold in državni minister v kanclerskem uradu Hans-Jürgen Wischnewski. Herold je predlagal, da bi teroristom obljubili svobodo in jih povprašali, kam naj jih prepeljejo. Nato bi na hitro kulise podobne tej lokaciji zgradili v izraelski puščavi Negev, jih tam spustili na prosto, nato pa sredi peska spet polovili. Schmidt je bil proti. Še večji teater si je zamislil Ben Wisch, kot so klicali Wischnewskega. Opozoril je na svoje dobro prijateljstvo s predsednikom Toga Gnassingbeyém Eyademo, ki da bi gotovo bil za 'stvar'. Kulise bi postavili v Togu, v letalu pa bi skupaj s teroristi letelo okoli 300 nemških policistov, preoblečenih v turiste … Predloga nista bila sprejeta.

Cel seznam predlogov in tudi možnih zakonodajnih sprememb je moral spisati tudi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Siegfried Fröhlich, ki je bil prav tako poslan v svojo pisarno z navodilom, naj razmišlja o neobičajnih rešitvah … Med možnostmi je bila celo ponovna uvedba smrtne kazni, ki naj bi zastrašila RAF-ovce, pa izgradnja pravih taborišč za zaprte teroriste, ponudba nove z zločini neobremenjene identitete za spokorjene teroriste … Vse je bilo zavrnjeno kot nepraktično, neprimerno, neučinkovito.

V lovu na neobičajne rešitve je na koncu prišla na vrsto še čajanka s pisatelji …

V resnici se je Schmidt odločil že na začetku. Odločen je bil, da teroristom ne popusti niti malo. Za to je bil pripravljen žrtvovati tudi življenja nedolžnih žrtev. Za Schleyerja je že kmalu spoznal, da mu ni rešitve, vsaj talce v letalu pa je želel rešiti. To je s spektakularno akcijo specialne enote GSG-9, ki so jo ustanovili ob priliki drame s talci na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972, tudi uspelo. Umorili so le pilota Jürgena Schumanna.

Triumfa vseeno ni bilo. Sledila je namreč ves o kolektivnem samomoru Andreasa Baaderja, Jana Carla Raspeja, Gudrun Ensslin in Irmgard Möller. Möllerjeva je sicer preživela, a preživela štiri vbodne rane z nožem v srce, ki naj bi si jih zadala sama. To in drugi dvoumni dokazi o dogajanju v zaporu Stuttgart-Stammheim, v njegovem najbolj varovanem in za varovanje teroristov prilagojenem oddelku, so spodbudile govorice, sume, nazadnje tudi divje teorije o tem, da so bili RAF-ovci v resnici umorjeni. Kako je četverica lahko izvedela, da je letalo rešeno in da njegova ugrabitev ni dosegla cilja, izpustitve RAF-ovcev, zaradi česar so se ti odločili za zadnji korak? Zakaj so se ocene nastanka ran na Andreasu Baadru razlikovale in zakaj je bila med ocenami tudi ena, ki je govorila o tem, da si sam take strelne rane ne bi mogel prizadeti … Teorije zarote se verjetno še ne bodo polegle.

Schmidt pa se je sicer trenutka delne zmage brez triumfa spominjal: "Bilo je, kot bi me nekdo treščil z gorjačo. Ravno smo izbojevali velik uspeh, in potem ta udarec pod pas. Kot bi nam nekdo spodmaknil tla pod nogami. Po polnoči sicer ni bilo nikakršnega velikega slavja, bolj je šlo za to, da smo končno lahko globoko vdihnili. Vsak je na svoj način reagiral na razbremenitev; jaz sem celo potočil nekaj solz – in potem čez sedem ur to."

Triumfa tudi ni bilo, ker so bili člani druge generacije RAF-a po večini še vedno na prostosti…

… nekaj se jih je dobrega pol leta kasneje pojavilo v Jugoslaviji in postalo povod ohladitve diplomatskih odnosov med Zahodno Nemčijo in Jugoslavijo.

RAF-ovci v Jugoslaviji

Zgodbo o nekajmesečnem postanku teroristov Brigitte Mohnhaupt, ki je po smrti jedrne skupine RAF-a v Stuttgart-Stammheimu prevzela vodstvo RAF-a, Rolfa Clemensa Wagnerja, Peter-Jürgena Boocka in Sieglinde Hofman v Jugoslaviji sem podrobno obravnavala že v članku o dveh primerih jugoslovanske zavrnitve predaje teroristov v Prispevkih za novejšo zgodovino. Tukaj želim primer omeniti predvsem zato, ker zadeva dobro osvetli tedanjo mednarodno razsežnost terorizma oziroma prepletenost različnih terorističnih skupin in pa tudi interesov držav.

Prvi dokument, shranjen v z Jugoslavijo povezanih fondih v političnem arhivu nemškega zunanjega ministrstva, ki omenja navzočnost štirih teroristov v Jugoslaviji, je bil datiran z 18. majem 1977. Nemška stran je že nemudoma potem začela pripravljati zahtevo po izročitvi četverice, ki so jo jugoslovanski organi prijeli zaradi ponarejenih osebnih dokumentov. Že kmalu se je v bonski zunanjepolitični centrali oblikovala slutnja, da se zadeva Mohnhaupt et al, kot so jo diplomati označevali, ne bo nujno iztekla gladko.

Stalnica nemško-jugoslovanskih bilateralniih odnosov je bila jugoslovanska zahteva po te temeljitejšem angažmaju nemških varnostnih organov za zajezitev akcij jugoslovanske, v primeru ZRN predvsem hrvaške politične emigracije, in sicer akcij, ki jih je bilo možno razumeti kot usmerjenih proti jugoslovanski državi, kakršna je nastala po drugi svetovni vojni, vključno z akcijami, ki jih je bilo možno označiti za teroristične. Del teh zahtev so bile zahteve po ekstradiciji več s hrvaško politično emigracijo povezanih teroristov; na vrhu seznama je bil Stjepan Bilandžić, nekakšen 'spiritus agens' hrvaških ekstremistov, za njim pa tudi za poskus umora jugoslovanskega konzula v Dusseldorfu Vladimirja Topića obsojena Marko Krpan in Pavle Perović.

V skladu s pričakovanji Bonna je Beograd izročitev rafovske četverice zares začel pogojevati z izročitvijo več ekstremistov in teroristov iz vrst jugoslovanske emigracije; sledili so meseci pogovorov; na koncu nobena stran ni predala nobenega od zaželenih teroristov, četverica pa je s perujskimi potnimi listi odletela v Irak. Vendar do teh podatkov, kakor tudi do tako želenih prstnih odtisov predvsem Boocka nemška stran zaradi zavlačevanja in izogibanja beograjskih organov ni mogla priti še nekaj tednov po tem, ko so teroristi Beograd zapustili. Zapustili pa so ga najkasneje 17. novembra, s katerim je datiran prvi nemški dokument z omembo, da je primer Mohnhaupt et al za Bonn izgubljen.

Šele proti koncu leta je tako nemškim diplomatom uspelo pridobiti podatke o nekaterih osebnih dokumentih, ki jih je četverica posedovala ob prijetju v Zagrebu. Šlo je za tri liechtensteinske, en švicarski in en nizozemski potni list; Peter-Jürgen Boock je imel kar dva. Kar je sledilo, je bilo na ravni govoric. Veleposlanik ZRN Jesco von Puttkamer je tako februarja v Bonn poročal, da mu je nek poljski vir namignil, da naj bi štiri teroriste na prosto izpustili v Iraku, ta poljski vir pa naj bi do informacije prišel preko nekega palestinskega vira. Domnevno naj bi teroristi za ciljno državo najprej izbrali Alžirijo, ki pa naj bi zaradi bolezni predsednika Boumedieneja njihovo prošnjo zavrnila. Zavrnila jo je menda tudi Libija, domnevno s sklicem na dobre vire nemške varnostne službe v Severni Afriki. Irak pa naj bi četverici vstopne dokumente izdal pod pritiskom Palestincev.

Prav ta povezava teroristov z radikalnim levičarskim ideološkim ozadjem s skupinami palestinskega osvobodilnega gibanja je pomembna za poskus oblikovanja razlage ravnanja Jugoslavije. Jugoslovanska načelna podpora prizadevanjem osvobodilnih gibanj, ki je izhajala iz ključih načel jugoslovanske zunanje politike, to je neuvrščenosti, neodvisnosti, nasprotovanja vsem oblikam dominacije in kolonializma ter spoštovanja načela do samoodločbe, je kljub tradicionalno dobrim odnosom in velikemu interesu Beograda za sodelovanje z Zahodno Nemčijo Beograd v primeru zahtev po izročitvi RAF-ovcev (dve leti pred tem pa tudi že v primeru zahtev po izročitvi Carlosa Šakala v spremstvu Hansa-Joachima Kleina) postavila v neugodno pozicijo, v kateri bi vsaka odločitev vsaj delno kontrirala kateremu od stalnih interesov jugoslovanske zunanjepolitične usmeritve.

Po zaključku afere so nemški diplomati poročali, da se v Beogradu očitno zavedajo, da so storili diplomatske napake, a da za svojo odločitvijo stojijo. Navsezadnje ni obstranskega pomena dejstvo, da je bil strah pred angažmajem politične emigracije v jugoslovanskih političnih vrhovih, še bolj pa na diplomatskem terenu na tujem, nenehno prisoten; zahteva po izročitvi hrvaških ekstremistov in teroristov pa prav tako prioritetna. To skupaj z vlogo in statusom Jugoslavije kot prve sile gibanja neuvrščenih in njenim priseganjem na načelo aktivne ekvidistance, skupaj s podporo osvobodilnim gibanjem, v katerih je bilo možno identificirati sorodna gibanja NOB-ju, tudi ponudi razlago odločitve Jugoslavije, da četverico zahodnonemških teroristov ob hkratnem jalovem izkupičkom jugoslovanskih zahtev po ekstradiciji, izpusti.



Namesto epiloga: ponovno v Stuttgartu leta 2015

Vsak terorizem je seveda potrebno obsojati, vseeno pa vseeno velja opozoriti na nekaj dejstev. RAF se je uradno samorazpustil leta 1998, zadnja smrtna žrtev je bil 25-letni sodelavec skupine GSG-9; junija 1993 ga je ustrelil Wolfgang Grams. RAF ima na vesti 34 žrtev; v več kot 25 letih obstoja.

Pred dobrima dvema letoma mi je uspelo obiskati Felixa Ensslina, sina teroristke Gudrun Ensslin. Je filozof in gledališki režiser in predava na umetniški akademiji v naselju Weissenhof na obrobju .. Stuttgarta. Ja, Stuttgarta, torej blizu tistega zapora in tudi blizu pokopališča, kjer so pokopani RAF-ovci. Matere ne opravičuje, njenih kolegov tudi ne, a vseeno je tedaj opozoril, da je nasilje, ko nekdo nekomu na cesti odseka glavo ali po ko se nekdo razstreli med množico, na popolnoma drugi ravni, kot je bilo nasilje RAF-a, katerega cilj je bila 'odstranitev' simbolnih žrtev, reprezentantov tistega, kar je celotna radikalna mladina konec šestdesetih imela za simbole vsega, kar je zanikalo deklarativno oznako zahodnih držav kot demokratičnih. In omeni – in to nam veliko pove o spremembi razmer - pripombo znamke: terorizem RAF-a se zdi kot otroški vrtec.

Vseeno pa družine umorjenih še vedno žalujejo. Večina RAF-ovcev je danes na prostosti; nekateri ne govorijo, drugi so o svoji zgodovini napisali knjige, med njimi se razvijajo obračunavanja, kdo govori resnico, kdo laže, kdo potvarja njihovo skupno zgodovino. Nihče pa o svojih podvigih ne govori s ponosom. Tik pred obletnico je za tednik Spiegel velik intervju dal tudi 'znanec' iz jugoslovanske epizode in soorganizator in izvajalec ugrabitve Schleyerja Peter-Jürgen Boock. "Biti soudeležen v spopadu s strelnim orožjem s štirimi mrtvimi pri vsakem pusti posledice. To je jasno. Niti morilec – tega ni mogoče zaviti v ideologijo. To mi dolgo ni dalo miru," pravi Boock, ki je na prostem sicer od leta 1998, in intervju sklene, "do danes občutim sram in včasih tudi sovraštvo do samega sebe. Da sem lahko bil tako zaslepljen in tako brezdušen. /…/ Biti morilec, je 'sranje'."

Polona Balantič