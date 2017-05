Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Tatvine so izvajale mlade ženske, ki so bile v to prisiljene, je razkrila nemška policija. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

500-članska tatinska "hobotnica", vodena s Hrvaške, odgovorna za petino vlomov v Nemčiji

Ropale so mlade ženske

24. maj 2017 ob 09:39

München - MMC RTV SLO

Münchenska policija je razkrinkala veliko, 500-člansko roparsko združbo, ki naj bi bila odgovorna za kar petino vseh vlomov v Nemčiji. Sledi združbe vodijo na Hrvaško.

Po navedbah policije je združba delovala kot hobotnica s številnimi lovkami širom Evrope, njeni člani pa so družinsko povezani, poroča BBC. Nemški policisti so preiskavo začeli januarja lani, ko so v Lehelu v Münchnu pri vlomu zalotili tri ženske. Presenetila sta jih predvsem njihova hitrost in veščost. Trdile so, da so najstnice, a preiskava je razkrila, da so ponaredile svoje dokumente, in da so povezane z združbo, ki izvira s Hrvaške.

Policija je potem v široki operaciji aretirala še 20 mladih žensk v Münchnu, ki naj bi delovale kot "čebele delavke", za zapahe pa so policisti spravili še dva "srednja menedžerja" na zahodu Nemčije in dva domnevna voditelja združbe na Hrvaškem. Policija ju je aretirala v razkošnih vilah v Zagrebu, kjer so našli dragocen nakit in druge dragocenosti ter več stotisoč evrov gotovine. Še dva voditelja naj bi bila po poročanju BBC-ja na begu. V povezavi s kriminalno združbo so več oseb aretirali tudi v Španiji.

Kot je dejal Reinhold Bergmann, policijski komisar za organizirane tatvine na münchenski policiji, je združba tatvine izvajala s pomočjo mladih žensk, ker so diskretne in ker je manj verjetno, da bodo končale za zapahi. Celotna združba naj bi imela po oceni policije 500 članov, ki so med seboj družinsko povezani, mlade tatice pa naj bi si različne veje družine med seboj tudi posojale. "Nimajo izbire, morajo sodelovati," je dejal Bergmann.

Kakšna je denarna škoda tatvin, je težko oceniti, BBC poroča o več milijonih evrov.

