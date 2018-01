Abas: Ameriška politika do izraelsko-palestinskega vprašanja "klofuta stoletja"

"ZDA so se same diskvalificirale"

15. januar 2018 ob 10:54

Ramala - MMC RTV SLO, STA

Palestinski predsednik Mahmud Abas je v nedeljo politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa do izraelsko-palestinskega vprašanja označil za "klofuto stoletja".

"Trumpu sporočamo, da ne sprejemamo njegovega načrta. Dogovor stoletja je klofuta stoletja," je o Trumpovi obljubi, da bo dosegel "končni dogovor" med Palestinci in Izraelom, dejal Abas v Ramali ob začetku dvodnevnega srečanja 121-članskega centralnega sveta Palestinske osvobodilne organizacije (PLO).

Srečanje je posvečeno odgovoru na ameriško priznanje Jeruzalema kot izraelskega glavnega mesta 6. decembra lani. Že takrat je Abas dal vedeti, da ZDA ne bodo več mogle igrati vloge posrednika v izraelsko-palestinskih mirovnih pogajanjih, to pa je ponovil tudi v nedeljskem dvournem govoru. Dejal je, da ne bo sprejel nobenega mirovnega načrta Washingtona, saj so se "ZDA same diskvalificirale". Ne bo sprejel niti Trumpove administracije kot posrednika v mirovnih pogajanjih z Izraelom. Pozval je k mednarodnim prizadevanjem.

Abas je ob tem Izrael obtožil, da je s svojimi dejanji pokopal sporazum iz Osla iz leta 1993, ki naj bi vzpostavil palestinsko avtonomijo na zasedenih ozemljih in postavil temelje za konec izraelske okupacije. Pravzaprav se je število judovskih naseljencev na palestinskih ozemljih od takrat močno povečalo, zdaj jih je že krepko več kot pol milijona, Izrael pa je tudi stroške zaradi obveznosti, ki izhajajo iz okupacije, prenesel na Palestince oziroma mednarodne donatorje.

"Osla ni več"

Po šestih mesecih tajnih pogajanj v Oslu sta sporazum 13. septembra 1993 podpisala Izrael in PLO v Washingtonu. Z njim sta se medsebojno priznala in podpisala načelno izjavo o začasni petletni palestinski avtonomiji. "Osla ni več," je dejal Abas in povedal, da bodo Palestinci preučili vse strategije za odgovor, ni pa podal konkretnih predlogov.

Pred srečanjem centralnega sveta so palestinski predstavniki poudarjali, da so v odgovor na ameriško priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela odprte vse možnosti, tudi začasna razveljavitev priznanja Izraela.

Abas, ki vodi avtonomne palestinske oblasti od leta 2005, je še potrdil, da ne bo sprejel ameriškega podpredsednika Mika Pencea, ki naj bi Palestino in Izrael obiskal 22. januarja.

Status Jeruzalema je (ob vprašanjih meja, palestinskih beguncev, vode in drugih) eno najbolj perečih vprašanj v bližnjevzhodnem konfliktu. Izrael ima celotni Jeruzalem za svoj in ga je leta 1980 v nasprotju z mednarodnim pravom celo pripojil, Palestinci pa nasprotno vztrajajo, da mora biti Vzhodni Jeruzalem, ki ga je Izrael zasedel leta 1967, glavno mesto Palestine. Izrael je zahodni del mesta osvojil že v vojni leta 1948.

B. V.