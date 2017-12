Generalna skupščina ZN-a z resolucijo zavrnila Trumpovo odločitev o Jeruzalemu

Za Netanjahuja so Združeni narodi "hiša laži"

21. december 2017 ob 15:29,

zadnji poseg: 21. december 2017 ob 20:18

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Generalna skupščina ZN-a je na izrednem zasedanju s 128 glasovi za, devetimi proti in 35 vzdržanimi sprejela resolucijo, ki zavrača odločitev ZDA za priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela.

Z resolucijo so ZDA pozvali k umiku priznanja Jeruzalema za izraelsko prestolnico.

Resolucijo so podprle skoraj vse članice Evropske unije, tudi Slovenija. Med devetimi državami, ki so zavrnile resolucijo, so ZDA, Izrael, Gvatemala, Honduras, Togo, Mikronezija, Nauru, Palav in Maršalovi otoki.

Med vzdržanimi državami so med drugim Avstralija, Kanada, Mehika in Filipini. Od članic EU-ja so se glasovanja vzdržale Češka, Hrvaška, Madžarska, Latvija, Poljska in Romunija.

Resolucija sicer ni pravno zavezujoča in ima predvsem simbolni učinek. V njej obžalujejo nedavno odločitev glede statusa Jeruzalema, ne da bi navedli ZDA in sporno Trumpovo odločitev o priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela.

Vsebina resolucije med drugim znova utrjuje prepričanje, da je treba status Jeruzalema rešiti na pogajanjih med Izraelom in Palestinci in da kakršna koli odločitev zunaj tega okvira nima pravnega učinka ter da jo je treba preklicati.

Palestinske oblasti so že pozdravile sprejetje resolucije. Tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa Nabil Abu Rudejna je sporočil, da je glasovanje znova pokazalo, da mednarodna skupnost podpira pravice Palestincev.

"Nadaljevali bomo naša prizadevanja na mednarodnem področju, dokler ne bo končana okupacija in bo vzpostavljena palestinska država s prestolnico v Vzhodnem Jeruzalemu," je dejal in se ob tem zahvalil vsem državam, ki so "kljub pritiskom" podprle resolucijo.

Netanjahu zadovoljen

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil glasovanje o resoluciji, vendar je izrazil zadovoljstvo, da toliko držav ni podprlo resolucije. "Zavračamo odločitev ZN-a, vendar smo zadovoljni z velikim številom držav, ki niso glasovale v korist te odločitve," je sporočil premier v izjavi.

V nadaljevanju se je Netanjahu zahvalil Trumpu za njegovo jasno stališče do Jeruzalema.

Netanjahu je zaradi glasovanja o resoluciji že pred izredno sejo Združene narode označil kot "hišo laži". "Jeruzalem je prestolnica Izraela, pa če ZN to prizna ali ne," je dejal Netanjahu. "Trajalo je 70 let, da so ga priznale ZDA, in trajalo bo še mnogo več let, da ga priznajo tudi Združeni narodi," je še dodal.

Potem ko so v Varnostnem svetu ZN-a sprejetje resolucije o zavrnitvi ameriškega priznanja Jeruzalema kot izraelske prestolnice zavrnile ZDA z vetom, je o tem na izredni seji glasovala Generalna skupščina Svetovne organizacije. Na ponedeljkovem zasedanju VS-a je 14 držav članic resolucijo podprlo.

"Izrael neposredno zavrača to glasovanje, še preden se sploh zgodi," je dejal izraelski premier. "Odnos številnih držav po svetu, na vseh celinah, do Izraela se spreminja zunaj zidov ZN-a, postopoma bo to prodrlo tudi v ZN - hišo laži," je prepričan.

Ameriški predsednik Donald Trump je članicam ZN-a, ki bodo na izrednem zasedanju glasovale za resolucijo, zagrozil z ukinitvijo finančne pomoči. "Vzamejo stotine milijonov dolarjev, celo milijarde dolarjev, nato pa glasujejo proti nam. Opazujemo to glasovanje. Naj glasujejo proti nam. Prihranili bomo ogromno. Ni nam mar," je Trump v sredo povedal novinarjev v Beli hiši.

Vlada je soglasno sprejela sklep, da nadaljuje postopek priznanja Palestine kot neodvisne in samostojne države. Zunanji minister Karl Erjavec pričakuje, da bo postopek končan do marca ali aprila prihodnje leto. Vlada je tudi sprejela sklep, da bo Erjavec do konca postopka vzdrževal stike s tistimi članicami Evropske unije, ki se nagibajo k priznanju Palestine. Erjavec je ob tem omenil Irsko in Belgijo.

"Turčije se ne da kupiti"

Turški predsednik Tayyip Erdogan je ZDA sporočil, da ne morejo kupiti podpore Turčije pri glasovanju o Jeruzalemu v generalni skupščini, kjer bo po njegovem mnenju svet odčital "zelo dobro lekcijo" Američanom, ko se ne bo uklonil njihovim pritiskom.

"Gospod Trump, turške demokratične odločitve ne morete kupiti s svojimi dolarji," je turški predsednik opozoril ameriškega kolega.

Trump je 6. decembra sporočil, da ZDA priznavajo Jeruzalem kot prestolnico Izraela, kamor bodo po napovedi iz Tel Aviva preselile tudi svoje veleposlaništvo. Odločitev je naletela na neodobravanje mednarodne skupnosti, v muslimanskih državah pa so izbruhnili množični protesti.

G. V.