Abas: Selitev veleposlaništva bi pomenila korak agresije

Bela hiša že umirja napovedi, češ da so še pogovori v začetni fazi

23. januar 2017 ob 12:15

Jeruzalem - MMC RTV SLO/STA

Palestinski predsednik Mahmud Abas je ob napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o preselitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem dejal, da bi takšen korak pomenil agresijo, v Hamasu pa pravijo, da bi Trumpova administracija s tem prestopila vse rdeče črte.

Abas je ob tem zaprosil Jordanijo, naj mu pomaga vzpostaviti neposredno komunikacijsko povezavo z Belo hišo, je poročal izraelski radio. Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je v nedeljo, po "zelo toplem" telefonskem pogovoru med Trumpom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, sicer skušal omiliti Trumpove napovedi, rekoč, da je administracija "v še zelo začetnih fazah celo pogovorov o tej zadevi".

Abas je že v nedavnem pismu Trumpa opozoril, da bi selitev veleposlaništva imela katastrofalne posledice na mirovni proces, in dejal, da bi Palestinci lahko umaknili svoje priznanje Izraela, poteza pa bi po njegovi oceni dokončno "uničila rešitev dveh držav". Po Trumpovi napovedi so Palestinci tudi pred ameriškim veleposlaništvom v Tel Avivu protestirali proti selitvi.

Politični vodja Hamasa Musa Abu Marzuk je v odzivu na Trumpov inavguracijski govor in napovedi o selitvi veleposlaništva na Twitterju zapisal, da je "Trump bedak, ki ni bral zgodovine in ki se ni nič naučil od križarjev. Mi smo narod, ki je zmagal v vseh njihovih vojnah," navaja izraelska spletna stran i24news. Da je napoved o selitvi nedopustna, se strinjajo tudi v Fatahu. "Takšna poteza je, kar se nas tiče, napoved vojne na muslimane," je po poročanju izraelske strani dejal član centralnega odbora Fataha Džibril Radžub, ki je dodal, da je nepredstavljivo, da bi ZDA dala Judom ključe do muslimanskih in krščanskih svetih krajev v Jeruzalemu.

Kot smo že poročali, nobena država nima veleposlaništva v Jeruzalemu, temveč so vsa v Tel Avivu. Poteza ZDA bi zato zelo verjetno razjezila njihove zaveznike na Bližnjem vzhodu – Savdsko Arabijo, Jordanijo in Egipt.

K. T.