Ob selitvi veleposlaništva ZDA v Jeruzalem bi Palestinci lahko umaknili priznanje Izraela

Mahmud Abbas pri papežu Frančišku

14. januar 2017 ob 17:11

Vatikan/Pariz - MMC RTV SLO

Palestinski predsednik Mahmud Abbas ZDA in novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa opozarja, da če bo Trump res preselil ameriško veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, kot je napovedal, bi Palestinci lahko umaknili svoje priznanje Izraela, poteza pa bi dokončno "uničila rešitev dveh držav".

“Pisal sem predsedniku Trumpu in ga prosil, naj tega ne stori. Ne le, da bi ta poteza ZDA oropala vse legitimnosti posrednika pri razreševanju konflikta, ampak bi tudi uničila rešitev dveh držav," je dejal Abbas v intervjuju za časnik Le Figaro.

Po navedbah palestinskega vodje bi v primeru selitve Palestina "razmislila o več možnostih, o katerih bi se pogovorili z arabskimi državami". "Ena od teh možnosti je umik priznanja države Izrael. Ampak upamo, da ne pride do te točke in da bomo z novo ameriško administracijolahko sodelovali." Abbas je še dodal, da je nedeljska konferenca o izraelsko-palestinskih odnosih v Parizu "morda zadnja priložnost za implementacijo rešitve dveh držav".

70 let spor

Spor glede Jeruzalema sega v leto 1947, ko je razdelitveni načrt Združenih narodov pozval k ustanovitvi dveh neodvisnih držav za Jude in za Palestince, mesto Jeruzalem, ki je sveto tako za kristjane kot tudi za muslimane in Jude, pa bi dobilo poseben mednarodni status. A načrt ni bil nikdar implementiran, saj je v regiji izbruhnila vojna. Izrael je med šestnedvno vojno z arabskimi državami leta 1867 zasedel Vzhodni Jeruzalem in celotno mesto leta 1980 razglasil za prestolnico Izraela.

Ameriško veleposlaništvo kot tudi ostala veleposlaništva in konzulati se nahajajo v Tel Avivu, izraelskem gospodarskem in diplomatskem središču. Izrael je že leta 1980 sprejel zakon, v katerem je Jeruzalem proglasil za svojo prestolnico, čeprav je kot take ne priznava večina članic ZN-a. Ena od takih članic so bile do zdaj tudi ZDA, a novoizvoljeni predsednik Trump je v zvezi s tem vprašanjem ubral povsem svojo pot. Decembra je tako njegova višja svetovalka Kellyanne Conway izjavila, da je za Trumpa ena od prioritet selitev veleposlaništva. In med volilno kampanjo je septembra Trump dejal, da je Jeruzalem "že več kot 3.000 let večna prestolnica judovskega ljudstva" in obljubil, da ga bo v primeru izvolitve priznal kot "nedeljivo prestolnico države Izrael".

Trumpovo željnost po izpolnitvi svoje predvolilne obljube podpirajo tudi jeruzalemski oblastniki, ki vztrajajo, da bi bila selitev veleposlaništva povsem enostavna. Jeruzalemski župan Nir Barkat je decembra dejal, da je prepričan, da bo Trump, s katerim je na to temo že govoril, svojo obljubo izpolnil.

Abbas pri papežu

Abbas se je sicer medtem danes v Vatikanu ob odprtju palestinskega veleposlaništva sestal s papežem Frančiškom, ob tem pa ponovno opozoril, da bi selitev ameriškega veleposlaništva predstavljala velio grožnjo miru.

Vatikan je Palestino priznal leta 2015, s čimer so se močno izboljšali odnosi med palestinskimi ozemlji in svetim sedežem, je pa priznanje razhudilo Izrael, ki ima sicer tudi svoje veleposlaništvo v Vatikanu. Kot poroča BBC, Palestinci in Izraelci v svojem sporu nenehno iščejo zaveznike in uradno priznanje s strani papeža je ena večjih zmag za Palestino. V konfliktu med obema narodoma je svojo vlogo odigral tudi papež Frančišek sam, ki je leta 2014 obiskal Izrael in Zahodni breg. V palestinskem mestu Betlehem se je celo ustavil in molil pred izraelskim zidom, ki ločuje obe državi. Zid je za Izraelce simbol zaščite, za Palestince pa simbol okupacije. Še istega leta je papež povabil izraelskega in palestinskega predsednika v Rim na molitev za mir, danes pa imata obe entiteti v Vatikanu svoje stalno veleposlaništvo.

K. S.